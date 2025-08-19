東京ディズニーシー／ロストリバーデルタではディズニー＆ピクサー映画『リメンバー・ミー』をテーマにした「ラソス・デ・ラ・ファミリア」を2025年9月17日（水）から11月2日（日）まで初開催！

今回は、「ラソス・デ・ラ・ファミリア」期間中にユカタン・ベースキャンプ・グリルで提供されるディズニー＆ピクサー映画『リメンバー・ミー』の世界をモチーフにした目ユーを紹介していきます☆

東京ディズニーシー「ラソス・デ・ラ・ファミリア」ディズニー＆ピクサー映画『リメンバー・ミー』スペシャルメニュー

提供期間：2025年9月16日から2025年11月2日まで

販売店舗：東京ディズニーシー／ロストリバーデルタ「ユカタン・ベースキャンプ・グリル」

東京ディズニーシーのロストリバーデルタでは、9月17日（水）から11月2日（日）まで、ディズニー＆ピクサー映画『リメンバー・ミー』の世界をテーマとした「ラソス・デ・ラ・ファミリア」を初開催！

期間中、映画の物語の核でもあるメキシコの伝統文化「ディア・デ・ロス・ムエルトス」（スペイン語で「死者の日」の意）をモチーフに色鮮やかで温かみあふれる世界が広がります。

今回紹介するのは、ディズニー＆ピクサー映画『リメンバー・ミー』の世界をモチーフにしたスペシャルメニュー！

スペシャルセット

価格：1,780円

シーフードサルサソースのライスボウル（サーモン、骨付きソーセージ、チーズ）ソフトドリンクのチョイス

ライムの酸味とパラペーニョの辛味がきいたサルサソースに、色鮮やかな野菜やサーモン、ソーセージをトッピング。

ドクロをかたどったトルティーヤで、メキシコの伝統行事「ディア・デ・ロス・ムエルトス」（スペイン語で「死者の日」の意）をイメージしています。

パン・デ・ムエルト（オレンジ入り）

価格：400円

ディズニー＆ピクサー映画『リメンバー・ミー』のテーマでもある、メキシコの伝統行事「ディア・デ・ロス・ムエルトス」（スペイン語で「死者の日」の意）で食べられるパンをイメージした一品。

オレンジピールが香るブリオッシュです。

「リメンバー・ミー」ドリンク（オレンジ＆マンダリンオレンジ）

価格：700円

ディズニー＆ピクサー映画『リメンバー・ミー』に登場するマリーゴールドをイメージした、華やかなスペシャルドリンク。

オレンジとマンダリンオレンジを合わせた、爽やかでフルーティーな味わいです。

ディズニー＆ピクサー映画『リメンバー・ミー』の世界をイメージ！

東京ディズニーシー「ラソス・デ・ラ・ファミリア」メニューの紹介でした。

