ディズニー＆ピクサー映画『リメンバー・ミー』イメージ！東京ディズニーシー「ラソス・デ・ラ・ファミリア」メニューまとめ
東京ディズニーシー／ロストリバーデルタではディズニー＆ピクサー映画『リメンバー・ミー』をテーマにした「ラソス・デ・ラ・ファミリア」を2025年9月17日（水）から11月2日（日）まで初開催！
今回は、「ラソス・デ・ラ・ファミリア」期間中にユカタン・ベースキャンプ・グリルで提供されるディズニー＆ピクサー映画『リメンバー・ミー』の世界をモチーフにした目ユーを紹介していきます☆
東京ディズニーシー「ラソス・デ・ラ・ファミリア」ディズニー＆ピクサー映画『リメンバー・ミー』スペシャルメニュー
提供期間：2025年9月16日から2025年11月2日まで
販売店舗：東京ディズニーシー／ロストリバーデルタ「ユカタン・ベースキャンプ・グリル」
東京ディズニーシーのロストリバーデルタでは、9月17日（水）から11月2日（日）まで、ディズニー＆ピクサー映画『リメンバー・ミー』の世界をテーマとした「ラソス・デ・ラ・ファミリア」を初開催！
期間中、映画の物語の核でもあるメキシコの伝統文化「ディア・デ・ロス・ムエルトス」（スペイン語で「死者の日」の意）をモチーフに色鮮やかで温かみあふれる世界が広がります。
今回紹介するのは、ディズニー＆ピクサー映画『リメンバー・ミー』の世界をモチーフにしたスペシャルメニュー！
スペシャルセット
価格：1,780円シーフードサルサソースのライスボウル（サーモン、骨付きソーセージ、チーズ）ソフトドリンクのチョイス
ライムの酸味とパラペーニョの辛味がきいたサルサソースに、色鮮やかな野菜やサーモン、ソーセージをトッピング。
ドクロをかたどったトルティーヤで、メキシコの伝統行事「ディア・デ・ロス・ムエルトス」（スペイン語で「死者の日」の意）をイメージしています。
パン・デ・ムエルト（オレンジ入り）
価格：400円
ディズニー＆ピクサー映画『リメンバー・ミー』のテーマでもある、メキシコの伝統行事「ディア・デ・ロス・ムエルトス」（スペイン語で「死者の日」の意）で食べられるパンをイメージした一品。
オレンジピールが香るブリオッシュです。
「リメンバー・ミー」ドリンク（オレンジ＆マンダリンオレンジ）
価格：700円
ディズニー＆ピクサー映画『リメンバー・ミー』に登場するマリーゴールドをイメージした、華やかなスペシャルドリンク。
オレンジとマンダリンオレンジを合わせた、爽やかでフルーティーな味わいです。
ディズニー＆ピクサー映画『リメンバー・ミー』の世界をイメージ！
東京ディズニーシー「ラソス・デ・ラ・ファミリア」メニューの紹介でした。
