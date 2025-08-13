ブリストル・シティMF平河悠が今季初ゴール

イングランド2部ブリストル・シティに所属する日本代表MF平河悠が2025-26シーズンの初ゴールを決めた。

8月12日に行われたカラバオ・カップ１回戦でイングランド4部ミルトン・キーンズ・ドンズと対戦したブリストル・シティは、平河のゴールもあって2-0の勝利を飾り、2回戦に進んでいる。

この試合、平河は1点をリードした後半の開始から出場。迎えた後半16分、平河は右サイドからのクロスを逆サイドのゴールエリアのすぐ外で受けてコントロール。DFに寄せさせないステップを刻みながら中央に侵入して右足を振り抜くと、ボールはゴール右上に決まり、チームに追加点をもたらした。

地元メディア「Bristol Post」は後半のみの出場となった平河に対し、途中出場選手では最高となる「7.5」の高い評価を与えるとともに、寸評では「アシュトンゲートでの初ゴールをなんと素晴らしい方法で決めたことか。シュートに持ち込む日本代表選手のボールタッチとドリブルは素晴らしかったが、フィニッシュはそれ以上のものであった。カーブしたシュートを遠いほうのゴール角へ叩き込んだ。生粋のウイングバックではないかもしれないが、ゲルハルト・ストルバー監督の下では、そこで印象的なプレーを見せている。今シーズンはこのようなゴールが、あといくつかあればきっと満足するだろう」と、ウイングバックでの活躍とともにゴールを記録することを期待した。

シーズン終了後には北中米ワールドカップも控えている2025-26シーズン。加入2年目で、より結果が求められることになる平河だが、シーズン2試合目の公式戦でシーズン初ゴールを決め、上々の滑り出しとなっていると言えそうだ。（FOOTBALL ZONE編集部）