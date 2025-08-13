「今日好き」中島結音、ボディライン際立つミニT姿「色っぽい」「スタイル抜群」の声
【モデルプレス＝2025/08/13】ABEMAの高校生による青春恋愛番組「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に出演していた中島結音が12日、自身のInstagramを更新。ボディラインが際立つファッションコーディネートを公開し、反響が寄せられている。
【写真】恋リア出身美女、ボディライン際立つ大胆ミニT姿
中島はハートの絵文字を3つ添えた投稿で、白いクロップドTシャツにデニムパンツを合わせたへそ出しコーディネートを披露。Tシャツから覗く美しいウエストラインが印象的で、頭にサングラスを乗せたスタイリッシュな装いとなっている。
この投稿に、ファンからは「色っぽい」「スタイル抜群」「美しいウエスト」「かっこいい」「素敵」「大人っぽい」といったコメントが寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた恋愛番組。中島は「ダナン編」「パタヤ編」「卒業編2024」に参加した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆中島結音、美ウエスト披露のミニTシャツ姿
