台湾の半導体製造メーカー・TSMCから機密情報を盗んだとして、複数の従業員が解雇され、当局に身元を拘束されていることがわかりました。盗まれた技術は、まだ量産されていない最新の2nm半導体プロセス技術に関するもので、国家安全保障法違反のおそれがあるとのこと。また、地元紙は東京エレクトロンが捜索を受けたとも伝えています。TSMC fires workers for breaching data rules on cutting-edge chip tech - Nikkei Asia

台積電據傳開除多名涉嫌違規取得2奈米製程技術的員工 | 台積機密外洩案 | 產經 | 聯合新聞網https://udn.com/news/story/124400/8918302獨/台積電2奈米爆國安危機 多名員工竊取2奈米機密流向外商 | 台積機密外洩案 | 產經 | 聯合新聞網https://udn.com/news/story/124400/8918616台積電2奈米製程技術外洩 高檢搜日商 聲押3工程師獲准 | 法律前線 | 社會 | 聯合新聞網https://udn.com/news/story/7321/8918948台積洩密非首例…我科技大廠 內鬼案層出不窮 | 台積機密外洩案 | 產經 | 聯合新聞網https://udn.com/news/story/124400/8920256Taiwanese authorities detain three over alleged theft of TSMC chip secrets | Reutershttps://www.reuters.com/sustainability/boards-policy-regulation/taiwanese-authorities-detain-three-over-alleged-theft-tsmc-chip-secrets-2025-08-05/最新のチップに関する機密情報を不正に取得した疑いがあるとして、TSMCが複数の従業員を解雇したことが分かりました。TSMCや検察当局によると、TSMC社内の定期的な監視プロセスの中で従業員による異常なファイルアクセスが確認され、内部調査を行ったところ、機密情報が元従業員および現職従業員によって不正に取得された疑いが生じたため、高等検察庁に告訴したとのこと。台湾紙・聯合新聞網が複数の関係者からの情報として伝えた内容によると、不正に取得された情報は、TSMCが2025年下半期に量産を開始する予定の最先端技術・2nmプロセスルールに関するもので、「国家安全保障上の懸念を引き起こす可能性がある」と指摘されています。2nmプロセス技術はTSMCのほかはSamsung、Intel、日本のRapidusなど、ごく一部の企業のみが研究開発を行っています。告訴を受けて台湾高等検察庁・知的財産検察分署によって6カ所に対する家宅捜索が行われました。また、6人の技術者が逮捕され、元技術者の陳被疑者と現職技術者の呉被疑者ら2名の勾留請求が認められています。高等検察庁は「被疑者がTSMCの国家的核心機密情報を不正に取得した動機と目的を徹底的に調査し、機密がほかに流出していないか確認します」「関与した被疑者の犯罪の程度とTSMCの被害状況をふまえて、法に基づき厳正に対処します」と述べました。なお、聯合新聞網は新竹地区にある工業団地・新竹科学工業園区に事務所を置く「日本東京威力」、つまり東京エレクトロンにも捜索があったと報告していますが、検察当局および東京エレクトロンからのコメントは発表されていません。