「甘えんな」実母から突きつけられた厳しい現実。結婚してても離婚しても、お金は必要｜夫の手取りは18万円【ママリ】
夫の収入をめぐり、ついに「離婚」を切り出されてしまったメイカ。怒りがおさまらないまま荷造りをし、自分の母の元へと逃げ込みます。
夫のせいばかりにし、文句ばかりのメイカ。そんな娘に対して、母は「甘えんな」と一蹴します。
母が厳しいことを言っても、まだ現実をわかってない様子のメイカ。グチばかりこぼします。
メイカは、子育てしていることを言い訳にしています。母に諭されても気づかず、反発ばかり。
実の母でも見放してしまうほど、メイカは「自分だけがかわいそう」と思っているようです。ですが、本当に夫と離婚した場合、子どもと生活していくことはできるのでしょうか？
実家に逃げ込んだメイカでしたが、母親は「シングルマザーは子育てしながらずっと働いている」と厳しい言葉を投げかけました。
「離婚してもお金は必要。だったら2人で頑張った方がいい」と諭され、メイカは現実の厳しさを突きつけられるのでした。
不満と感謝、あなたはどっち？
この物語の主人公メイカと友人のすみれは、どちらも若くして結婚・出産し、似た経済状況から結婚生活をスタートさせました。しかし、夫に感謝の気持ちを伝えるすみれと、夫に不満ばかりを抱えているメイカ、2人の考え方の違いによって、その後の生活では明暗が分かれていきます。
メイカは苦しい生活の中で、SNSで見るキラキラした友人たちと自分を比べて不満が募り、収入の低い夫を責めるようになってしまいます。 一方のすみれは、同様に厳しい生活の中でも、働いてくれる夫に感謝し、2人で乗り越えようと前向きに支え続けました。
家庭の経済状況をすぐに変えることはできませんが、お互いを思いやり支え合うことで、未来は確実に変わっていきます。
結婚生活で本当に大切なのは収入の多さではなく、どれだけお互いを思いやって生きていけるか。 『夫の収入は18万円』は、そんな夫婦の本質的な幸せについて考えさせてくれる作品です。
