ÂçÃ«æÆÊ¿¤Î¡È¶»¤°¤éÄÏ¤ß¡É¤«¤é1¤«·îÈ¾¡Ä¡¡·ã¼Ì¤µ¤ì¤¿´ñÌ¯¤Ê¤ä¤ê¼è¤ê¡ÖÌ¡ºÍ¥³¥ó¥Ó¡×
ÂçÃ«æÆÊ¿¤È¥¹¥ß¥¹¥³¡¼¥Á¤Î»î¹çÁ°¤Î°ì¥³¥Þ
¡ÚMLB¡Û¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ 13¡¼7 ¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥º¡ÊÆüËÜ»þ´Ö23Æü¡¦¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡Ë
¡¡¤¤¤Ã¤¿¤¤¤É¤ó¤Ê²ñÏÃ¤¬¤Ê¤µ¤ì¤¿·ë²Ì¤Ê¤Î¤«¡Ä¡Ä¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎµåÃÄÀìÂ°¥Õ¥©¥È¥°¥é¥Õ¥¡¡¼¤òÌ³¤á¤ë¥¸¥ç¥ó¡¦¥¹¡¼¥Õ¡¼»á¤¬22Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö23Æü¡Ë¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤Î¼Ì¿¿¤ò·ÇºÜ¡£¥³¡¼¥Á¤È¤Î´ñÌ¯¤Ê½Ö´Ö¤Ë¡ÖÌ¡ºÍ¥³¥ó¥Ó¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤âÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¹¡¼¥Õ¡¼»á¤¬·ÇºÜ¤·¤¿1Ëç¤Ï¡¢¥Ù¥ó¥ÁÆâ¤Ç¹ø³Ý¤±¤Æ¤¤¤ëÂçÃ«¤¬¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥Ë¥ó¥°¥³¡¼¥Á¤Î¥È¥é¥ô¥£¥¹¡¦¥¹¥ß¥¹»á¤È²¿¤ä¤é³Ú¤·¤½¤¦¤Ê²ñÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ÂçÃ«¤Ï¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Ç¤·¤ç¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¥¹¥ß¥¹¥³¡¼¥Á¤ò»Ø¤µ¤·¡¢¥¹¥ß¥¹¥³¡¼¥Á¤Ï¡Ö¤¢¤Ã¤Á¡×¤È¸À¤ï¤ó¤Ð¤«¤ê¤Ë¥°¥é¥¦¥ó¥ÉÊý¸þ¤ò»Ø¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Î¾¼Ô¤Î´Ø·¸¤È¤¤¤¨¤Ð5·î11Æü¡ÊÆ±12Æü¡Ë¤Î¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Ð¥Ã¥¯¥¹ÀïÁ°¤Ë¥¹¥ß¥¹¥³¡¼¥Á¤¬¤¤¤¤Ê¤ê¶»¤°¤é¤òÄÏ¤àÁÇ¿¶¤ê¤ò¸«¤»¤¿¡£¤¿¤À¡¢½±·â¤ò¼õ¤±¤¿ÂçÃ«¤ÎÉ½¾ð¤Ï¤Ê¤¼¤«¾Ð´é¡£¥ß¥²¥ë¡¦¥í¥Ï¥¹ÆâÌî¼ê¤â¥Ë¥ä¥ê¤È¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤Ê¤¬¤éÃçºÛ¤ËÆþ¤ê¡¢3¿Í¤Î¡È¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡É¤ÏÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡ÂçÃ«¤Ï¥É¥¸¥ã¡¼¥¹1Ç¯ÌÜ¤«¤é¡¢¥¹¥ß¥¹¥³¡¼¥Á¤ÈÍÍ¡¹¤Ê¡È¥Í¥¿¡É¤òÈäÏª¡£ºòÇ¯¤Ï¡Ö¥É¥é¥´¥ó¥Ü¡¼¥ë¡×¤Î¥Õ¥å¡¼¥¸¥ç¥ó¥Ý¡¼¥º¡¢º£Ç¯¤ÎÅìµþ¥·¥ê¡¼¥º¤ÎºÝ¤Ë¤ÏÎ¾ÏÓ¤ò¹â¤¯¾å¤²¡¢¿Íµ¤Ì¡²è¡Ö¿Ï²ç¡Ê¥Ð¥¡Ë¡×¥·¥ê¡¼¥º¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¥Ó¥¹¥±¥Ã¥È¡¦¥ª¥ê¥Ð¤Î¥Ý¡¼¥º¤òÈäÏª¤¹¤ë¤Ê¤ÉÃç¤ÎÎÉ¤µ¤¬ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¿·¤¿¤Ê2¿Í¤Î´ñÌ¯¤Ê¤ä¤ê¤È¤ê¤Ë¡¢ÆüËÜ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡Ö¤¢¤Ã¤Á¸þ¤¤¤Æ¥Û¥¤¥Ã¡×¡Ö2¿Í¤Î´Ø·¸¤¬¾Ð¤¨¤Þ¤¹¡×¡Ö¤¢¤Þ¤ê¤Î°ÎÂç¤µ¤Ë¾éÃÌ¤¬¸À¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿!?¡×¡ÖËè²ó¤ª¤â¤í¤¤2¿Í¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¶½Ì£ÄÅ¡¹¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë