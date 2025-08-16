「今日は行ける気がする」「ここ２試合が嘘みたい」連敗中のジュビロ、首位水戸に前半だけで２点リード！「最高やんけ」の声
直近５試合は１勝４敗と黒星が先行するジュビロ磐田は８月16日、J２第26節で首位に立つ水戸ホーリーホックと敵地で対戦している。
２連敗中で８位のアウェーチームは開始８分、グスタボ・シルバの加入後初得点で幸先良く先制すると、14分には倍井謙の今季６点目でリードを広げる。
その後は３点目こそ奪えなかったが、攻守のバランスを崩さずに試合を進めた磐田が前半を２−０で終える。理想的な戦いぶりに、ネット上では「最高やんけ」「久しぶりにジュビロの試合が面白い」「ここ２試合が嘘みたい」「格上相手だとやはり強いな」「今日のジュビロは行ける気がする」といった声があがっている。
久々の白星を掴むために、後半も力強く戦えるか。それとも水戸が意地を見せるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】“令和の白ギャル”ゆうちゃみ特別ギャラリー。エスパユニ姿でアイスタに降臨！
２連敗中で８位のアウェーチームは開始８分、グスタボ・シルバの加入後初得点で幸先良く先制すると、14分には倍井謙の今季６点目でリードを広げる。
その後は３点目こそ奪えなかったが、攻守のバランスを崩さずに試合を進めた磐田が前半を２−０で終える。理想的な戦いぶりに、ネット上では「最高やんけ」「久しぶりにジュビロの試合が面白い」「ここ２試合が嘘みたい」「格上相手だとやはり強いな」「今日のジュビロは行ける気がする」といった声があがっている。
久々の白星を掴むために、後半も力強く戦えるか。それとも水戸が意地を見せるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】“令和の白ギャル”ゆうちゃみ特別ギャラリー。エスパユニ姿でアイスタに降臨！