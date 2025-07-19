ÂçÃ«æÆÊ¿¡¢¼¡²óÅÐÈÄ¤Ï22Æü¥Ä¥¤¥ó¥ºÀï¡¡»Ø´ø´±3²óÌÀ¸À¡ÄÄ¹¤¤¥¤¥Ë¥ó¥°¤Ï¡Ö¤Þ¤À»þ´Ö¤«¤«¤ë¡×
Á°È¾Àï¤Ï5»î¹ç¤ËÅÐÈÄ
¡ÚMLB¡Û¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ ¡¼ ¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º¡ÊÆüËÜ»þ´Ö19Æü¡¦¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡Ë
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥Ç¡¼¥Ö¡¦¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤Ï¡¢µå±ãÌÀ¤±¤Ç¸åÈ¾Àï¤ËÆÍÆþ¤·¤¿18Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö19Æü¡Ë¡¢ËÜµòÃÏ¤Ç¤Î¥Ö¥ë¥ï¡¼¥ºÀïÁ°¤Ë¼èºà¤Ë±þ¤¸¡¢ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤Î¼¡²óÅÐÈÄ¤Ï21Æü¡ÊÆ±22Æü¡Ë¤ËËÜµòÃÏ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¥Ä¥¤¥ó¥ºÀï¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤Ï¡Ö·îÍËÆü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö22Æü¡Ë¤Ë¥·¥ç¥¦¥Ø¥¤¤ÏÅÐÈÄ¤¹¤ë¡×¤È¸ì¤ê¡¢¥í¥ó¥°¥ê¥ê¡¼¥Õ¤Ï¥À¥¹¥Æ¥£¥ó¡¦¥á¥¤Åê¼ê¤¬Ì³¤á¤ë¤ÈÀâÌÀ¡£¡Ö¥À¥¹¥Æ¥£¥ó¤Ï°ÊÁ°¤Ë¤â¡Ê¥í¥ó¥°¥ê¥ê¡¼¥Õ¤Î¡Ë·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¤«¤é¡¢Âç¤¤ÊÌäÂê¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¤½¤ÎÍ½Äê¤À¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Íâ22Æü¡ÊÆ±23Æü¡Ë¤Ë»³ËÜÍ³¿Åê¼ê¤¬ÀèÈ¯¤¹¤ë¤³¤È¤âÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ÂçÃ«¤ÎÅêµå²ó¿ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¼¡¤ÎÅÐÈÄ¤Ï3¥¤¥Ë¥ó¥°¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¢¤È¿ô²ó¤«¤Ê¡×¤È½Ò¤Ù¡¢Á°È¾ÀïºÇ¸å¤ÎÅÐÈÄ¤È¤Ê¤Ã¤¿12Æü¡ÊÆ±13Æü¡Ë¤Î¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥ÄÀï¤ÈÆ±ÍÍ¡¢3¥¤¥Ë¥ó¥°¤òÅê¤²¤µ¤»¤ë¤³¤È¤ò¼¨º¶¡£¼¡¤ÎÃÊ³¬¤È¤·¤Æ¤Ï¡Ö4¥¤¥Ë¥ó¥°¤òÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¡¢¡Ö4¥¤¥Ë¥ó¥°¤ò·«¤êÊÖ¤·¤¿¤¢¤È¡¢ÄÌ¾ïÄÌ¤ê¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤À¤â¤¦¾¯¤·»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¡×¤Èº£¸å¤Î¸«ÄÌ¤·¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡±¦Éª¼ê½Ñ¤ò·Ð¤Æ¡¢6·î¤ËÅê¼ê¤È¤·¤Æ663Æü¤Ö¤ê¤ËÉüµ¢¤·¤¿ÂçÃ«¤Ï¡¢º£µ¨¤³¤³¤Þ¤Ç¡¡5»î¹ç¤Ç·×9²ó¤òÅê¤²¡¢ËÉ¸æÎ¨1.00¡¢10Ã¥»°¿¶¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë