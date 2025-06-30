¥¢¥¸¥¢³ô¡¡¤Þ¤Á¤Þ¤Á¡¢¹á¹Á³ô¤ÏÂ³Íî
Åìµþ»þ´Ö17:48¸½ºß
¹á¹Á¥Ï¥ó¥»¥ó»Ø¿ô¡¡¡¡ 24072.28¡Ê-211.87¡¡-0.87%¡Ë
Ãæ¹ñ¾å³¤Áí¹ç»Ø¿ô¡¡ 3444.43¡Ê+20.20¡¡+0.59%¡Ë
ÂæÏÑ²Ã¸¢»Ø¿ô¡¡¡¡¡¡¡¡ 22256.02¡Ê-324.06¡¡-1.44%¡Ë
´Ú¹ñÁí¹ç³ô²Á»Ø¿ô¡¡ 3071.70¡Ê+15.76¡¡+0.52%¡Ë
¹ë£Á£Ó£Ø£²£°£°»Ø¿ô¡¡¡¡¡¡ 8542.27¡Ê+28.10¡¡+0.33%¡Ë
¥¤¥ó¥É£Ó£Å£Î£Ó£Å£Ø£³£°¼ï¡¡ 83523.81¡Ê-535.09¡¡-0.64%¡Ë
¡¡£³£°Æü¤Î¥¢¥¸¥¢³ô¤Ï¡¢¤Þ¤Á¤Þ¤Á¡£Á°½µËö¤ÎÊÆ¹ñ³ô¤Ï¾å¾º¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÊÆ¹ñ¤È³Æ¹ñ¤Î´ØÀÇ¸ò¾Ä¤Ø¤Î·Ù²ü´¶¤Ê¤É¤òÇØ·Ê¤Ë¾åÃÍ¤òÍÞ¤¨¤é¤ì¤ë»Ô¾ì¤â¸«¤é¤ì¤¿¡£¾å³¤³ô¤ÏÈ¿È¯¡£Ãæ¹ñ£¶·îÀ½Â¤¶È£Ð£Í£É¡¢¥µー¥Ó¥¹¶È£Ð£Í£É¤Ï¤¤¤º¤ì¤â»Ô¾ìÍ½ÁÛ¤ò¤ï¤º¤«¤Ë¤Ë¾å²ó¤Ã¤¿¡£¹á¹Á³ô¤ÏÂ³Íî¡£¶ä¹Ô³ô¤äÉÔÆ°»º³ô¤Ê¤É¤¬Çä¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¡¡¡¡
¡¡¾å³¤Áí¹ç»Ø¿ô¤ÏÈ¿È¯¡£¶ä¹ÔÂç¼ê¤ÎÃæ¹ñ¹©¾¦¶ä¹Ô¡¢ÀÐÃº¥¨¥Í¥ë¥®ー²ñ¼Ò¤ÎÃæ¹ñ¿À²ÚÇ½¸»¡Ê¥Á¥ã¥¤¥Ê¡¦¥·¥§¥ó¥Õ¥¡¡¦¥¨¥Ê¥¸ー¡Ë¡¢¹Ò¶õµ¡¥áー¥«ー¤ÎÃæ¹ÒÄÀÈô¡¢¥½¥Õ¥È¥¦¥¨¥¢¥áー¥«ー¤ÎÃæ²Ê´¨Éðµª²Êµ»¤¬Çã¤ï¤ì¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¶âÂ°ºÎ·¡²ñ¼Ò¤Î»ç¶â¹Û¶È½¸ÃÄ¡Ê¥ºー¥¸¥ó¡¦¥Þ¥¤¥Ë¥ó¥°¡¦¥°¥ëー¥×¡Ë¡¢ÀÐÌýÂç¼ê¤ÎÃæ¹ñÀÐÌýÅ·Á³µ¤¡Ê¥Ú¥È¥í¥Á¥ã¥¤¥Ê¡Ë¤¬Çä¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¡¡¡¡
¡¡¹á¹Á¥Ï¥ó¥»¥ó»Ø¿ô¤ÏÂ³Íî¡£ºÆÀ¸¥¨¥Í¥ë¥®ーÀ½ÉÊ¥áー¥«ー¤Î¿®µÁ¸÷Ç½¡Ê¥·¥ó¥¤ー¡¦¥½ー¥éー¡Ë¡¢°åÎÅÀ½ÉÊ¥áー¥«ー¤ÎÌµ¼âÌôÌÀ¹¯ÆÁ¿·Ìô³«È¯¡Ê¥¦ー¥·ー¡¦¥¢¥Ã¥×¥Æ¥Ã¥¯¡Ë¤¬Çã¤ï¤ì¤ë°ìÊý¤Ç¡¢ÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¡Ê£Å£Ö¡Ë¥áー¥«ー¤ÎÍýÁÛµ¥¼Ö¡¢ÉÔÆ°»º³«È¯²ñ¼Ò¤ÎÎ¶¸Ð½¸ÃÄ¡Ê¥í¥ó¥Õ¥©ー¡¦¥°¥ëー¥×¡Ë¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥óÀ¸³è´ØÏ¢¥µー¥Ó¥¹´ë¶È¤ÎÈþÃÄ¡Ê¥á¥¤¥È¥¥¥¢¥ó¡Ë¡¢Ê£¹ç´ë¶È¤ÎÃæ¹ñÃæ¿®¡Ê¥·¥Æ¥£¥Ã¥¯¡Ë¤¬Çä¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¡¡¡¡
¡¡¹ë£Á£Ó£Ø£²£°£°»Ø¿ô¤Ï¾®È¿È¯¡£Åê»ñ¶ä¹Ô¤Î¥Þ¥Ã¥³ー¥êー¡¦¥°¥ëー¥×¡¢°åÌôÉÊ¥áー¥«ー¤Î£Ã£Ó£Ì¡¢·úÀß»ñºà¥áー¥«ー¤Î¥¸¥§ー¥à¥¹¡¦¥Ïー¥Ç¥£¡¦¥¤¥ó¥À¥¹¥È¥êー¥º¤¬Çã¤ï¤ì¤ë°ìÊý¤Ç¡¢»ñ¸»¡¦¹Û»³²ñ¼Ò¤Î£Â£È£Ð¥°¥ëー¥×¡¢¶ä¹ÔÂç¼ê¤Î¥ªー¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡¦¥³¥â¥ó¥¦¥¨¥ë¥¹¶ä¹Ô¤¬Çä¤é¤ì¤¿¡£
¹á¹Á¥Ï¥ó¥»¥ó»Ø¿ô¡¡¡¡ 24072.28¡Ê-211.87¡¡-0.87%¡Ë
Ãæ¹ñ¾å³¤Áí¹ç»Ø¿ô¡¡ 3444.43¡Ê+20.20¡¡+0.59%¡Ë
ÂæÏÑ²Ã¸¢»Ø¿ô¡¡¡¡¡¡¡¡ 22256.02¡Ê-324.06¡¡-1.44%¡Ë
´Ú¹ñÁí¹ç³ô²Á»Ø¿ô¡¡ 3071.70¡Ê+15.76¡¡+0.52%¡Ë
¹ë£Á£Ó£Ø£²£°£°»Ø¿ô¡¡¡¡¡¡ 8542.27¡Ê+28.10¡¡+0.33%¡Ë
¥¤¥ó¥É£Ó£Å£Î£Ó£Å£Ø£³£°¼ï¡¡ 83523.81¡Ê-535.09¡¡-0.64%¡Ë
¡¡£³£°Æü¤Î¥¢¥¸¥¢³ô¤Ï¡¢¤Þ¤Á¤Þ¤Á¡£Á°½µËö¤ÎÊÆ¹ñ³ô¤Ï¾å¾º¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÊÆ¹ñ¤È³Æ¹ñ¤Î´ØÀÇ¸ò¾Ä¤Ø¤Î·Ù²ü´¶¤Ê¤É¤òÇØ·Ê¤Ë¾åÃÍ¤òÍÞ¤¨¤é¤ì¤ë»Ô¾ì¤â¸«¤é¤ì¤¿¡£¾å³¤³ô¤ÏÈ¿È¯¡£Ãæ¹ñ£¶·îÀ½Â¤¶È£Ð£Í£É¡¢¥µー¥Ó¥¹¶È£Ð£Í£É¤Ï¤¤¤º¤ì¤â»Ô¾ìÍ½ÁÛ¤ò¤ï¤º¤«¤Ë¤Ë¾å²ó¤Ã¤¿¡£¹á¹Á³ô¤ÏÂ³Íî¡£¶ä¹Ô³ô¤äÉÔÆ°»º³ô¤Ê¤É¤¬Çä¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¡¡¡¡
¡¡¾å³¤Áí¹ç»Ø¿ô¤ÏÈ¿È¯¡£¶ä¹ÔÂç¼ê¤ÎÃæ¹ñ¹©¾¦¶ä¹Ô¡¢ÀÐÃº¥¨¥Í¥ë¥®ー²ñ¼Ò¤ÎÃæ¹ñ¿À²ÚÇ½¸»¡Ê¥Á¥ã¥¤¥Ê¡¦¥·¥§¥ó¥Õ¥¡¡¦¥¨¥Ê¥¸ー¡Ë¡¢¹Ò¶õµ¡¥áー¥«ー¤ÎÃæ¹ÒÄÀÈô¡¢¥½¥Õ¥È¥¦¥¨¥¢¥áー¥«ー¤ÎÃæ²Ê´¨Éðµª²Êµ»¤¬Çã¤ï¤ì¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¶âÂ°ºÎ·¡²ñ¼Ò¤Î»ç¶â¹Û¶È½¸ÃÄ¡Ê¥ºー¥¸¥ó¡¦¥Þ¥¤¥Ë¥ó¥°¡¦¥°¥ëー¥×¡Ë¡¢ÀÐÌýÂç¼ê¤ÎÃæ¹ñÀÐÌýÅ·Á³µ¤¡Ê¥Ú¥È¥í¥Á¥ã¥¤¥Ê¡Ë¤¬Çä¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¡¡¡¡
¡¡¹á¹Á¥Ï¥ó¥»¥ó»Ø¿ô¤ÏÂ³Íî¡£ºÆÀ¸¥¨¥Í¥ë¥®ーÀ½ÉÊ¥áー¥«ー¤Î¿®µÁ¸÷Ç½¡Ê¥·¥ó¥¤ー¡¦¥½ー¥éー¡Ë¡¢°åÎÅÀ½ÉÊ¥áー¥«ー¤ÎÌµ¼âÌôÌÀ¹¯ÆÁ¿·Ìô³«È¯¡Ê¥¦ー¥·ー¡¦¥¢¥Ã¥×¥Æ¥Ã¥¯¡Ë¤¬Çã¤ï¤ì¤ë°ìÊý¤Ç¡¢ÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¡Ê£Å£Ö¡Ë¥áー¥«ー¤ÎÍýÁÛµ¥¼Ö¡¢ÉÔÆ°»º³«È¯²ñ¼Ò¤ÎÎ¶¸Ð½¸ÃÄ¡Ê¥í¥ó¥Õ¥©ー¡¦¥°¥ëー¥×¡Ë¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥óÀ¸³è´ØÏ¢¥µー¥Ó¥¹´ë¶È¤ÎÈþÃÄ¡Ê¥á¥¤¥È¥¥¥¢¥ó¡Ë¡¢Ê£¹ç´ë¶È¤ÎÃæ¹ñÃæ¿®¡Ê¥·¥Æ¥£¥Ã¥¯¡Ë¤¬Çä¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¡¡¡¡
¡¡¹ë£Á£Ó£Ø£²£°£°»Ø¿ô¤Ï¾®È¿È¯¡£Åê»ñ¶ä¹Ô¤Î¥Þ¥Ã¥³ー¥êー¡¦¥°¥ëー¥×¡¢°åÌôÉÊ¥áー¥«ー¤Î£Ã£Ó£Ì¡¢·úÀß»ñºà¥áー¥«ー¤Î¥¸¥§ー¥à¥¹¡¦¥Ïー¥Ç¥£¡¦¥¤¥ó¥À¥¹¥È¥êー¥º¤¬Çã¤ï¤ì¤ë°ìÊý¤Ç¡¢»ñ¸»¡¦¹Û»³²ñ¼Ò¤Î£Â£È£Ð¥°¥ëー¥×¡¢¶ä¹ÔÂç¼ê¤Î¥ªー¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡¦¥³¥â¥ó¥¦¥¨¥ë¥¹¶ä¹Ô¤¬Çä¤é¤ì¤¿¡£