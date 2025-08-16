Â»¤·¤Ê¤¤ÉÔÆ°»ºÁª¤Ó¡ª2025Ç¯Ï©Àþ²Á¤«¤éÆÉ¤ß²ò¤¯¡Ö»ñ»ºÀ¤¬¹â¤¤³¹¡×5Áª
2025Ç¯7·î¡¢ÉÔÆ°»º»Ô¾ì¤Î¹ÔÊý¤òÀê¤¦»ØÉ¸¤Î1¤Ä¡ÖÏ©Àþ²Á¡×¤ÎºÇ¿·ÈÇ¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£º£Ç¯¤ÎÏ©Àþ²Á¤ÇÃíÌÜ¤¹¤Ù¤ÅìµþÅÔ¿´¡¦¶á¹Ù¤Î¥¨¥ê¥¢¤ò5¤Ä¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¤µ¤¯¤é»öÌ³½ê¤Î»³ËÜÄ¾×½¤¬¸·Áª¤·¤Æ¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü¡Û¡Ö»ñ»ºÀ¤¬¹â¤¤³¹¡×ÃíÌÜ¥¨¥ê¥¢°ìÍ÷
º£Ç¯¤ÎÈ¯É½¤Ç¤ÏÅÔÆâ¤Ï¸®ÊÂ¤ß¾å¾º¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤È¤Ê¤ê¡¢¤Þ¤µ¤·¤¯¸½ºß¤ÎÉÔÆ°»º»Ô¾ì¤Î³è¶·¤ò±Ç¤¹¤â¤Î¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤¦¤·¤¿²Á³Ê¾å¾º¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢Â¿¤¯¤ÎÊý¤¬¡Ö¤³¤ì¤À¤±²Á³Ê¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç¡¢¤¤¤Ã¤¿¤¤¤É¤³¤òÇã¤¨¤Ð¸å²ù¤·¤Ê¤¤¤Î¤À¤í¤¦¡©¡×¤È¤¤¤¦ÀÚ¼Â¤ÊÇº¤ß¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
²Á³Ê¤¬¾å¾º¤·Â³¤±¤ëº£¡¢½¾Íè¥Þ¥ó¥·¥ç¥óÁª¤Ó¤Î»ØÉ¸¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡Ö³¹¤Î¿Íµ¤¡×¤ä¡Ö±Ø¤«¤é¤Îµ÷Î¥¡×¤È¤¤¤Ã¤¿´ðËÜÅª¤Ê¾ðÊó¤À¤±¤Ç¤Ï¡¢¾ÍèËÜÅö¤Ë²ÁÃÍ¤¬¾å¤¬¤ëÊª·ï¤ò¸«È´¤¯¤³¤È¤ÏÆñ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ç¡¢º£Ç¯¤ÎÏ©Àþ²Á¤ÇÃíÌÜ¤¹¤Ù¤ÅìµþÅÔ¿´¡¦¶á¹Ù¤Î¥¨¥ê¥¢¤ò5¤Ä¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
ÅÔÆâ¤Î¥¨¥ê¥¢¶èÊ¬¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Åìµþ23¶è¤Ï¹Äµï¡Êµì¹¾¸Í¾ë¡Ë¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¤ª¤ª¤à¤Í4¤Ä¤Î¥¨¥ê¥¢¤Ë¶èÊ¬¤·¤Æ¸ì¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ê¿Þ1»²¾È¡Ë¡£
¡¦¾ëÆî¡Ê¤¸¤ç¤¦¤Ê¤ó¡Ë¥¨¥ê¥¢
ÉÊÀî¶è¡¢ÌÜ¹õ¶è¡¢ÂçÅÄ¶è¤Ê¤ÉÆîÂ¦¡£¹âµé½»Âð³¹¤¬¹¤¬¤ë¡£
¡¦¾ëÀ¾¡Ê¤¸¤ç¤¦¤µ¤¤¡Ë¥¨¥ê¥¢
¿·½É¶è¡¢½ÂÃ«¶è¡¢¿ùÊÂ¶è¤Ê¤ÉÀ¾Â¦¡£¾¦¶ÈÃÏ¤È¿Íµ¤½»Âð³¹¤¬º®ºß¡£
¡¦¾ëËÌ¡Ê¤¸¤ç¤¦¤Û¤¯¡Ë¥¨¥ê¥¢
Ê¸µþ¶è¡¢ËÅç¶è¡¢ÈÄ¶¶¶è¤Ê¤ÉËÌÂ¦¡£Â¿ÍÍ¤Ê½»ÂðÃÏ¤¬ÆÃÄ§¡£
¡¦¾ëÅì¡Ê¤¸¤ç¤¦¤È¤¦¡Ë¥¨¥ê¥¢
ÂæÅì¶è¡¢¹¾Åì¶è¡¢ÂÎ©¶è¤Ê¤ÉÅìÂ¦¡£¤¤¤ï¤æ¤ë²¼Ä®¥¨¥ê¥¢¡£
¤â¤È¤â¤È¿Íµ¤¤Î¹â¤¤¥¨¥ê¥¢¤Ê¤¬¤é¡¢ºÆÅÙÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÍýÍ³¤È¤·¤Æ¡¢ÅÔ¿´Éô¤Î²Á³Ê¹âÆ¤¬Âç¤¤¯±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢ÏÑ´ß¥¨¥ê¥¢¤Î¥¿¥ï¡¼¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡¢°ìÀÎÁ°¤ÏÄÚÃ±²Á300Ëü±ßÂæ¤ÇÇã¤¨¤¿Êª·ï¤¬¡¢º£¤ä1000Ëü±ß¤òÄ¶¤¨¤ëÀ®Ìó»öÎã¤â½Ð¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤ËºÇ¶á¤Ç¤Ï¡¢ÏÃÂê¤ÎÀ²³¤¥Õ¥é¥Ã¥°¤Ê¤É¤â¹â³Û¤Ç¼è°ú¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤Î²Á³Ê¹âÆ¤ò¾ÝÄ§¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿¾õ¶·¤Ç¡¢ÅÔ¿´¤ËÈæ¤Ù¤ÆÁêÂÐÅª¤Ë²Á³Ê¤¬Íî¤ÁÃå¤¤¤Æ¸«¤¨¤ëÃæ±ûÀþ±èÀþ¤Ë¡¢¹ØÆþ¼Ô¤ÎÌÜ¤¬¸þ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¿·½É¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤Î¤è¤µ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥¨¥ê¥¢¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï´Ý¥ÎÆâÀþ¤äÀ¾ÉðÀþ¤âÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¸òÄÌÍøÊØÀ¤Î¹â¤µ¤âÌ¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£
ÃæÌî¥µ¥ó¥×¥é¥¶À×ÃÏ¤ÎºÆ³«È¯¤Ï°ì»þÃæ»ß¤È¤¤¤¦¥Ë¥å¡¼¥¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÃæÌî±Ø¼«ÂÎ¤Î³«È¯¤Ï³èÈ¯¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢³¹¤Î¾ÍèÀ¤Ø¤Î´üÂÔ´¶¤Ï°ÍÁ³¤È¤·¤Æ¹â¤¯¡¢¤½¤Î´üÂÔ¤¬¼þÊÕ¤Î³¹¤Ë¤â¹¥±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
À¾¿·°æ¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ï¡¢²¿¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤½¤Î¸òÄÌÍøÊØÀ¤Î¹â¤µ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥¿¡¼¥ß¥Ê¥ë±Ø¤Ç¤¢¤ëËÌÀé½»¤Ç¾è¤ê´¹¤¨¤ì¤Ð¡¢Åìµþ¥á¥È¥íÀéÂåÅÄÀþ¤Ç¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ÎÃæ¿´ÃÏ¡¦Âç¼êÄ®¤Ø¡¢ÆüÈæÃ«Àþ¤Ç¶äºÂ¤Ø¤â¾è¤ê´¹¤¨¤Ê¤·¤Ç¥¢¥¯¥»¥¹²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£ÅÔ¿´¤«¤é¾¯¤·Î¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤òÊ¤¤¹¤Û¤É¤Î¥¹¥à¡¼¥º¤Ê°ÜÆ°¤¬¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤ò¼æ¤¤Ä¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢±ØÀ¾¸ý¤Ç¤Ï¿·¤¿¤ÊºÆ³«È¯¤âÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¾ÍèÀ¤Ø¤Î´üÂÔ¤â¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÅÔ¿´¤ËÈæ¤Ù¤Æ¤Þ¤À¼êº¢¤Ê²Á³ÊÂÓ¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¹â¤¤ÍøÊØÀ¤È¾ÍèÀ¤òÎ¾Î©¤·¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤³¤½¤¬¡¢¥»¥«¥ó¥É¥Ù¥¹¥È¤ÎÁªÂò»è¤òÃµ¤¹¿Í¡¹¤Î¥Ë¡¼¥º¤È¹çÃ×¤·¡¢¤½¤Î¿Íµ¤¤ò³Î¸Ç¤¿¤ë¤â¤Î¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤½¤ì¤â¤½¤Î¤Ï¤º¡¢¸½ºß¤Î¾®´ä¤Ï±Ø¤ÎËÌ¸ý¤ÈÆî¸ý¤ÎÎ¾Êý¤ÇÂçµ¬ÌÏ¤ÊºÆ³«È¯¤¬Æ±»þ¿Ê¹ÔÃæ¡£¿·¤¿¤Ê¥é¥ó¥É¥Þ¡¼¥¯¤È¤Ê¤ë¥¿¥ï¡¼¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬À¸¤Þ¤ì¤ì¤Ð¡¢¼þÊÕ¤ÎÉÔÆ°»º²Á³Ê¤ò²¡¤·¾å¤²¤ë¸ú²Ì¤â´üÂÔ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
JRÁíÉðÀþ¤ò»È¤¨¤Ð¶Ó»åÄ®¤ä½©ÍÕ¸¶¤È¤¤¤Ã¤¿µòÅÀ¤Ø¤â½Ð¤ä¤¹¤¯¡¢¸òÄÌÍøÊØÀ¤â¿½¤·Ê¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ºÆ³«È¯¤Ë¤è¤ëÌ¤Íè¤Ø¤Î´üÂÔ´¶¤È¡¢º£¤Ê¤ª»Ä¤ë¾¦Å¹³¹¤Î²¹¤«¤¤Ê·°Ïµ¤¤¬Æ±µï¤¹¤ë¡¢¤½¤Î¥À¥¤¥Ê¥ß¥º¥à¤³¤½¤¬¾®´ä¤ÎºÇÂç¤ÎÌ¥ÎÏ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ä´ÉÛ¤òÄÌ¤ë»äÅ´¤Îµþ²¦Àþ¤Ï¡¢Ä¹Ç¯¥é¥¤¥Ð¥ë¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¿JRÃæ±ûÀþ¤Ë¿Íµ¤¡¦²Á³Ê¤È¤â¤Ë°ìÊâ¾ù¤ë¾õ¶·¤Ç¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ÎÃæ±ûÀþ±èÀþ¤Î²Á³Ê¤¬¹âÆ¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢ËÜÍèÃæ±ûÀþ¤ÇÃµ¤·¤Æ¤¤¤¿ÁØ¤¬¡¢Ä´ÉÛ¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆÃµÞÄä¼Ö±Ø¤Î¤¿¤á¿·½É¤Þ¤Ç¤ÏÌó20Ê¬¤Ç¤¹¤·¡¢ÌÀÂçÁ°¤Ç°æ¤ÎÆ¬Àþ¤Ë¾è¤ê´¹¤¨¤ì¤Ð½ÂÃ«¤Ø¤â20Ê¬¤ÇÅþÃå¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¸òÄÌ¥¢¥¯¥»¥¹¤ËÍ¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤âÆÃÄ§¡£¤¤ì¤¤¤ËÀ°È÷¤µ¤ì¤¿±ØÁ°¤Ï¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼ÁØ¤Ë¤âÊë¤é¤·¤ä¤¹¤¯¡¢¾¯¤·Â¤ò¤Î¤Ð¤»¤ÐÎÐË¤«¤Ê¼«Á³¤â¿È¶á¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÅÔ¿´¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤È²º¤ä¤«¤Ê½»´Ä¶¡¢¤³¤Î2¤Ä¤ò¹â¤¤¥ì¥Ù¥ë¤ÇÎ¾Î©¤µ¤»¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤¬¡¢Ä´ÉÛ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¶¯¤ß¤Ç¤¹¡£
ÉÔÆ°»º¶È³¦¤Ç¤Ï¤³¤Î¹ñÆ»16¹æÀþ¤ÎÆâÂ¦¤«³°Â¦¤«¤Ç¡¢»ñ»º²ÁÃÍ¤¬Âç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¶³¦Àþ¾å¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ëÁêÌÏÂçÌî¤ÎÏ©Àþ²Á¤¬¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤Ï¡¢ÅÔ¿´Éô¤Ç²È¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤¿¿Í¡¹¤Î¥Ë¡¼¥º¤¬¡¢¤¤¤è¤¤¤è¤³¤³¤Þ¤Ç¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤ò¼¨º¶¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤â¤È¤â¤È±Ø¼þÊÕ¤Ï¾¦¶È»ÜÀß¤äÂç³Ø¡¢¸ø±à¤Ê¤É¤¬¤½¤í¤¦Êë¤é¤·¤ä¤¹¤¤³¹¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¸½ºß¿Ê¹ÔÃæ¤ÎÂçµ¬ÌÏ¤ÊºÆ³«È¯¤¬¡¢¤½¤Î¾ÍèÀ¤ò¤µ¤é¤Ë¹â¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾®ÅÄµÞÀþ¤Î²÷Â®µÞ¹ÔÄä¼Ö±Ø¤Ç¿·½É¤Þ¤ÇÌó40Ê¬¤Ê¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢²¼ËÌÂô¤Çµþ²¦°æ¤ÎÆ¬Àþ¤Ë¾è¤ê´¹¤¨¤ì¤Ð½ÂÃ«ÊýÌÌ¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤â¤è¤¯¡¢¤½¤Î¹â¤¤¸òÄÌÍøÊØÀ¤â¥¨¥ê¥¢¤Î²ÁÃÍ¤ò²¡¤·¾å¤²¤ë°ì°ø¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
1¤Ä¤Ï¡¢²Á³Ê¾å¾º¤Î¡ÖÇÈµÚ¡×¤Ç¤¹¡£ÅÔ¿´Éô¤Î²Á³Ê¹âÆ¤Ï¡¢¤Ò¤é¤¬¤Ê¤Î¡Ö¤Î¡×¤Î»ú¤òÉÁ¤¯¤è¤¦¤Ë¼þÊÕ¥¨¥ê¥¢¤Ø¤È¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÈæ³ÓÅª²Á³Ê¤¬Íî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤¤¤¿ÀõÁð¤äËÌÀé½»¤È¤¤¤Ã¤¿¾ëÅì¥¨¥ê¥¢¤ÎÃø¤·¤¤¿¤Ó¤Ï¡¢¥Ë¡¼¥º¤¬ÅÔ¿´¤«¤é¼þÊÕ¤Ë¤â°Ü¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÉ½¤¹Î®¤ì¤Ç¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤â¤¦1¤Ä¤ÎºÇ¤â½ÅÍ×¤Ê¥¡¼¥ï¡¼¥É¤¬¡ÖºÆ³«È¯¡×¤Ç¤¹¡£º£²ó¤´¾Ò²ð¤·¤¿¥¨¥ê¥¢¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢Ï©Àþ²Á¤Î¾å¾ºÎ¨¤¬¹â¤¤³¹¤ÎÂ¿¤¯¤Ç±Ø¼þÊÕ¤ÎºÆ³«È¯¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºÆ³«È¯¤Ï³¹¤ÎÍøÊØÀ¤äÌ¥ÎÏ¤ò·àÅª¤Ë¸þ¾å¤µ¤»¡¢¼þÊÕ¤ÎÉÔÆ°»º²ÁÃÍÁ´ÂÎ¤ò²¡¤·¾å¤²¤ëµ¯ÇúºÞ¤È¤Ê¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
ÅÔ¿´¤«¤é¼þÊÕ¤Ø²Á³Ê¤ÎÇÈµÚ¤¬Â³¤¯Ãæ¤ÇËÜÅö¤ËÃíÌÜ¤¹¤Ù¤¤Ï¡¢ºÆ³«È¯¤Ë¤è¤Ã¤Æ³¹¤Ë¤É¤ì¤À¤±¤Î¡Ö¿¤Ó¤·¤í¡×¤¬¤¢¤ë¤«¡¢¤½¤Î¸«¶Ë¤á¤¬½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤´¾Ò²ð¤·¤¿5¤Ä¤Î¥¨¥ê¥¢¤Ï¡¢¤½¤ÎÌ¤Íè¤Ø¤Î´üÂÔÃÍ¤¬Ï©Àþ²Á¤Î¿ô»ú¤ËÉ½¤ì»Ï¤á¤¿¹¥Îã¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤«¤é¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥óÁª¤Ó¤Ï¡¢¸½ºß¤Î¿Íµ¤¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Ì¤Íè¤Î³¹¤Î»Ñ¤òÆÉ¤ß²ò¤¯Àè¸«À¤¬²¿¤è¤ê¤âµá¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¤µ¤¯¤é»öÌ³½ê¡¦¼èÄùÌòÉû¼ÒÄ¹ COO »³ËÜÄ¾×½
¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¡¦¥Ó¥ë´ÉÍý¡¢ÉÔÆ°»ºÃç²ð¤Î·Ð¸³¤ò·Ð¤Æ¡¢¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó´ÉÍý¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¡¦ÉÔÆ°»º¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤Î¶ÈÌ³¤Ë½¾»ö¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë50Åï¤òÄ¶¤¨¤ë¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó´ÉÍý¥Õ¥í¥ó¥È¶ÈÌ³¡¢500·ï°Ê¾å¤ÎÉÔÆ°»ºÃç²ð¤ò·Ð¸³¡£2020Ç¯4·î ³ô¼°²ñ¼Ò¤µ¤¯¤é»öÌ³½ê¤Ø»²²è¡£2025Ç¯¤Ë¤µ¤¯¤é»öÌ³½ê¡¦¼èÄùÌòÉû¼ÒÄ¹COO¡¢Æ±Ç¯¡¢¥°¥ë¡¼¥×²ñ¼Ò¤Î¤é¤¯¤ÀÉÔÆ°»º³ô¼°²ñ¼Ò¡¦¼èÄùÌòÉû¼ÒÄ¹COO¤Ë½¢Ç¤¡£¼«¿È¤¬¼èºà¶¨ÎÏ¤·¤¿¡Ö¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¥Ð¥Ö¥ë41¤ÎÍî¤È¤··ê¡×¡Ê¾®³Ø´Û¡Ë¤¬È¯ÇäÃæ¡£
(Ê¸:»³ËÜ Ä¾×½)
¡Ú²èÁü¡Û¡Ö»ñ»ºÀ¤¬¹â¤¤³¹¡×ÃíÌÜ¥¨¥ê¥¢°ìÍ÷
Ï©Àþ²Á¤È¤Ï¡©Ï©Àþ²Á¤È¤Ï¡¢¼ç¤ËÁêÂ³ÀÇ¤äÂ£Í¿ÀÇ¤ò·×»»¤¹¤ëºÝ¤Ë»È¤ï¤ì¤ëÅÚÃÏ¤ÎÉ¾²Á³Û¤Î¤³¤È¤Ç¡¢¹ñÀÇÄ£¤«¤éÈ¯É½¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£ÉÔÆ°»º¤Î¼ÂÀª²Á³Ê¤Î7¡Á8³äÄøÅÙ¤¬ÌÜ°Â¤È¤µ¤ì¡¢ÉÔÆ°»º»Ô¾ì¤Î¥ê¥¢¥ë¤ÊÆ°¸þ¤òÃÎ¤ë¤¿¤á¤Î»ØÉ¸¤È¤·¤Æ¤âÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²Á³Ê¤¬¾å¾º¤·Â³¤±¤ëº£¡¢½¾Íè¥Þ¥ó¥·¥ç¥óÁª¤Ó¤Î»ØÉ¸¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡Ö³¹¤Î¿Íµ¤¡×¤ä¡Ö±Ø¤«¤é¤Îµ÷Î¥¡×¤È¤¤¤Ã¤¿´ðËÜÅª¤Ê¾ðÊó¤À¤±¤Ç¤Ï¡¢¾ÍèËÜÅö¤Ë²ÁÃÍ¤¬¾å¤¬¤ëÊª·ï¤ò¸«È´¤¯¤³¤È¤ÏÆñ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ç¡¢º£Ç¯¤ÎÏ©Àþ²Á¤ÇÃíÌÜ¤¹¤Ù¤ÅìµþÅÔ¿´¡¦¶á¹Ù¤Î¥¨¥ê¥¢¤ò5¤Ä¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
ÃíÌÜ¥¨¥ê¥¢¡¡ÚÃæÌî¡¦¿ùÊÂ¡¦²®·¦¡ÛÅÔ¿´¹âÆ¤¬À¸¤ó¤ÀÁêÂÐÅª¤Ê³ä°Â´¶¤Þ¤ºÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¤Î¤¬¡¢JRÃæ±ûÀþ±èÀþ¤ÎÃæÌî¡¢¿ùÊÂ¡¢²®·¦¥¨¥ê¥¢¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Ï23¶è¤ò¶èÊ¬¤·¤¿ºÝ¤Î¾ëÀ¾¡Ê¤¸¤ç¤¦¤µ¤¤¡Ë¥¨¥ê¥¢¤ËÅö¤¿¤ê¤Þ¤¹¡£
ÅÔÆâ¤Î¥¨¥ê¥¢¶èÊ¬¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Åìµþ23¶è¤Ï¹Äµï¡Êµì¹¾¸Í¾ë¡Ë¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¤ª¤ª¤à¤Í4¤Ä¤Î¥¨¥ê¥¢¤Ë¶èÊ¬¤·¤Æ¸ì¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ê¿Þ1»²¾È¡Ë¡£
¡¦¾ëÆî¡Ê¤¸¤ç¤¦¤Ê¤ó¡Ë¥¨¥ê¥¢
ÉÊÀî¶è¡¢ÌÜ¹õ¶è¡¢ÂçÅÄ¶è¤Ê¤ÉÆîÂ¦¡£¹âµé½»Âð³¹¤¬¹¤¬¤ë¡£
¡¦¾ëÀ¾¡Ê¤¸¤ç¤¦¤µ¤¤¡Ë¥¨¥ê¥¢
¿·½É¶è¡¢½ÂÃ«¶è¡¢¿ùÊÂ¶è¤Ê¤ÉÀ¾Â¦¡£¾¦¶ÈÃÏ¤È¿Íµ¤½»Âð³¹¤¬º®ºß¡£
¡¦¾ëËÌ¡Ê¤¸¤ç¤¦¤Û¤¯¡Ë¥¨¥ê¥¢
Ê¸µþ¶è¡¢ËÅç¶è¡¢ÈÄ¶¶¶è¤Ê¤ÉËÌÂ¦¡£Â¿ÍÍ¤Ê½»ÂðÃÏ¤¬ÆÃÄ§¡£
¡¦¾ëÅì¡Ê¤¸¤ç¤¦¤È¤¦¡Ë¥¨¥ê¥¢
ÂæÅì¶è¡¢¹¾Åì¶è¡¢ÂÎ©¶è¤Ê¤ÉÅìÂ¦¡£¤¤¤ï¤æ¤ë²¼Ä®¥¨¥ê¥¢¡£
¤â¤È¤â¤È¿Íµ¤¤Î¹â¤¤¥¨¥ê¥¢¤Ê¤¬¤é¡¢ºÆÅÙÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÍýÍ³¤È¤·¤Æ¡¢ÅÔ¿´Éô¤Î²Á³Ê¹âÆ¤¬Âç¤¤¯±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢ÏÑ´ß¥¨¥ê¥¢¤Î¥¿¥ï¡¼¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡¢°ìÀÎÁ°¤ÏÄÚÃ±²Á300Ëü±ßÂæ¤ÇÇã¤¨¤¿Êª·ï¤¬¡¢º£¤ä1000Ëü±ß¤òÄ¶¤¨¤ëÀ®Ìó»öÎã¤â½Ð¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤ËºÇ¶á¤Ç¤Ï¡¢ÏÃÂê¤ÎÀ²³¤¥Õ¥é¥Ã¥°¤Ê¤É¤â¹â³Û¤Ç¼è°ú¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤Î²Á³Ê¹âÆ¤ò¾ÝÄ§¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿¾õ¶·¤Ç¡¢ÅÔ¿´¤ËÈæ¤Ù¤ÆÁêÂÐÅª¤Ë²Á³Ê¤¬Íî¤ÁÃå¤¤¤Æ¸«¤¨¤ëÃæ±ûÀþ±èÀþ¤Ë¡¢¹ØÆþ¼Ô¤ÎÌÜ¤¬¸þ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¿·½É¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤Î¤è¤µ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥¨¥ê¥¢¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï´Ý¥ÎÆâÀþ¤äÀ¾ÉðÀþ¤âÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¸òÄÌÍøÊØÀ¤Î¹â¤µ¤âÌ¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£
ÃæÌî¥µ¥ó¥×¥é¥¶À×ÃÏ¤ÎºÆ³«È¯¤Ï°ì»þÃæ»ß¤È¤¤¤¦¥Ë¥å¡¼¥¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÃæÌî±Ø¼«ÂÎ¤Î³«È¯¤Ï³èÈ¯¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢³¹¤Î¾ÍèÀ¤Ø¤Î´üÂÔ´¶¤Ï°ÍÁ³¤È¤·¤Æ¹â¤¯¡¢¤½¤Î´üÂÔ¤¬¼þÊÕ¤Î³¹¤Ë¤â¹¥±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÃíÌÜ¥¨¥ê¥¢¢¡ÚÀ¾¿·°æ¡Û¾ëÅì¥¨¥ê¥¢¤Î²ÁÃÍ¤òÅÉ¤êÂØ¤¨¤ë³«È¯¤Ø¤Î´üÂÔ¼¡¤ËÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¤Î¤¬¡¢¾ëÅì¥¨¥ê¥¢¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ëÂÎ©¶è¤ÎÀ¾¿·°æ±Ø¡ÊÅìÉð¥¹¥«¥¤¥Ä¥ê¡¼¥é¥¤¥ó¡Ë¤Ç¤¹¡£¶áÇ¯¡¢Ãø¤·¤¤¿Íµ¤¾å¾º¤ò¸«¤»¤ëËÌÀé½»¤ÎÎÙ±Ø¡ÊµÞ¹ÔÅù¤ÎÍøÍÑ»þ¡Ë¤È¤¤¤¦Î©ÃÏ¤¬¡¢¤³¤Î³¹¤Î¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤òÊª¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
À¾¿·°æ¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ï¡¢²¿¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤½¤Î¸òÄÌÍøÊØÀ¤Î¹â¤µ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥¿¡¼¥ß¥Ê¥ë±Ø¤Ç¤¢¤ëËÌÀé½»¤Ç¾è¤ê´¹¤¨¤ì¤Ð¡¢Åìµþ¥á¥È¥íÀéÂåÅÄÀþ¤Ç¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ÎÃæ¿´ÃÏ¡¦Âç¼êÄ®¤Ø¡¢ÆüÈæÃ«Àþ¤Ç¶äºÂ¤Ø¤â¾è¤ê´¹¤¨¤Ê¤·¤Ç¥¢¥¯¥»¥¹²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£ÅÔ¿´¤«¤é¾¯¤·Î¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤òÊ¤¤¹¤Û¤É¤Î¥¹¥à¡¼¥º¤Ê°ÜÆ°¤¬¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤ò¼æ¤¤Ä¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢±ØÀ¾¸ý¤Ç¤Ï¿·¤¿¤ÊºÆ³«È¯¤âÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¾ÍèÀ¤Ø¤Î´üÂÔ¤â¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÅÔ¿´¤ËÈæ¤Ù¤Æ¤Þ¤À¼êº¢¤Ê²Á³ÊÂÓ¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¹â¤¤ÍøÊØÀ¤È¾ÍèÀ¤òÎ¾Î©¤·¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤³¤½¤¬¡¢¥»¥«¥ó¥É¥Ù¥¹¥È¤ÎÁªÂò»è¤òÃµ¤¹¿Í¡¹¤Î¥Ë¡¼¥º¤È¹çÃ×¤·¡¢¤½¤Î¿Íµ¤¤ò³Î¸Ç¤¿¤ë¤â¤Î¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ÃíÌÜ¥¨¥ê¥¢£¡Ú¾®´ä¡ÛÂçµ¬ÌÏ³«È¯¤¬À¸¤à³¹¤ÎÊÑËÆ3¤ÄÌÜ¤Ë¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢Æ±¤¸¤¯¾ëÅì¥¨¥ê¥¢¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¹¾¸ÍÀî¶è¤ÎJR¾®´ä±Ø¤Ç¤¹¡£¤«¤Ä¤Æ¤Î²¼Ä®¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤òÊú¤¤¤Æ±Ø¤Ë¹ß¤êÎ©¤Ä¤È¡¢·úÀßÃæ¤Î¥¿¥ï¡¼¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó·²¤òÌÜ¤Ë¤·¡¢¤½¤ÎÊÑËÆ¤Ö¤ê¤Ë¶Ã¤¯¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤½¤ì¤â¤½¤Î¤Ï¤º¡¢¸½ºß¤Î¾®´ä¤Ï±Ø¤ÎËÌ¸ý¤ÈÆî¸ý¤ÎÎ¾Êý¤ÇÂçµ¬ÌÏ¤ÊºÆ³«È¯¤¬Æ±»þ¿Ê¹ÔÃæ¡£¿·¤¿¤Ê¥é¥ó¥É¥Þ¡¼¥¯¤È¤Ê¤ë¥¿¥ï¡¼¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬À¸¤Þ¤ì¤ì¤Ð¡¢¼þÊÕ¤ÎÉÔÆ°»º²Á³Ê¤ò²¡¤·¾å¤²¤ë¸ú²Ì¤â´üÂÔ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
JRÁíÉðÀþ¤ò»È¤¨¤Ð¶Ó»åÄ®¤ä½©ÍÕ¸¶¤È¤¤¤Ã¤¿µòÅÀ¤Ø¤â½Ð¤ä¤¹¤¯¡¢¸òÄÌÍøÊØÀ¤â¿½¤·Ê¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ºÆ³«È¯¤Ë¤è¤ëÌ¤Íè¤Ø¤Î´üÂÔ´¶¤È¡¢º£¤Ê¤ª»Ä¤ë¾¦Å¹³¹¤Î²¹¤«¤¤Ê·°Ïµ¤¤¬Æ±µï¤¹¤ë¡¢¤½¤Î¥À¥¤¥Ê¥ß¥º¥à¤³¤½¤¬¾®´ä¤ÎºÇÂç¤ÎÌ¥ÎÏ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÃíÌÜ¥¨¥ê¥¢¤¡ÚÄ´ÉÛ¡Û¥é¥¤¥Ð¥ëÏ©Àþ¤Î²Á³Ê¹âÆ¤¬ÄÉ¤¤É÷¤Ë4¤ÄÌÜ¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¾Ò²ð¤·¤¿¥¨¥ê¥¢¤«¤é¤Ï¾¯¤·À¾Â¦¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ëÄ´ÉÛ±Ø¡Êµþ²¦Àþ¡Ë¤Ç¤¹¡£23¶è³°¤ÎÂ¿ËàÃÏ¶è¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÃÏÍýÅª¤Ë¤Ï¾ëÀ¾¥¨¥ê¥¢¤Î±äÄ¹Àþ¾å¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Ä´ÉÛ¤òÄÌ¤ë»äÅ´¤Îµþ²¦Àþ¤Ï¡¢Ä¹Ç¯¥é¥¤¥Ð¥ë¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¿JRÃæ±ûÀþ¤Ë¿Íµ¤¡¦²Á³Ê¤È¤â¤Ë°ìÊâ¾ù¤ë¾õ¶·¤Ç¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ÎÃæ±ûÀþ±èÀþ¤Î²Á³Ê¤¬¹âÆ¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢ËÜÍèÃæ±ûÀþ¤ÇÃµ¤·¤Æ¤¤¤¿ÁØ¤¬¡¢Ä´ÉÛ¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆÃµÞÄä¼Ö±Ø¤Î¤¿¤á¿·½É¤Þ¤Ç¤ÏÌó20Ê¬¤Ç¤¹¤·¡¢ÌÀÂçÁ°¤Ç°æ¤ÎÆ¬Àþ¤Ë¾è¤ê´¹¤¨¤ì¤Ð½ÂÃ«¤Ø¤â20Ê¬¤ÇÅþÃå¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¸òÄÌ¥¢¥¯¥»¥¹¤ËÍ¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤âÆÃÄ§¡£¤¤ì¤¤¤ËÀ°È÷¤µ¤ì¤¿±ØÁ°¤Ï¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼ÁØ¤Ë¤âÊë¤é¤·¤ä¤¹¤¯¡¢¾¯¤·Â¤ò¤Î¤Ð¤»¤ÐÎÐË¤«¤Ê¼«Á³¤â¿È¶á¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÅÔ¿´¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤È²º¤ä¤«¤Ê½»´Ä¶¡¢¤³¤Î2¤Ä¤ò¹â¤¤¥ì¥Ù¥ë¤ÇÎ¾Î©¤µ¤»¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤¬¡¢Ä´ÉÛ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¶¯¤ß¤Ç¤¹¡£
ÃíÌÜ¥¨¥ê¥¢¥¡ÚÁêÌÏÂçÌî¡Û²Á³Ê¾å¾º¤ÎÇÈ¡¢¤Ä¤¤¤Ë¹ñÆ»16¹æ¤ØºÇ¸å¤Ë¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢ÅÔ¿´¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿²Á³Ê¾å¾º¤ÎÇÈ¤¬¤Ä¤¤¤ËÅþÃ£¤·¤¿¤³¤È¤ò¼¨¤¹¾ÝÄ§Åª¤Ê³¹¡¢¿ÀÆàÀî¸©ÁêÌÏ¸¶»Ô¤ÎÁêÌÏÂçÌî±Ø¡Ê¾®ÅÄµÞÀþ¡Ë¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¥¨¥ê¥¢¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ëÍýÍ³¤Î1¤Ä¤Ë¡¢¹ñÆ»16¹æÀþ¤È¤Î°ÌÃÖ´Ø·¸¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÉÔÆ°»º¶È³¦¤Ç¤Ï¤³¤Î¹ñÆ»16¹æÀþ¤ÎÆâÂ¦¤«³°Â¦¤«¤Ç¡¢»ñ»º²ÁÃÍ¤¬Âç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¶³¦Àþ¾å¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ëÁêÌÏÂçÌî¤ÎÏ©Àþ²Á¤¬¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤Ï¡¢ÅÔ¿´Éô¤Ç²È¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤¿¿Í¡¹¤Î¥Ë¡¼¥º¤¬¡¢¤¤¤è¤¤¤è¤³¤³¤Þ¤Ç¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤ò¼¨º¶¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤â¤È¤â¤È±Ø¼þÊÕ¤Ï¾¦¶È»ÜÀß¤äÂç³Ø¡¢¸ø±à¤Ê¤É¤¬¤½¤í¤¦Êë¤é¤·¤ä¤¹¤¤³¹¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¸½ºß¿Ê¹ÔÃæ¤ÎÂçµ¬ÌÏ¤ÊºÆ³«È¯¤¬¡¢¤½¤Î¾ÍèÀ¤ò¤µ¤é¤Ë¹â¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾®ÅÄµÞÀþ¤Î²÷Â®µÞ¹ÔÄä¼Ö±Ø¤Ç¿·½É¤Þ¤ÇÌó40Ê¬¤Ê¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢²¼ËÌÂô¤Çµþ²¦°æ¤ÎÆ¬Àþ¤Ë¾è¤ê´¹¤¨¤ì¤Ð½ÂÃ«ÊýÌÌ¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤â¤è¤¯¡¢¤½¤Î¹â¤¤¸òÄÌÍøÊØÀ¤â¥¨¥ê¥¢¤Î²ÁÃÍ¤ò²¡¤·¾å¤²¤ë°ì°ø¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ï©Àþ²Á¤¬¼¨¤¹¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î²ÁÃÍ¤¢¤ë³¹¤Î¶¦ÄÌÅÀº£²ó¤ÎÏ©Àþ²Á¤ÎÈ¯É½¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤·¤¯¸½ºß¤ÎÉÔÆ°»º»Ô¾ì¤Î³è¶·¤ò±Ç¤¹¥Ç¡¼¥¿¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¸«¤¨¤Æ¤¤¿¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥óÁª¤Ó¤Î½ÅÍ×¤Ê¥Ò¥ó¥È¤Ï2¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
1¤Ä¤Ï¡¢²Á³Ê¾å¾º¤Î¡ÖÇÈµÚ¡×¤Ç¤¹¡£ÅÔ¿´Éô¤Î²Á³Ê¹âÆ¤Ï¡¢¤Ò¤é¤¬¤Ê¤Î¡Ö¤Î¡×¤Î»ú¤òÉÁ¤¯¤è¤¦¤Ë¼þÊÕ¥¨¥ê¥¢¤Ø¤È¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÈæ³ÓÅª²Á³Ê¤¬Íî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤¤¤¿ÀõÁð¤äËÌÀé½»¤È¤¤¤Ã¤¿¾ëÅì¥¨¥ê¥¢¤ÎÃø¤·¤¤¿¤Ó¤Ï¡¢¥Ë¡¼¥º¤¬ÅÔ¿´¤«¤é¼þÊÕ¤Ë¤â°Ü¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÉ½¤¹Î®¤ì¤Ç¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤â¤¦1¤Ä¤ÎºÇ¤â½ÅÍ×¤Ê¥¡¼¥ï¡¼¥É¤¬¡ÖºÆ³«È¯¡×¤Ç¤¹¡£º£²ó¤´¾Ò²ð¤·¤¿¥¨¥ê¥¢¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢Ï©Àþ²Á¤Î¾å¾ºÎ¨¤¬¹â¤¤³¹¤ÎÂ¿¤¯¤Ç±Ø¼þÊÕ¤ÎºÆ³«È¯¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºÆ³«È¯¤Ï³¹¤ÎÍøÊØÀ¤äÌ¥ÎÏ¤ò·àÅª¤Ë¸þ¾å¤µ¤»¡¢¼þÊÕ¤ÎÉÔÆ°»º²ÁÃÍÁ´ÂÎ¤ò²¡¤·¾å¤²¤ëµ¯ÇúºÞ¤È¤Ê¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
ÅÔ¿´¤«¤é¼þÊÕ¤Ø²Á³Ê¤ÎÇÈµÚ¤¬Â³¤¯Ãæ¤ÇËÜÅö¤ËÃíÌÜ¤¹¤Ù¤¤Ï¡¢ºÆ³«È¯¤Ë¤è¤Ã¤Æ³¹¤Ë¤É¤ì¤À¤±¤Î¡Ö¿¤Ó¤·¤í¡×¤¬¤¢¤ë¤«¡¢¤½¤Î¸«¶Ë¤á¤¬½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤´¾Ò²ð¤·¤¿5¤Ä¤Î¥¨¥ê¥¢¤Ï¡¢¤½¤ÎÌ¤Íè¤Ø¤Î´üÂÔÃÍ¤¬Ï©Àþ²Á¤Î¿ô»ú¤ËÉ½¤ì»Ï¤á¤¿¹¥Îã¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤«¤é¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥óÁª¤Ó¤Ï¡¢¸½ºß¤Î¿Íµ¤¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Ì¤Íè¤Î³¹¤Î»Ñ¤òÆÉ¤ß²ò¤¯Àè¸«À¤¬²¿¤è¤ê¤âµá¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¤µ¤¯¤é»öÌ³½ê¡¦¼èÄùÌòÉû¼ÒÄ¹ COO »³ËÜÄ¾×½
¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¡¦¥Ó¥ë´ÉÍý¡¢ÉÔÆ°»ºÃç²ð¤Î·Ð¸³¤ò·Ð¤Æ¡¢¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó´ÉÍý¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¡¦ÉÔÆ°»º¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤Î¶ÈÌ³¤Ë½¾»ö¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë50Åï¤òÄ¶¤¨¤ë¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó´ÉÍý¥Õ¥í¥ó¥È¶ÈÌ³¡¢500·ï°Ê¾å¤ÎÉÔÆ°»ºÃç²ð¤ò·Ð¸³¡£2020Ç¯4·î ³ô¼°²ñ¼Ò¤µ¤¯¤é»öÌ³½ê¤Ø»²²è¡£2025Ç¯¤Ë¤µ¤¯¤é»öÌ³½ê¡¦¼èÄùÌòÉû¼ÒÄ¹COO¡¢Æ±Ç¯¡¢¥°¥ë¡¼¥×²ñ¼Ò¤Î¤é¤¯¤ÀÉÔÆ°»º³ô¼°²ñ¼Ò¡¦¼èÄùÌòÉû¼ÒÄ¹COO¤Ë½¢Ç¤¡£¼«¿È¤¬¼èºà¶¨ÎÏ¤·¤¿¡Ö¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¥Ð¥Ö¥ë41¤ÎÍî¤È¤··ê¡×¡Ê¾®³Ø´Û¡Ë¤¬È¯ÇäÃæ¡£
(Ê¸:»³ËÜ Ä¾×½)