ÂçÃ«æÆÊ¿¡¢3Ç¯Ï¢Â³4ÅÙÌÜ¤Î40¹æÅþÃ£¡¡ÎòÂå4°Ì¥¿¥¤¡Ä³Î¿®ÃÆ¤ËËÜµòÃÏÇ®¶¸¡¢Ç¯55ËÜ¥Ú¡¼¥¹
ÄÌ»»4ÅÙÌÜ¤Î40¹æ¤Ï¥á¥¸¥ã¡¼ÎòÂå4°Ì¥¿¥¤
¡ÚMLB¡Û¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ ¡¼ B¥¸¥§¥¤¥º¡ÊÆüËÜ»þ´Ö10Æü¡¦¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡Ë
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤Ï9Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö10Æü¡Ë¡¢ËÜµòÃÏ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥ºÀï¤Ë¡Ö1ÈÖ¡¦»ØÌ¾ÂÇ¼Ô¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¡¢¥¯¥ê¥¹¡¦¥Ð¥¸¥Ã¥ÈÅê¼ê¤«¤é2»î¹ç¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë40¹æ¤òÊü¤Ã¤¿¡£3Ç¯Ï¢Â³4ÅÙÌÜ¤ÎÂçÂæÅþÃ£¤Ï¥á¥¸¥ã¡¼ÎòÂå4°Ì¥¿¥¤¤ÎµÏ¿¡£ËÜÎÝÂÇ²¦Áè¤¤¤Ç¤Ï¥«¥¤¥ë¡¦¥·¥å¥ï¡¼¥Ð¡¼³°Ìî¼ê¡Ê¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¡Ë¤Ë1ËÜº¹¤È¤·¤¿¡£
¡¡5²ó¤Ë·Þ¤¨¤¿Âè3ÂÇÀÊ¡¢¥Ð¥¸¥Ã¥È¤¬Åê¤¸¤¿5µåÌÜ¤Î¥·¥ó¥«¡¼¤òÂª¤¨¤ë¤È¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ø³Î¿®¤Î¥¢¡¼¥Á¤ò¤«¤±¤¿¡£ÂÇµåÂ®ÅÙ107.8¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó173.4¥¥í¡Ë¡¢Èôµ÷Î¥417¥Õ¥£¡¼¥È¡ÊÌó127.1¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¡¢³ÑÅÙ27ÅÙ¤Î¹ë²÷¤ÊËÜÎÝÂÇ¤À¤Ã¤¿¡£Âè2ÂÇÀÊ¤Ç¤ÏÃæÁ°ÂÇ¤òÊü¤Á8·î¤ÎÁ´»î¹ç¤Ç°ÂÂÇ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¡¢8»î¹çÏ¢Â³°ÂÂÇ¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÅêÂÇÆ±»þ½Ð¾ì¤·¤¿7Æü¡ÊÆ±8Æü¡Ë¤Î¥«¡¼¥¸¥Ê¥ë¥¹Àï°ÊÍè¤È¤Ê¤ëËÜÎÝÂÇ¡£¤³¤ÎÆü¤ÏÂè2ÂÇÀÊ¤Ëº¸Ãæ´Ö¤Ë39¹æ2¥é¥ó¤òÆÍ¤»É¤·¤¿¡£¤³¤Î°ìÈ¯¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼ÄÌ»»1000°ÂÂÇ¤ËÅþÃ£¡£ÆüËÜ¿Í¤Ç¤Ï¥¤¥Á¥í¡¼¡¢¾¾°æ½¨´î¤Ë¼¡¤°3¿ÍÌÜ¤Î²÷µó¤À¤Ã¤¿¡£Á°Æü8Æü¡ÊÆ±9Æü¡Ë¤Î¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥ºÀï¤Ç¤Ï¡¢º£µ¨9ÅÙÌÜ¤Î3°ÂÂÇ¤òµÏ¿¤·¡¢¾õÂÖ¤ò¾å¤²¤Æ¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡»î¹çÁ°»þÅÀ¤Ç¡¢114»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤ÆÂÇÎ¨.280¡¢39ËÜÎÝÂÇ¡¢75ÂÇÅÀ¡¢16ÅðÎÝ¤ÎÀ®ÀÓ¡£¤µ¤é¤Ë108ÆÀÅÀ¡¢Ä¹ÂÇÎ¨.609¡¢OPS.991¤Ï¥ê¡¼¥°¥È¥Ã¥×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ÎÆü¤â¹ë²÷¤Ê¥¢¡¼¥Á¤òÉÁ¤¡¢¤³¤ì¤Ç¥·¡¼¥º¥ó55ËÜ¥Ú¡¼¥¹¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë