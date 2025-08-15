「甘えんな」実母から突きつけられた厳しい現実。結婚してても離婚しても、お金は必要｜夫の手取りは18万円【ママリ】

この物語は、共に20歳で 結婚 し子どもを授かった2人の 主婦 が夫の手取りが18万円という厳しい現実の中で、それぞれの価値観で 夫婦関係 や生活がどのように変化していくのかを描いたお話です。主人公メイカは、生活の苦しさに不満を募らせ、夫との関係もギクシャクしていきます。 一方、同じく夫の収入が18万円の すみれ は、厳しい状況の中でも夫を支え、感謝の気持ちを大切にしていました。 その違いが、夫婦の未来に大きな影響を与えていきます。メイカが親族の前で夫の低収入を暴露したことで、 夫婦喧嘩 に発展し 離婚 の危機に。メイカは母親のもとへ 相談 しに行きますが…。もっち・女たちの体験談・漫画(@mocchi_kakeii)さんの作品『夫の手取りは18万円』第26話をごらんください。

夫の収入をめぐり、ついに「離婚」を切り出されてしまったメイカ。怒りがおさまらないまま荷造りをし、自分の母の元へと逃げ込みます。





ですが、母から厳しい現実を突きつけられます。

©mocchi_kakei

©mocchi_kakei

夫のせいばかりにし、文句ばかりのメイカ。そんな娘に対して、母は「甘えんな」と一蹴します。

©mocchi_kakei

©mocchi_kakei

母が厳しいことを言っても、まだ現実をわかってない様子のメイカ。グチばかりこぼします。

©mocchi_kakei

©mocchi_kakei

メイカは、子育てしていることを言い訳にしています。母に諭されても気づかず、反発ばかり。

©mocchi_kakei

©mocchi_kakei

実の母でも見放してしまうほど、メイカは「自分だけがかわいそう」と思っているようです。ですが、本当に夫と離婚した場合、子どもと生活していくことはできるのでしょうか？

©mocchi_kakei

実家に逃げ込んだメイカでしたが、母親は「シングルマザーは子育てしながらずっと働いている」と厳しい言葉を投げかけました。



「離婚してもお金は必要。だったら2人で頑張った方がいい」と諭され、メイカは現実の厳しさを突きつけられるのでした。

不満と感謝、あなたはどっち？

©mocchi_kakei

©mocchi_kakei

©mocchi_kakei

この物語の主人公メイカと友人のすみれは、どちらも若くして結婚・出産し、似た経済状況から結婚生活をスタートさせました。しかし、夫に感謝の気持ちを伝えるすみれと、夫に不満ばかりを抱えているメイカ、2人の考え方の違いによって、その後の生活では明暗が分かれていきます。



メイカは苦しい生活の中で、SNSで見るキラキラした友人たちと自分を比べて不満が募り、収入の低い夫を責めるようになってしまいます。 一方のすみれは、同様に厳しい生活の中でも、働いてくれる夫に感謝し、2人で乗り越えようと前向きに支え続けました。



家庭の経済状況をすぐに変えることはできませんが、お互いを思いやり支え合うことで、未来は確実に変わっていきます。



結婚生活で本当に大切なのは収入の多さではなく、どれだけお互いを思いやって生きていけるか。 『夫の収入は18万円』は、そんな夫婦の本質的な幸せについて考えさせてくれる作品です。

記事作成: lilyco_cw

（配信元: ママリ）