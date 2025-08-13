¡Ö¸«¶ì¤·¤¤¤Î¶Ë¤ß¡×°ËÅì»Ô¡¦ÅÄµ×ÊÝ»ÔÄ¹¡¡¥Á¥é¸«¤»Á´ÈÝÄê¤âÂ´¶È¾Ú½ñ¤òÄó¼¨¤·¤¿¡ÖÉÃ¿ô¡×¤Ë¥Í¥Ã¥È¤¢Á³
³ØÎòº¾¾Îµ¿ÏÇ¤Î±²Ãæ¤Ë¤¢¤ëÀÅ²¬¸©°ËÅì»Ô¤ÎÅÄµ×ÊÝ¿¿µª»ÔÄ¹¡Ê55¡Ë¡£8·î13Æü¤Ë¼«¿È¤Î³ØÎòÌäÂê¤òÄ´ºº¤¹¤ë»ÔµÄ²ñ¤ÎÆÃÊÌ°Ñ°÷²ñ¡ÊÉ´¾ò°Ñ°÷²ñ¡Ë¤Ë½é¤á¤Æ½ÐÆ¬¤·¤¿¤¬¡¢¾Ú¿Í¿ÒÌä¤Ç¤Î¡È¥È¥ó¥Ç¥âÅúÊÛ¡É¤¬ÊªµÄ¤ò¾ú¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÅÄµ×ÊÝ»á¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¡¢»Ô¹Êó»ï¤Ç¡ÖÅìÍÎÂç³ØË¡³ØÉôÂ´¶È¡×¤È¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤Ï½üÀÒ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬È½ÌÀ¡£¤Þ¤¿¡¢É´¾ò°Ñ°÷²ñ¤«¤éµá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¿Â´¶È¾Ú½ñ¤È¤µ¤ì¤ë»ñÎÁ¤ÎÄó½Ð¤Ï¡¢·º»ö¹ðÈ¯¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤òÍýÍ³¤Ëµñ¤ßÂ³¤±¤Æ¤¤¿¡£
¤¤¤Ã¤Ý¤¦¡¢ÅÄµ×ÊÝ»á¤ÏÂ´¶È¾Ú½ñ¤È¤µ¤ì¤ë»ñÎÁ¤òÆ±»ÔµÄ²ñµÄÄ¹¤äÉûµÄÄ¹¤Ë¡È¥Á¥é¸«¤»¡É¤·¤¿¤È¤âÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¾Ú¿Í¿ÒÌä¤Ç¤Ï¡ÖÊóÆ»¤Ç¤¢¤ë¤è¤¦¤Ê¡È¥Á¥é¸«¤»¡É¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¡¢Ìó19.2ÉÃ¤Û¤É¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Èµ²±¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÈÝÄê¤·¤¿¡£
É´¾ò°Ñ°÷²ñ¤Ë½ÐÆ¬¸å¡¢ÊóÆ»¿Ø¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿ÅÄµ×ÊÝ»á¡£¡ÈÂ´¶È¾Ú½ñ¤ò19.2ÉÃÄó¼¨¤·¤¿¡É¤È¾Ú¸À¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢µ¼Ô¤«¤é¡Ö¥¹¥È¥Ã¥×¥¦¥©¥Ã¥Á¤«¤Ê¤ó¤«¤ÇÂ¬¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¥Ï¥¥Ï¥¤È¤·¤Æ¸ýÄ´¤Ç¤³¤¦¼çÄ¥¤·¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤½¤ì¤ÏµÄÄ¹¤ÎÊý¤Ë¤Ï¡¢Åö½é¤Î»þÅÀ¤«¤é»ä¤Ï¤Á¤ã¤ó¤È¿½¤·¾å¤²¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢²ñÏÃ¤ÎÊý¤ÏÏ¿²»¤ÎµÏ¿¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¥¹¥È¥Ã¥×¥¦¥©¥Ã¥Á¤Ç·×¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
µ¼Ô¤«¤é¡Ö¤¤Á¤ó¤È¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦Ç§¼±¤Ç¤è¤í¤·¤¤¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡×¤È³ÎÇ§¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö»ä¤ÎÊý¤Î»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ëµÏ¿¤Ç¤Ï¡¢19.2ÉÃÄó¼¨¤ò¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£¤½¤ì¤«¤é¡¢¡ÊµÄÄ¹¤é¤«¤é¡Ë¡Ø¤â¤Ã¤È¤¤Á¤ó¤È¸«¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ù¡Ø¥Á¥é¸«¤»¤Ç¥Ñ¥¿¥Ñ¥¿¤ÈÊÄ¤¸¤Æ¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï»ß¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ù¤È¤¤¤Ã¤¿²ñÏÃ¤ÎµÏ¿¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÊÖÅú¡£Â³¤±¤Æ¡¢¡Ö19.2ÉÃÄó¼¨¤·¤¿¸å¤Ë¡¢µÄÄ¹¤ÎÊý¤Ï¤«¤é¡Ø¤¤¤¤¤¸¤ã¤ó¡ª¡Ù¤È¤¤¤¦¥³¥á¥ó¥È¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¶¯Ä´¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢µ¼Ô¤«¤é¡Ö¡ÊÂ´¶È¾Ú½ñ¤ò¡Ë¸«¤»¤¿¤éºÑ¤à¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤ÈÄÉµÚ¤µ¤ì¤ë¤â¡¢¡Ö¤¤¤Þ¡¢»ä¤ÎÊý¤Ï¸ø¿¦ÁªµóË¡°ãÈ¿¤Ç·º»ö¹ðÁÊ¤ò¼õ¤±¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎºÝ¤ËÂ´¶È¾Ú½ñ¤ò´Þ¤á¡¢µÏ¿¤¬ÂçÀÚ¤Ê¾Úµò¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¼è¤ê°·¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¿µ½Å¤Ë¸¡Æ¤¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤ÎÀâÌÀ¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¡£
¾Ú¿Í¿ÒÌä¤Ç¤Ï¡¢¡Ö»ä¤¬½üÀÒ¤Ç¤¢¤ë¡¢¤Ä¤Þ¤êÂ´¶È¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤òÃÎ¤Ã¤¿¤Î¤Ï6·î28Æü¤Ç¤¹¡×¤È·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤¿ÅÄµ×ÊÝ»ÔÄ¹¡£¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¼«¿®Ëþ¡¹¤Ë¡ÈÂ´¶È¾Ú½ñ¤ò19.2ÉÃ¸«¤»¤¿¡É¤È¼çÄ¥¤·¤¿¤³¤È¤ÏÂ¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤ÎÍý²ò¤òÆÀ¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£¥Í¥Ã¥È¤äX¤Ç¤Ï¡¢ÏÀÅÀ¤Î¥º¥ì¤¿ÅúÊÛ¤òÈãÈ½¤¹¤ëÀ¼¤ä¼Ç¤¤òµá¤á¤ëÀ¼¤¬¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ô¤â¤¦¸«¶ì¤·¤¤¤Î¶Ë¤ß¡£¤¢¤¤ì¤ë¤òÄÌ¤ê±Û¤¹¡Õ
¡Ô±³¤Î¾åÅÉ¤êÂ³¤±¤ëÈÜ¤·¤¤º¬À¤¬·ù¤À¡ªÁá¤¯¼¤á¤Æ¤¯¤ì¡Õ
¡ÔÏÀÅÀ¤½¤³¤¸¤ã¤Ê¤¤www ¤Ê¤é¤È¤Ã¤È¤È½Ð¤»¤Ð¤¤¤¤¤À¤±¤ÎÏÃ¤Ã¤Æwww¡Õ
¡Ô¸«¶ì¤·¤¤¤Ê¤¡¡£Â´¶È¤·¤¿¤«¤È¤«¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤¬1ÈÖÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤ë¤À¤í¡£¤¯¤À¤é¤Ê¤¤»ö¤Ð¤Ã¤«¤ê¸À¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Ç·é¤¯¼¤á¤Ê¡Õ