¸ýºÂ¾è¤Ã¼è¤ê¡¢°ìÄêÊä½þÉ½ÌÀ¡¡Èï³²³ÈÂç¤ÇÂç¼ê¾Ú·ô10¼Ò
¡¡ÆüËÜ¾Ú·ô¶È¶¨²ñ¤Ï2Æü¡¢¾Ú·ô¸ýºÂ¤¬ÉÔÀµ¥¢¥¯¥»¥¹¤Ç¾è¤Ã¼è¤é¤ì¾¡¼ê¤Ë³ô¤òÇäÇã¤µ¤ì¤ëÌäÂê¤ò½ä¤ê¡¢Èï³²¼Ô¤Ë°ìÄê¤ÎÊä½þ¤ò¤¹¤ëÊý¿Ë¤òÂç¼ê¾Ú·ô10¼Ò¤È¿½¤·¹ç¤ï¤»¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¶È³¦¤Ç¤Ï¤³¤ì¤Þ¤ÇÊä½þ¤Ë¿µ½Å¤Ê»ÑÀª¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤¿¤¬¡¢Èï³²¤¬³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÆ§¤Þ¤¨¤ÆÊý¿ËÅ¾´¹¤·¡¢¸ÜµÒÎ¥¤ì¤ÎËÉ»ß¤ò¿Þ¤ë¡£¶ñÂÎÅª¤ÊÊä½þ¿å½à¤Ï³Æ¼Ò¤¬¸ÄÊÌ¤Ë¸¡Æ¤¤¹¤ë¡£
¡¡Âç¼ê10¼Ò¤ÏÌîÂ¼¾Ú·ô¤äÂçÏÂ¾Ú·ô¡¢SMBCÆü¶½¾Ú·ô¡¢¤ß¤º¤Û¾Ú·ô¡¢»°É©UFJ¥â¥ë¥¬¥ó¡¦¥¹¥¿¥ó¥ì¡¼¾Ú·ô¡¢SBI¾Ú·ô¡¢³ÚÅ·¾Ú·ô¡¢¥Þ¥Í¥Ã¥¯¥¹¾Ú·ô¡¢¾¾°æ¾Ú·ô¡¢»°É©UFJe¥¹¥Þ¡¼¥È¾Ú·ô¡£
¡¡³Æ¼Ò¤ÎÌó´¾¤Ê¤É¤ÎÄê¤á¤Ë¤«¤«¤ï¤é¤º¤ËÊä½þ¤¹¤ë¡£¿å½à¤Î¸¡Æ¤¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤Ï¡¢ÍøÍÑ¼Ô¤Î¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É´ÉÍý¾õ¶·¤ä¾Ú·ô²ñ¼Ò¤¬Å¬ÀÚ¤ÊÉÔÀµÂÐºö¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤Ê¤É¤¬¹ÍÎ¸¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Æü¾Ú¶¨¤ÏÉÔÀµÂÐºö¤ò¶¯²½¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¾Ú·ô³Æ¼Ò¤Ë¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¼è°ú¤Î¥í¥°¥¤¥ó»þ¤ËÊ£¿ô¤Î¼êÃÊ¤ÇËÜ¿Í³ÎÇ§¤¹¤ë¡ÖÂ¿Í×ÁÇÇ§¾Ú¡×¤ÎÀßÄê¤òÉ¬¿Ü¤Ë¤¹¤ë¤è¤¦Í×ÀÁ¤·¤¿¤Û¤«¡¢Êä½þ¤Îºß¤êÊý¤â¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¾¾Èø¸µ¿®ÀìÌ³Íý»ö¤ÏÊóÆ»¸þ¤±ÀâÌÀ²ñ¤Ç¡Ö¾Ú·ô³¦¤Î¿®Íê¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤¿¤á¤Î°ÛÎã¤ÎÁ¼ÃÖ¤À¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£