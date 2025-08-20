旬を迎え、手に入りやすくなっているトマト。「トマトの甘酸っぱさは、サラダに使うだけじゃもったいない！ お米がすすむ肉おかずでぜひ味わって」と話すのは、人気料理研究家の市瀬悦子さん。ゆで豚と合わせた、さっぱりとして食欲をそそるレシピを教えてもらいました。

香味ダレでさっぱり！夏の新定番トマト料理

夏に重宝するさっぱりおかずは、おろしタマネギをプラスした香味ダレで、ワンランク上の味に。

【写真】みずみずしいトマトとゆで豚の相性抜群！

●トマトとゆで豚の薬味あえ

【材料（4人分）】

トマト 1袋（中3個）

豚こま切れ肉 300g

ミョウガ 4個

青ジソ 10枚

塩 少し

A［タマネギ（すりおろす）大さじ2 ゴマ油、しょうゆ各大さじ3］



【つくり方】

（1） トマトはヘタを除き、ひと口大に切る。ミョウガは薄い小口切りにし、青ジソは小さくちぎる。

（2） 鍋に湯をたっぷり沸かし、塩、豚肉を入れる。弱火にして肉の色が変わるまでゆで、ザルに上げて水気をきる。

（3） ボウルにAを入れて混ぜ合わせ、（2）の豚肉、（1）を加えてあえる。

［1人分268kcal］

※ おかずをつくりおきする際は、清潔な保存容器に入れて保存してください。保存状態によっては傷みやすくなることもあるので、保存期間内であっても早めに食べるようにしましょう

※ 計量単位は1カップ=200ml、大さじ1=15ml、小さじ1=5mlです