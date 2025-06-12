±ºÏÂ¤Î16ºÐÍË¾³ô¤¬¥¯¥é¥ÖWÇÕºÇÇ¯¾¯ÅÐÏ¿Áª¼ê¤Ë¡Ä¥æ¡¼¥¹½êÂ°¤ÎU-16ÆüËÜÂåÉ½MFÏÂÅÄÉð»Î
¡¡¹ñºÝ¥µ¥Ã¥«¡¼Ï¢ÌÁ¡ÊFIFA¡Ë¤¬12Æü¡¢FIFA¥¯¥é¥Ö¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×2025¡Ê¥¯¥é¥ÖWÇÕ¡ËÅÐÏ¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤òÈ¯É½¡£±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º¤Ë½êÂ°¤¹¤ëMFÏÂÅÄÉð»Î¤¬Á´ÅÐÏ¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÃæ¤ÇºÇÇ¯¾¯Áª¼ê¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¡Öfifa.com¡×¤¬¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£·î6Æü¤Ë16ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿¤Ð¤«¤ê¤ÎÏÂÅÄ¤Ï¡¢Ê¡Åç¤ÎJ¥ô¥£¥ì¥Ã¥¸¤ÇÀè½µ¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ÖU-16 ¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥É¥ê¡¼¥à¥«¥Ã¥× 2025 JAPAN¡×¤Ë¤âU¡Ý16ÆüËÜÂåÉ½¤È¤·¤ÆÁª½Ð¤µ¤ì¡¢Á´»î¹ç¤ËÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢Âç²ñ¤Î³«Ëë¤ò16ºÐ6Æü¤Ç·Þ¤¨¤ëÏÂÅÄ¤ËÂ³¤¯Ç¯¾¯Áª¼ê¤Ï¡¢¥É¥ë¥È¥à¥ó¥È¤Î¥¢¥á¥ê¥«¿ÍFW¥Þ¥Æ¥£¥¹¡¦¥¢¥ë¥Ù¥ë¥È¡Ê16ºÐ24Æü¡Ë¤Ç¡¢¼¡¤¤¤Ç¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤Î¥É¥¤¥Ä¿ÍDF¥«¥Ã¥·¥¢¡¼¥Î¡¦¥¥¢¥é¡Ê16ºÐ154Æü¡Ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¿·¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È¤Ë¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤µ¤ì¤¿º£²ó¤Î¥¯¥é¥ÖWÇÕ¤Ï¡¢2025Ç¯6·î15Æü¤«¤é7·î13Æü¤Þ¤Ç¥¢¥á¥ê¥«¹ç½°¹ñ¤Ç³«ºÅ¡£AFC¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°2022Í¥¾¡¥¯¥é¥Ö¤È¤·¤Æ»²Àï¤¹¤ë±ºÏÂ¤Ï¡¢¸½ÃÏ»þ´Ö17Æü¤Ë¥ê¡¼¥Ù¥ë¡¦¥×¥ì¡¼¥È¡Ê¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó¡Ë¡¢Æ±21Æü¤Ë¥¤¥ó¥Æ¥ë¡Ê¥¤¥¿¥ê¥¢¡Ë¡¢Æ±25Æü¤Ë¥â¥ó¥Æ¥ì¥¤¡Ê¥á¥¥·¥³¡Ë¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢±ºÏÂ¤Ï32Ì¾¤òº£Âç²ñ¤ËÅÐÏ¿¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÏÂÅÄ¤È¶¦¤Ë¥æ¡¼¥¹¥Á¡¼¥à¤«¤é¤ÏGK¥Þ¥ë¥³¥à¡¦¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹·ÃÂÀ¡¢DFÅÄÃæµÁÊ÷¤Î·×3Ì¾¤¬ÅÐÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£±ºÏÂ¤ÎÅÐÏ¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡ÚGK¡Û
1 À¾Àî¼þºî
16 À·ÀîÊâ¸«
31 µÈÅÄ½Ø
44 ¥Þ¥ë¥³¥à¡¦¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹·ÃÂÀ
¡ÚDF¡Û
3 ¥À¥Ë¡¼¥í¡¦¥Ü¥¶
4 ÀÐ¸¶¹¶µ
5 ¥Þ¥ê¥¦¥¹¡¦¥Û¥¤¥Ö¥é¡¼¥Æ¥ó
26 ²®¸¶ÂóÌé
28 º¬ËÜ·òÂÀ
35 °æ¾åóÕÀ¸¿Í
45 ÅÄÃæµÁÊ÷
¡ÚMF¡Û
6 ¾¾ËÜÂÙ»Ö
8 ¥Þ¥Æ¥¦¥¹¡¦¥µ¥ô¥£¥ª
9 ¸¶¸ý¸µµ¤
10 ÃæÅçæÆºÈ
11 ¥µ¥ß¥å¥¨¥ë¡¦¥°¥¹¥¿¥Õ¥½¥ó
13 ÅÏî´Î¿Ëá
14 ´Øº¬µ®Âç
21 Âçµ×ÊÝÃÒÌÀ
22 ¼Æ¸Í³¤
24 ¾¾ÈøÍ¤²ð
25 °Âµï³¤ÅÏ
39 ÁáÀîÈ»Ê¿
46 ÏÂÅÄÉð»Î
77 ¶â»ÒÂóÏº
88 Ä¹¾ÂÍÎ°ì
¡ÚFW¡Û
7 °ÂÉôÍµ°ª
12 ¥Á¥¢¥´¡¦¥µ¥ó¥¿¥Ê
17 ¾®¿¹Èô°¼
18 üâ¶¶Íø¼ù
27 ¾ÈÆâÍøÏÂ
41 ÆóÅÄÍý±û
¡¡º£·î6Æü¤Ë16ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿¤Ð¤«¤ê¤ÎÏÂÅÄ¤Ï¡¢Ê¡Åç¤ÎJ¥ô¥£¥ì¥Ã¥¸¤ÇÀè½µ¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ÖU-16 ¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥É¥ê¡¼¥à¥«¥Ã¥× 2025 JAPAN¡×¤Ë¤âU¡Ý16ÆüËÜÂåÉ½¤È¤·¤ÆÁª½Ð¤µ¤ì¡¢Á´»î¹ç¤ËÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¿·¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È¤Ë¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤µ¤ì¤¿º£²ó¤Î¥¯¥é¥ÖWÇÕ¤Ï¡¢2025Ç¯6·î15Æü¤«¤é7·î13Æü¤Þ¤Ç¥¢¥á¥ê¥«¹ç½°¹ñ¤Ç³«ºÅ¡£AFC¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°2022Í¥¾¡¥¯¥é¥Ö¤È¤·¤Æ»²Àï¤¹¤ë±ºÏÂ¤Ï¡¢¸½ÃÏ»þ´Ö17Æü¤Ë¥ê¡¼¥Ù¥ë¡¦¥×¥ì¡¼¥È¡Ê¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó¡Ë¡¢Æ±21Æü¤Ë¥¤¥ó¥Æ¥ë¡Ê¥¤¥¿¥ê¥¢¡Ë¡¢Æ±25Æü¤Ë¥â¥ó¥Æ¥ì¥¤¡Ê¥á¥¥·¥³¡Ë¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢±ºÏÂ¤Ï32Ì¾¤òº£Âç²ñ¤ËÅÐÏ¿¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÏÂÅÄ¤È¶¦¤Ë¥æ¡¼¥¹¥Á¡¼¥à¤«¤é¤ÏGK¥Þ¥ë¥³¥à¡¦¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹·ÃÂÀ¡¢DFÅÄÃæµÁÊ÷¤Î·×3Ì¾¤¬ÅÐÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£±ºÏÂ¤ÎÅÐÏ¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡ÚGK¡Û
1 À¾Àî¼þºî
16 À·ÀîÊâ¸«
31 µÈÅÄ½Ø
44 ¥Þ¥ë¥³¥à¡¦¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹·ÃÂÀ
¡ÚDF¡Û
3 ¥À¥Ë¡¼¥í¡¦¥Ü¥¶
4 ÀÐ¸¶¹¶µ
5 ¥Þ¥ê¥¦¥¹¡¦¥Û¥¤¥Ö¥é¡¼¥Æ¥ó
26 ²®¸¶ÂóÌé
28 º¬ËÜ·òÂÀ
35 °æ¾åóÕÀ¸¿Í
45 ÅÄÃæµÁÊ÷
¡ÚMF¡Û
6 ¾¾ËÜÂÙ»Ö
8 ¥Þ¥Æ¥¦¥¹¡¦¥µ¥ô¥£¥ª
9 ¸¶¸ý¸µµ¤
10 ÃæÅçæÆºÈ
11 ¥µ¥ß¥å¥¨¥ë¡¦¥°¥¹¥¿¥Õ¥½¥ó
13 ÅÏî´Î¿Ëá
14 ´Øº¬µ®Âç
21 Âçµ×ÊÝÃÒÌÀ
22 ¼Æ¸Í³¤
24 ¾¾ÈøÍ¤²ð
25 °Âµï³¤ÅÏ
39 ÁáÀîÈ»Ê¿
46 ÏÂÅÄÉð»Î
77 ¶â»ÒÂóÏº
88 Ä¹¾ÂÍÎ°ì
¡ÚFW¡Û
7 °ÂÉôÍµ°ª
12 ¥Á¥¢¥´¡¦¥µ¥ó¥¿¥Ê
17 ¾®¿¹Èô°¼
18 üâ¶¶Íø¼ù
27 ¾ÈÆâÍøÏÂ
41 ÆóÅÄÍý±û