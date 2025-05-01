±ÉÍÜ»Î¤¬¸ì¤ëÍÜ¿£ºú¤ÎÍî¤È¤··ê¤ÈÁª¤ÓÊý¤Î¥³¥Ä¡Ö¹Èºú¤ò¥Á¥ç¥¤¥¹¤»¤è¡ª¡×
AI¥é¥¤¥¿¡¼¼«Æ°¼¹É®µ»ö
¤³¤Îµ»ö¤Ï¡¢AI¥é¥¤¥¿¡¼¤Ë¤è¤ë¼«Æ°¼¹É®µ»ö¤Ç¤¹¡£Åê¹Æ¼Ô¤Î»öÁ°³ÎÇ§¤ò·Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÉÔ¼«Á³¤ÊÊ¸¾Ï¤ä¾ðÊó¤Î·çÍî¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¸µÆ°²è¤ÈÊ»¤»¤Æ¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
´ÉÍý±ÉÍÜ»Î¤Þ¤ë¤ª»á¤¬¡¢¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¡ØÍÜ¿£¤Îºú¤Ï´í¸±¡©¹³À¸Êª¼Á¤ä¥¨¥µ¤Ï°ÂÁ´¡© Àµ¤·¤¤ºú¤ÎÁª¤ÓÊý¤È±ÉÍÜ¡¦·ò¹¯¸ú²Ì¤â²òÀâ¡Ù¤È¤¤¤¦¥Æー¥Þ¤Ç¥¹ー¥Ñー¤Ç¤ÎºúÁª¤Ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£Èà¤Ï¤Þ¤º¡ÖÅ·Á³¤Îºú¤òÁª¤Ö¤³¤È¤¬½ÅÍ×¡×¤È¤·¡¢ÆÃ¤ËÍÜ¿£ºú¤Î¹³À¸Êª¼Á»ÈÍÑ¤ËÃí°Õ¤òÂ¥¤¹¡£ÍÜ¿£ºú¤Ï¹³À¸Êª¼ÁÆþ¤ê¤Î±Â¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢¡Ö¥ª¥á¥¬3¤ÎÎÌ¤¬¾¯¤Ê¤¤¡×¤È±ÉÍÜ²Á¤ÎÄã²¼¤Ë¤â¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¤Þ¤ë¤ª»á¤Ï¡¢¥¹ー¥Ñー¤ÇÇä¤é¤ì¤ëºú¤Î¸«Ê¬¤±Êý¤òÄó°Æ¡£¹Èºú¤ÏÅ·Á³¤Î¤ß¤ÇÍÜ¿£¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¡Ö¹Èºú¤òÁª¤Ù¤ÐÍÜ¿£¤Î¿´ÇÛ¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤·¤¿¡£°ìÊý¤Ç¡¢¶äºú¤Ï¤Û¤Ü¤¹¤Ù¤Æ¤¬ÍÜ¿£¤Ç¤¢¤ë¤¿¤áÈò¤±¤ë¤Ù¤¤È½Ò¤Ù¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢±Â¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ëÍ³²Êª¼Á¤Ë¤Ï¡ÖPCB¤ä¥À¥¤¥ª¥¥·¥ó¤¬Â¿¤¯´Þ¤Þ¤ì¤ë¡×¤È¤·¡¢¿µ½Å¤ÊÁª¤ÓÊý¤ò´«¤á¤¿¡£
Æ°²è¤ÎºÇ¸å¤Ë¤Þ¤ë¤ª»á¤Ï¡¢¡Ö¹Èºú¤òÁª¤Ö¤³¤È¤Ç·ò¹¯¤ò¼é¤ë¿©À¸³è¤¬¼Â¸½¤Ç¤¤ë¡×¤È¶¯Ä´¡£»ëÄ°¼Ô¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¥¹ー¥Ñー¤Ç¤ÎºúÁª¤Ó¤ÎºÝ¤ÏÀ§Èó¤È¤â¤½¤ÎÉÊ¼ï¤ÎÉ½µ¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤è¤¦¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ºÙ¤«¤Ê±ÉÍÜ³Ø¤ÎÃÎ¼±¤ÏÈà¤Î¸ø¼°LINE¤«¤é¤âÆþ¼ê²ÄÇ½¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢»ëÄ°¼Ô¤ËÅÐÏ¿¤òÂ¥¤·¤¿¡£
¤Þ¤ë¤ª»á¤Ï¡¢¥¹ー¥Ñー¤ÇÇä¤é¤ì¤ëºú¤Î¸«Ê¬¤±Êý¤òÄó°Æ¡£¹Èºú¤ÏÅ·Á³¤Î¤ß¤ÇÍÜ¿£¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¡Ö¹Èºú¤òÁª¤Ù¤ÐÍÜ¿£¤Î¿´ÇÛ¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤·¤¿¡£°ìÊý¤Ç¡¢¶äºú¤Ï¤Û¤Ü¤¹¤Ù¤Æ¤¬ÍÜ¿£¤Ç¤¢¤ë¤¿¤áÈò¤±¤ë¤Ù¤¤È½Ò¤Ù¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢±Â¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ëÍ³²Êª¼Á¤Ë¤Ï¡ÖPCB¤ä¥À¥¤¥ª¥¥·¥ó¤¬Â¿¤¯´Þ¤Þ¤ì¤ë¡×¤È¤·¡¢¿µ½Å¤ÊÁª¤ÓÊý¤ò´«¤á¤¿¡£
Æ°²è¤ÎºÇ¸å¤Ë¤Þ¤ë¤ª»á¤Ï¡¢¡Ö¹Èºú¤òÁª¤Ö¤³¤È¤Ç·ò¹¯¤ò¼é¤ë¿©À¸³è¤¬¼Â¸½¤Ç¤¤ë¡×¤È¶¯Ä´¡£»ëÄ°¼Ô¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¥¹ー¥Ñー¤Ç¤ÎºúÁª¤Ó¤ÎºÝ¤ÏÀ§Èó¤È¤â¤½¤ÎÉÊ¼ï¤ÎÉ½µ¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤è¤¦¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ºÙ¤«¤Ê±ÉÍÜ³Ø¤ÎÃÎ¼±¤ÏÈà¤Î¸ø¼°LINE¤«¤é¤âÆþ¼ê²ÄÇ½¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢»ëÄ°¼Ô¤ËÅÐÏ¿¤òÂ¥¤·¤¿¡£
YouTube¤ÎÆ°²èÆâÍÆ
´ØÏ¢µ»ö
´ÉÍý±ÉÍÜ»Î¤Þ¤ë¤ª¡¢40Âå¤«¤é¤ÎÏ·²½ËÉ»ßºö¤òÅÁ¼ø¡ÖËýÀ±ê¾É¤ò¿©»ö¤ÇÍÞ¤¨¤ë¡×
´ÉÍý±ÉÍÜ»Î¤¬¸ì¤ëÅº²ÃÊª¤Î¶²¤í¤·¤µ¤ÈÂÐºö¡ª¡ÖÆÇÀ¤¬·ë¹½¶¯¤¤¤â¤Î¤â¤¢¤ë¡Ä¡×
Ê¿Ç®36.5¡î¤Ê¤¤¿Í¤ÏÍ×Ãí°Õ¡ªÂÎ²¹¤ò37¡î¤Ë¾å¤±゙¤ë¤¿¤á¤Ë¤ä¤Ã¤¿¤³¤È
¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¾ðÊó
´ÉÍý±ÉÍÜ»Î¤¬Ê¬»Ò±ÉÍÜ³Ø¤Î»ëÅÀ¤«¤é¡¢ÏÂ¤´¤Ï¤ó¤È¥Õ¥¡¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤Ç¡È¼«Ê¬¤òÀ°¤¨¤ë¡É¿©¤ÎÃÎ·Ã¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¤¹¡£ÂÎ¤â¿´¤â·Ú¤ä¤«¤Ë¡¢ËèÆü¤ò¤´¤¤²¤ó¤Ë²á¤´¤·¤¿¤¤Êý¤Ø¡£