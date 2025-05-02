¡Ö¿ÈÆâ¤Ë¤æ¤ë¤¤¤Í¥¢¥ó¥¿¤é¡¢ÂçÊÑ¤Ê¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤è¡ª¡× ºØÆ£¸µÉ§Ê¼¸Ë¸©ÃÎ»ö¤È¡Ömerchu¡×ÀÞÅÄÉö¼ÒÄ¹¤Î¡È´Ø·¸¡É¤¬¸©µÄ²ñ°Ñ°÷²ñ¤ÇÊªµÄ¡Ô¸©ÃÎ»ö¤é¤Ë¤è¤ë¡È´ë¶ÈÉ½¾´¡É¤ò¼õ¾Þ¡Õ
¡¡2024Ç¯11·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿ºØÆ£¸µÉ§Ê¼¸Ë¸©ÃÎ»ö¡Ê47¡Ë¤Î¡È½ÐÄ¾¤·Áªµó¡É¤ò¤á¤°¤ê¡¢ºØÆ£ÃÎ»ö¤ÈPR²ñ¼Ò¡Ö¥á¥ë¥Á¥å¡×¼èÄùÌò¤ÎÀÞÅÄÉö¡Ê33¡Ë¤¬·º»ö¹ðÈ¯¤µ¤ì¤¿ÌäÂê¡£¤³¤È¤·2·î7Æü¤Ë¤Ï¡¢Ê¼¸Ë¸©·Ù¤È¿À¸ÍÃÏ¸¡¤¬ÀÞÅÄ»á¤Î»öÌ³½ê¤ä¡¢Ê£¿ô¤Î´Ø·¸Àè¤Ë²ÈÂðÁÜº÷¤ò¹Ô¤¦»öÂÖ¤Ë¤Þ¤ÇÈ¯Å¸¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö·ÄØæÂçÂ´¤Ç¥¥é¥¥é¡×SFC»þÂå¤ÎÀÞÅÄÉö¤µ¤ó¤Î¥®¥ã¥ë¼Ì¿¿
¡¡¤³¤È¤ÎÈ¯Ã¼¤Ï¸©ÃÎ»öÁªµó¤«¤é3Æü¸å¡¢ÀÞÅÄ»á¤¬¡Önote¡×¤Ë¤¢¤ëÅê¹Æ¤ò¤·¤¿¤³¤È¤À¡£Á´¹ñ»æºßºåµ¼Ô¤¬²òÀâ¤¹¤ë¡£
¡ÖÀÞÅÄ»á¤¬È¯¿®¤·¤¿¥³¥é¥à¤Ë¤Ï¡¢¡Ømerchu¡Ù¤Î¥ª¥Õ¥£¥¹¤ÇÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤ò¤·¤¿¤ê¡¢¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¼Ì¿¿¤ò»£±Æ¤·¤¿¤ê¤¹¤ëºØÆ£ÃÎ»ö¤Î¼Ì¿¿¤È¤È¤â¤Ë¡¢¡Ò¡ÊÁªµó³èÆ°¤Ç¡Ë¹ÊóÁ´ÈÌ¤òÇ¤¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ó¤Ê¤É¤È¡¢ÃÎ»öÁª¤Ø¤Î´ØÍ¿¤ò¤Û¤Î¤á¤«¤¹Ê¸¸À¤¬ÄÖ¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢ºØÆ£ÃÎ»ö¤Î¿Ø±Ä¤«¤éÆ±¼Ò¤Ë71Ëü5000±ß¤¬»ÙÊ§¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤³¤ì¤¬¸ø¿¦ÁªµóË¡¤ÎÇã¼ý¡¦ÈïÇã¼ýºá¤Ë¤¢¤¿¤ë¤È»ØÅ¦¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤³¤ì¤ËÂÐ¤·ºØÆ£ÃÎ»ö¤ÎÂåÍý¿Í¤ÏÆ±Ç¯11·î27Æü¡¢µ¼Ô²ñ¸«¤ò³«¤ÀÞÅÄ»á¤Îµ½Ò¤Î°ìÉô¤òÈÝÄê¡£71Ëü5000±ß¤ÏÁªµó¥Ý¥¹¥¿¡¼¤Î¥Ç¥¶¥¤¥óÈñ¤À¤È¤·¡¢¡Ö¡ÊÀÞÅÄ»á¤Ï¡Ë¸Ä¿Í¤È¤·¤Æ¤Î¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¡×¡Ö»ö¼Â¤Ç¤¢¤ëÉôÊ¬¤È»ö¼Â¤Ç¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤¬¤¢¤ë¡£¡ÊÆâÍÆ¤ò¡ËÀ¹¤Ã¤Æ¤ª¤é¤ì¤ë¡×¤Ê¤É¤È¼çÄ¥¤·¤¿¡£
¡Ö11·î26Æü¤Î°Ï¤ß¼èºà¤ÇºØÆ£»á¤ÏÀÞÅÄ»á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Øº£²ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÃÎ¿Í¤ÎÊý¤ò²ð¤·¤Æ¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡Ù¤È¡¢ÁªµóÁ°¤ÏÌÌ¼±¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤ÊÈ¯¸À¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·Åö½é¤ÎÀÞÅÄ»á¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡ÒÊ¼¸Ë¸©Ä£¤Ç¤ÎÊ£¿ô¤Î²ñµÄ¤Ë¹ÊóPR¤ÎÍ¼±¼Ô¤È¤·¤Æ½ÐÀÊ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¸µ¡¹ºØÆ£¤µ¤ó¤È¤ÏÌÌ¼±¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ó¤È¤¢¤ê¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÅÀ¤ÇÎ¾¼Ô¤Î¼çÄ¥¤Ï¿©¤¤°ã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
¡ÈÃÎ»ö¾Þ¡É¤Î¤æ¤¯¤¨¤ò¸©Ä£¤¬²óÅú
¡¡ÀÞÅÄ»á¤Ïº£Ç¯2·î¤Ë¡Ö½µ´©Ê¸½Õ¡×¤Ç¿À¼Ò»²¤ê¤ò¤¹¤ë»Ñ¤¬°ìÅÙÂª¤¨¤é¤ì¤¿¤Î¤ß¤Ç¡¢¤³¤Î°ì·ï°ÊÍè¤ÏÀ¼ÌÀ¤â¤Ê¤¯¡È±À±£¤ì¡É¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£NEWS¥Ý¥¹¥È¥»¥Ö¥ó¤ÏºÆ»°¤Ë¤ï¤¿¤ê¼èºà¤ò¿½¤·¹þ¤ó¤Ç¤¤¿¤¬±þÅú¤¬¤Ê¤¯¡¢¡Ömeruchu¡×¤Î»öÌ³½ê¤òË¬¤Í¤Æ¤â¡¢¿Íµ¤¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡ËÜ¿Í¤¬»Ñ¤ò¸«¤»¤Ê¤¤¤Ê¤«¡¢ÊªµÄ¤ò¾ú¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÆ±¼Ò¤¬2024Ç¯11·î¤Ë¼õ¾Þ´ë¶È¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¡ÖÎáÏÂ6Ç¯ÅÙ¤Ò¤ç¤¦¤´»Å»ö¤ÈÀ¸³è¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹´ë¶ÈÉ½¾´¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤À¡£
¡¡¤³¤Î¾Þ¤Ï¥ï¡¼¥¯¥é¥¤¥Õ¥Ð¥é¥ó¥¹¤Î½¼¼Â¤äÂ¿ÍÍ¤ÊÆ¯¤Êý¤òÂ¥¿Ê¤¹¤ë´ë¶È¤òÉ½¾´¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢µîÇ¯¤Ï15¼Ò¤¬¼õ¾Þ¤·¤¿¡£ÎãÇ¯¡¢¸©¤ä·Ð±Ä¼ÔÃÄÂÎ¤¬¿³ºº¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¸©¤Î¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤ò¸«¤ë¤ÈÉ½¾´¼Ô¤ÎÍó¤Ë¤Ï¡ÖÊ¼¸Ë¸©ÃÎ»ö¡×¤ÈµºÜ¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤â³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¡£
¡¡ÀÞÅÄ»á¤Ï2024Ç¯11·î29Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¤³¤Î¾Þ¤ÎÉ½¾´¼°¤Ë½ÐÀÊÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¸ø¿¦ÁªµóË¡°ãÈ¿¤Îµ¿ÏÇ¤ò¼õ¤±¤Æ¤«¡¢½ÐÀÊ¤ò¼Âà¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ïº£Ç¯4·î16Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿Ê¼¸Ë¸©µÄ²ñÁíÌ³¾ïÇ¤°Ñ°÷²ñ¤Ç¤âµÄÂê¤Ë¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤¢¤ëÃËÀ°Ñ°÷¤¬Ã´Åö²Ý¤Ë¤³¤¦¼ÁÌä¤òÅê¤²¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¡ÉÃÎ»ö¾Þ¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÊÝÎ±¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡×
¡¡Ã´Åö¿¦°÷¤¬º¤ÏÇ¤·¤¿ÍÍ»Ò¤Ç¡Ö³ÎÇ§¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÊÖ¤¹¤È¡¢°Ñ°÷¤Ï¤³¤¦À¼¤ò¹Ó¤é¤²¤¿¡£
¡ÖÂç»ö¤ÊÌäÂê¤Ç¤¹¤è¤³¤ì¡£ÃÎ»ö¤¬ÃÎ¤Ã¤È¤ë¿Í¡¢¡ÈÃÎ»ö¾Þ¡É¤ò¤¢¤²¤¿¿Í¤ËÁªµó¤Î¤ª´ê¤¤¤ò¤·¤¿¤«¤É¤¦¤«¡¢¤¢¤ë¤«¤Ê¤¤¤«¤ÎÌäÂê¤Ç¤¹¤è¡×¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¿ÈÆâ¤Ë¤æ¤ë¤¤¤Í¥¢¥ó¥¿¤é¡¢ÂçÊÑ¤Ê¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤è¡ª¡×
¡¡¼èºà¤ò¿Ê¤á¤ë¤È¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¡ÈÃÎ»ö¾Þ¡É¤È¤¤¤¦Ì¾¾Î¤Î¾Þ¤Ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¤¬¡¢É½¾´¼Ô¤ÎÍó¤Ë¤Ï¡ÖÊ¼¸Ë¸©ÃÎ»ö¡×¤ÈµºÜ¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢°Ñ°÷¤¬ºØÆ£ÃÎ»ö¤È¼õ¾Þ¼Ô¤Ç¤¢¤ëÀÞÅÄ»á¤Î´Ø·¸¤Ëµ¿µÁ¤òÄè¤·¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£¼ÂºÝ¤Ë¤³¤Î¾Þ¤¬¤É¤¦¤¤¤¦¼è¤ê°·¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢Ã´Åö¤Î»º¶ÈÏ«Æ¯ÉôÏ«À¯Ê¡»ã²Ý¤Ë¼èºà¤ò¤¹¤ë¤È°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ê²óÅú¤¬ÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡Öº£²ó¤ÎÉ½¾´¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼Ò merchu ¤ÏÉ½¾´¼°¤Ë¤Ï·çÀÊ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¼õ¾Þ¤Ï¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£É½¾´¾õ¤Ï»öÌ³¶É¤ÇÊÝ´É¤ò·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤Ç¤¹¡£º£¸å¤ÎÆ°¸þ¤òÃí»ë¤·¡¢É¬Í×¤¬¤¢¤ì¤ÐÂÐ±þ¤ò¸¡Æ¤¤·¤Þ¤¹¡×
¡¡²ñ¼Ò¤Îµ±¤«¤·¤¤¼ÂÀÓ¤Ë¤Ê¤ë¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿¾Þ¤â¡¢¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤Ï¡È¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¡É¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¨¡¨¡¡£