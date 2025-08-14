YouTubeチャンネル『TABIBANANA〜やってみる夫婦〜』のわさびちゃん（37）は、キャンプや車中泊の際における「トイレ」の使い方を紹介する動画が話題を呼び、今やすっかり“トイレの人”として知られるようになった。

さまざまなポータブルトイレを真面目に楽しく紹介して人気を博すわさびちゃん夫婦だが、始めた当初は「イヤなことも言われた」という。YouTubeでトイレ動画が大反響になった時の心境と背景に迫る。【全3回の第2回。第1回から読む】

男1、女2で始めた不思議な古民家暮らし

──厳しい世界で芸人として頑張っていたなか、YouTubeを始めました。きっかけを教えてください。

わさびちゃん：芸人としての活動に少し行き詰まりを感じていて、何か新しいことをやらなくちゃと相談した男性芸人（今の夫で、元お笑い芸人のピーチキス・けん）が、YouTubeでコンビで海外を貧乏旅行する企画はどうかと提案してくれたのが始まりです。当時まだ結婚していませんでしたが、夫もカメラマンとして同行してくれました。

ただ、私は何でも食べるし、ハプニングも楽しいんですけど、相方には負荷がかかっていたのかもしれません。しばらくして辞めてしまって、コンビも解散しました。

──その後、コロナ禍がきて。

わさびちゃん：あの頃はかなり行動が制限されましたね。それで田舎暮らしがしたいと言う子と、今の夫と、父の実家（千葉）で古民家暮らしを始めました。

叔母が1人暮らしをする実家に部屋が余っていたのと、庭も広いし納屋もあるから、DIYやバイクいじりの様子を配信すれば、芸能活動を止めなくて済むと思って」

──ちなみに、当時もう結婚を？

わさびちゃん：いえ、まだです。男1人女2人での同居って、いろいろ妄想されるんですけど、一緒に海外に行っている時を含めて、ずっと仕事を一緒にやっていたパートナーでしかなくて、マジで何もないんです。

けん：別に旅行していても古民家に住んでいても、そういう対象として見たことはないんですよね。僕は19歳から24歳ぐらいまでホストやってたんで、普通に恋愛以外でも女性と接するし。

わさびちゃん：そんなことよりも売れたいんですよ。男だの女だの言わせねえって感じです。

──すっかりキャンプ中のトイレ動画で有名に。

わさびちゃん：自家用車を全塗装してみるなど、DIY系の動画で何度かバズってはいたんですけど、最初はここまでたくさんのトイレ動画を撮ることになろうとは思っていませんでした（笑）。

──元々トイレ系の動画は考えていなかったんですか。

わさびちゃん：それが、全然狙っていないんです。トイレ動画を作ろうと思ったきっかけは居候していた家を改修をすることになって、工事が始まったからなんですよね。なかなか家にもいられなくなり、まだコロナ禍でもあったので、車中泊の頻度が上がって。

そうすると、男性はおしっこをしたくなった時に、その辺でできるじゃないですか。でも女性はいろんな問題が生じてくる。その時私のことを助けてくれたのが、災害用のポータブルトイレだったんです。

使ってみて、「めちゃくちゃいいじゃん！ これはみんなに知ってほしい！」と思ったのがトイレ動画のスタートです。

──ここにきて、元々やりたかった、「自分がいいと思ったものを自分の口で伝える」チャンスが来たんですね。

わさびちゃん：やりたいことって、どこかで繋がっていくんだなと本当に思いますね。ただトイレの使い方って、使用イメージの絵とか、液体を入れて解説するような、いわゆる

「説明動画」はあるけど、実際に使っているところってあまり出ていない。

私はもともと芸人で恥ずかしいこともないし、“トイレの使い方を実際に見せる”動画を作れるのは私しかいないんじゃないかな！？と思って、夫に提案しました。その時はもう入籍していたので、夫に私がトイレを使っている時にカメラを回してもらい、その映像を編集したら、何か新しいものができるし、トイレを使う人の役にも立つなと。

わざわざドローンで撮影する“隠れた意図”

──撮影する時に、工夫した部分はありましたか。

けん：動画は結局見てもらってナンボなので、普通に撮影するのではおもしろくない。そこでドローンで壮大な空撮映像を撮影しつつ、“汚い”とされているトイレシーンを掛け合わせたら、そのギャップが面白いんじゃないかなと思って。

──美しい風景の空撮もさることながら、音楽もナゾにこだわっていて、めちゃくちゃ面白いです。

わさびちゃん：でも、いざ動画を配信すると、1発目から「なんだこいつら」って馬鹿にされてたんですよ。再生回数狙ってんじゃねーの、みたいなのが多かったですね。コメントでも「夫婦で何やってんだよ」とか。

けん：「嫁をさらして何考えてんの」って言われたなあ。でも逆にいえば、再生回数狙わないYouTube動画なんてないでしょう？ もちろん先に再生回数ありきじゃなくて、軸はちゃんと情報を届けることです。でも結局見られないと、続けられないんで。

わさびちゃん：私は、そもそもトイレの話がタブー過ぎると思っていて。

我が家は、「めっちゃでかいの出た」とか、うんちとおしっこの話をよくするんですよ。トイレに行きたくなる瞬間にもいろいろありますよね。お腹を壊している時もあるだろうけど、じゃあキャンプや車中泊の時にそういう状態になったら、どういうトイレをどう使えばいいのかという情報が、あまり知られていないなと。話題にも出さない感じがありますよね。

──そういえば、わさびちゃんは潔癖症という話を聞きましたが……

わさびちゃん：潔癖症です。だからこそ、ポータブルトイレなんです。

キャンプ場のトイレがいくらきれいでも、不特定多数が出入りするトイレは落ち着いて使えないんですよね。自分専用の便器が1個あるだけでQOLは爆上がりする、ということを提唱したいです。

