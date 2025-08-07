TikTokアカウント「iwate_gram」で話題になっているのは、ダダをこねる秋田犬のお姿。あまりにも可愛い光景に思わず感動してしまうほど…！その様子は、記事執筆時点で123万6000回を超えて再生されており、「楽しかったんだねえ」「しょんぼりしてるの可愛い」「可愛い子ですね」などのコメントが寄せられることとなりました。

【動画：アウトレットでお買い物→帰り際、秋田犬がダダをこねて…見た目からは想像できない『赤ちゃんすぎる光景』】

まだ帰りたくない秋田犬

TikTokアカウント「iwate_gram」では、秋田犬『いわて』ちゃんの可愛い姿がたくさん紹介されています。今回は、アウトレットに遊びに来たとのこと！犬同伴OKのアウトレットは、いわてちゃんにとっても格好の遊び場だった模様…。

アウトレットが気に入ってしまったいわてちゃんは、飼い主さんが「そろそろ帰ろう」と言っても聞く耳を持たなかったそう。完全に帰宅拒否してしまったいわてちゃんは、パパに強制連行されるハメに…！大きな体で抱っこされる姿に、なんだかキュンとしてしまいます…♡

アウトレットで注目の的に！

パパに強制的に抱っこされて、あからさまに不満そうな表情を浮かべるいわてちゃん。眉と口角をきゅっと下げて、絵にかいたような「ションボリ顔」に…。いわてちゃんの姿は周囲の人も気になり過ぎたようで、たくさんの視線を浴びることになってしまったとか。

結局いわてちゃんは、周囲の目も憚ることなく、ダランと体を脱力させてパパに連行されていったそうです。いわてちゃんの悲しそうな表情からは、アウトレットがとても楽しかったことが伝わります…。また近いうちに、遊びに来られるといいですね♪

この投稿に思わずホッコリした人は多い様子。「表情が堪らなく可愛い」「秋田犬の抱っこは迫力すごい」「わんこも楽しめるアウトレットって最高ですね」などさまざまなコメントが寄せられました。

飼い主さんのお出迎えでは…

切ない姿が話題となったいわてちゃんですが、別の日の投稿には、まったく異なる表情も紹介されていました。それは、家族が帰宅したときのこと。いわてちゃんは、嬉しさが爆発して庭を行ったり来たり走り回っていたそう。

その光景は、まるで1匹だけのシャトルラン…。喜びに満ち溢れた表情で走り回るいわてちゃん、その感情表現豊かな姿が多くの人を癒したのでした！

TikTokアカウント「iwate_gram」には、いわてちゃんの微笑ましい日常の動画が投稿されています。癒しと笑顔をもらいたい方は、ぜひチェックしてくださいね。

