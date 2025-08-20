夏を味わう「トマトとゆで豚の薬味あえ」レシピ。おろしタマネギを加えてワンランク上のひと皿に
旬を迎え、手に入りやすくなっているトマト。「トマトの甘酸っぱさは、サラダに使うだけじゃもったいない！ お米がすすむ肉おかずでぜひ味わって」と話すのは、人気料理研究家の市瀬悦子さん。ゆで豚と合わせた、さっぱりとして食欲をそそるレシピを教えてもらいました。
香味ダレでさっぱり！夏の新定番トマト料理
夏に重宝するさっぱりおかずは、おろしタマネギをプラスした香味ダレで、ワンランク上の味に。
●トマトとゆで豚の薬味あえ
【材料（4人分）】
トマト 1袋（中3個）
豚こま切れ肉 300g
ミョウガ 4個
青ジソ 10枚
塩 少し
A［タマネギ（すりおろす）大さじ2 ゴマ油、しょうゆ各大さじ3］
【つくり方】
（1） トマトはヘタを除き、ひと口大に切る。ミョウガは薄い小口切りにし、青ジソは小さくちぎる。
（2） 鍋に湯をたっぷり沸かし、塩、豚肉を入れる。弱火にして肉の色が変わるまでゆで、ザルに上げて水気をきる。
（3） ボウルにAを入れて混ぜ合わせ、（2）の豚肉、（1）を加えてあえる。
［1人分268kcal］
※ おかずをつくりおきする際は、清潔な保存容器に入れて保存してください。保存状態によっては傷みやすくなることもあるので、保存期間内であっても早めに食べるようにしましょう
※ 計量単位は1カップ=200ml、大さじ1=15ml、小さじ1=5mlです