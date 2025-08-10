ITZY、国立代々木第一体育館での4thファンミーティングの開催を発表！チケットの最速先行受付もスタート
■10月11日・12日の2日間にわたって開催！ファンミならではの交流や久々のパフォーマンスへの期待高まる
5人組グローバルグループ・ITZYの4thファンミーティングが、東京・国立代々木第一体育館にて開催されることが発表された。
4thファンミーティングのタイトルは『ITZY The 4th Fan Meeting ITZY MIDZY, LET’S FLY! “ON AIR”』で、開催は10月11日・12日の2日間だ。
同時に、公演チケット受付スケジュールも発表。最速先行は8月10日18時よりスタートしており、その後2次先行・3次先行の受付が順次行われる予定になっているので、詳しくは4thファンミーティングの特設サイトで確認してほしい。
ファンミーティングならではのメンバーとの交流や、久しぶりのパフォーマンスをぜひ目撃しよう。
イベント情報
『ITZY The 4th Fan Meeting ITZY MIDZY, LET’S FLY! “ON AIR”』
10/11（土）東京・国立代々木第一体育館
10/12（日）東京・国立代々木第一体育館
ITZY The 4th Fan Meeting ITZY MIDZY, LET’S FLY! “ON AIR” 特設サイト
https://www.itzyjapan.com/feature/4th_fanmeeting
ITZY OFFICIAL SITE
https://www.itzyjapan.com/