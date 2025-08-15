80²óÌÜ¤Î½ªÀï¤ÎÆü¡¡Ê¿ÏÂ¤ò´ê¤¤ÀïË×¼Ô¤ÎÌ½Ê¡µ§¤ë¡ÚÆÁÅç¡Û
8·î15Æü¤Ï80²óÌÜ¤Î½ªÀï¤ÎÆü¤Ç¤¹¡£
ÆÁÅç»Ô¤Î¸î¹ñ¿À¼Ò¤Ç¤Ï¡¢À¤³¦¤Î¹±µ×Ê¿ÏÂ¤òµ§¤ëÊ¿ÏÂµ§Ç°º×¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢ÀïË×¼Ô¤ÎÌ½Ê¡¤òµ§¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
2025Ç¯¤ÎÊ¿ÏÂµ§Ç°º×¤Ï¡¢°äÂ²²ñ¤ä¸©¤Î´Ø·¸¼Ô¤Ê¤ÉÌó100¿Í¤¬»²Îó¤·¼¹¤ê¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¿À»ö¤Ç¤Ï¡¢µÜ»Ê¤¬ÀïË×¼Ô¤ÎÎî¤ò°Ö¤á¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢À¤³¦¤Î¹±µ×Ê¿ÏÂ¤òµ§¤ë½Ë»ì¤òÆÉ¤ß¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¤¢¤È¡¢»²Îó¼Ô¤¬¶Ì¶ú¤òÊôÇ¼¤·¡¢Àµ¸á¤Ë¤Ï1Ê¬´Ö¤ÎÌÛ¤È¤¦¤òÊû¤²¤Æ¡¢ÀïË×¼Ô¤ÎÌ½Ê¡¤òµ§¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÌÛ¤È¤¦¡×
Àï¸å80Ç¯¡¢µ²±¤Î·Ñ¾µ¤¬º¤Æñ¤È¤Ê¤ëÃæ¡¢»²Îó¼Ô¤ÏÊ¿ÏÂ¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¿·¤¿¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê¸©°äÂ²²ñ¡¦¾å±º ´îÂå»Ö Éû²ñÄ¹¡Ë
¡ÖÀïÁè¤ÇÆÀ¤ë¤â¤Î¤Ï²¿¤Ë¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯¼ã¤¤¿Í¤Ë¤¤¤í¤ó¤Êµ¡²ñ¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢ÀïÁè¤ÎÈá»´¤µ¤ò¾§¤¨¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡×
¡ÖÀäÂÐ¤Ë¤³¤ì¤«¤é¡ÊÀïÁè¤ò¡Ëµ¯¤³¤·¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤ª´ê¤¤¤¹¤ë¡×