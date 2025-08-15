「あのちゃん」こと歌手でタレントのあのが13日深夜放送のTBSラジオ「水曜JUNK 山里亮太の不毛な議論」（水曜深夜1時）にゲスト生出演。元TBSアナウンサーで女優の田中みな実（38）との関係性について言及した。

パーソナリティーの南海キャンディーズ山里亮太から「あのちゃんをペットにしたいでおなじみの」と田中の名前を出され、あのは「そう、ワンちゃんになった僕が。ワンワンワン！」と切り出した。そして「田中みな実さんはめっちゃお世話になってる」と明かした。

山里から「本当にまさかこの2人がこんなに仲よくなるとはって感じ」と言われると、あのは「みな実さん、めっちゃ暗いですね、やっぱ。何かたまってる感じ、それが心地いいです、僕」と語った。

さらに山里から「田中みな実先生が一番面白い時は低い声でしゃべってる時でしょ？」と指摘され、あのは「そうそうそう」と返答。山里から「あの低い声でしゃべるのを聞けると、田中先生の心の扉を1枚開けた証拠だからね」と言われ、あのは「初めてか2回目にお家に行った時、深夜3時ぐらいに低い声で『何とかなんだよね』って言われた時に、この人をもっと笑顔にしたいかもって思いました」と打ち明けた。

田中はあののYouTubeチャンネルに出演。田中が出演した回は再生回数が100万回を突破している。