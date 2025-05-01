Ì¾¾¢¥¸¥ç¥ó¡¦¥¦¡¼´ÆÆÄ¤ÎºÇ¿·ºî¡Ö¥µ¥¤¥ì¥ó¥È¥Ê¥¤¥È¡×¤ò´Õ¾Þ¡£Á´ÊÔ¥»¥ê¥Õ¤Ê¤·¤ÎÁÔÀä¤ÊÉü½²·à¤Ë¥Ï¥é¥Ï¥é¥É¥¥É¥¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡ª
2025Ç¯4·î11Æü¤è¤êÁ´¹ñ¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡Ö¥µ¥¤¥ì¥ó¥È¥Ê¥¤¥È¡×¡£¡ÖÃË¤¿¤Á¤ÎÈÔ²Î¡×(1986Ç¯)¤ä¡Ö¥Õ¥§¥¤¥¹¡¿¥ª¥Õ¡×(1997Ç¯)¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¥¸¥ç¥ó¡¦¥¦¡¼´ÆÆÄ¤¬¡¢¼ç±é¤Ë¥¸¥ç¥¨¥ë¡¦¥¥Ê¥Þ¥ó¤ò·Þ¤¨¡¢¿·¤¿¤Ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó±Ç²è¤ËÄ©¤ó¤ÀËÜºî¡£¸ø³«Á°¤Ë»î¼Ì¤Ç´Ñ¤¿ËÜºî¤Î´¶ÁÛ¤ò¾Ò²ð(°Ê²¼¡¢¥Í¥¿¥Ð¥ì¤ò´Þ¤ß¤Þ¤¹)¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û²æ¤¬»Ò¤ÎÌ¿¤òÃ¥¤ï¤ì¤ÆÉü½²¤ËÇ³¤¨¤ë¼ç¿Í¸ø¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¤ò±é¤¸¤¿¥¸¥ç¥¨¥ë¡¦¥¥Ê¥Þ¥ó
¡Ú¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡Û
¹¬¤»¤Ê°ìÆü¤Ë¤Ê¤ë¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¡¦¥¤¥Ö¡£¥®¥ã¥ó¥°Æ±»Î¤Î½Æ·âÀï¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¤»¤¤¤Ç¡¢¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó(¥¸¥ç¥¨¥ë¡¦¥¥Ê¥Þ¥ó)¤ÏÌÜ¤ÎÁ°¤Ç°¦¤¹¤ë²æ¤¬»Ò¤ÎÌ¿¤òÃ¥¤ï¤ì¤ë¡£
¼«¤é¤â½Å¾É¤òÉé¤Ã¤¿¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤È¤«°ìÌ¿¤ò¤È¤ê¤È¤á¤¿¤â¤Î¤ÎÀ¼ÂÓ¤òÂ»½ý¤·¡¢ÀäË¾¤ò¶«¤ÖÀ¼¤¹¤é¤â¼º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¤ÎÈá¤·¤ß¤Ï¤ä¤¬¤ÆÁþ°¤Ø¤ÈÊÑ¤ï¤ê¡¢°ÅÞ¤É¤â¤Ø¤ÎÉü½²¤ò·è°Õ¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
¼¡¤Î12·î24Æü¤ò¥®¥ã¥ó¥°²õÌÇ¤ÎÆü¤È·è¤á¤¿¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¤ÎÁÔÀä¤ÊÉü½²·à¤¬Ëë¤ò³«¤±¤ë¡Ä¡£
¢£¥¸¥ç¥ó¡¦¥¦¡¼´ÆÆÄ¤¬¡Ö¥¸¥ç¥ó¡¦¥¦¥£¥Ã¥¯¡×¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÀ½ºî¿Ø¤é¤È¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ó¤ÇÄ©¤ó¤ÀËÜ³Ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó
¶õÁ°¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡ÖÃË¤¿¤Á¤ÎÈÔ²Î¡×¡¢¥Æ¥í¥ê¥¹¥È¤ÈFBIÁÜºº´±¤ÎÆ®¤¤¤òÉÁ¤¤¤¿¡Ö¥Õ¥§¥¤¥¹¡¿¥ª¥Õ¡×(1997Ç¯)¡¢¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¥¤¥ó¥Ý¥Ã¥·¥Ö¥ë¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÂè2ºîÌÜ¡ÖM:I-2¡×(2000Ç¯)¡¢»°¹ñ»Ö¤òÂêºà¤Ë¡¢ÍÌ¾¤Ê¡ÈÀÖÊÉ¤ÎÀï¤¤¡É¤ò2Éô¹½À®¤Ç±Ç²è²½¤·¤¿¡Ö¥ì¥Ã¥É¥¯¥ê¥Õ¡×(2008Ç¯¡¢2009Ç¯)¡¢Ê¡»³²í¼£¤¬½Ð±é¤·¤¿¤³¤È¤ÇÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Ö¥Þ¥ó¥Ï¥ó¥È¡×(2018Ç¯)¤Ê¤É¡¢¥Ò¥Ã¥Èºî¤ò¼¡¡¹¤ÈÀ¤¤ËÁ÷¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¿¥¸¥ç¥ó¡¦¥¦¡¼´ÆÆÄ¡£
º£²ó¡¢¡Ö¥¸¥ç¥ó¡¦¥¦¥£¥Ã¥¯¡×¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÀ½ºî¿Ø¤é¤È¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ß¡¢Á´ÊÔ¥»¥ê¥Õ¤Ê¤·¤ÎÁÔÀä¤Ê¤ëÉü½²·à¤ËÄ©¤ó¤À¡£
¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢¥ê¡¼¥¢¥à¡¦¥Ë¡¼¥½¥ó¤È¿Æ»ÒÌò¤Ç¶¦±é¤·¤¿¡Ö¥é¥ó¡¦¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¡×(2015Ç¯)¡¢¥È¥à¡¦¥í¥Ö¡¦¥¹¥ß¥¹¤Î¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¾®Àâ¤ò±Ç²è²½¤·¤¿¡Ö¥Á¥ã¥¤¥ë¥É44 ¿¹¤Ë¾Ã¤¨¤¿»Ò¶¡¤¿¤Á¡×(2015Ç¯)¡¢¥É¥é¥Þ¡Ö¥Ï¥¦¥¹¡¦¥ª¥Ö¡¦¥«¡¼¥É ÌîË¾¤Î³¬ÃÊ¡×¤Ê¤É¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó¡¦¥¹¥È¥Ã¥¯¥Û¥ë¥à½Ð¿È¤ÎÇÐÍ¥¥¸¥ç¥¨¥ë¡¦¥¥Ê¥Þ¥ó¡£
¡Ö¥Ð¥Ã¥È¥Þ¥ó¡×¤ä¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¥ó¡×¤òÀ¸¤ó¤ÀDC¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë°Ìò¤¿¤Á¤¬¥Á¡¼¥à¤òÁÈ¤ó¤ÇÀï¤¦»Ñ¤òÉÁ¤¤¤¿¡Ö¥¹¡¼¥µ¥¤¥É¡¦¥¹¥¯¥ï¥Ã¥É¡×(2016Ç¯)¤ÇÈà¤òÃÎ¤Ã¤¿¿Í¤âÂ¿¤¤¤À¤í¤¦¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¥Ë¥³¥é¥¹¡¦¥±¥¤¥¸¤È¶¦±é¤·¤¿¡Ö¥·¥ó¥Ñ¥·¡¼¡¦¥Õ¥©¡¼¡¦¥¶¡¦¥Ç¥Ó¥ë¡×¤â2025Ç¯2·î28Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¥¥Ê¥Þ¥ó¡£ËÜºî¤Ç¤Ï¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤Ç°¦¤¹¤ëÂ©»Ò¤ò»¦¤µ¤ì¡¢Éü½²¤ËÇ³¤¨¤ë¼ç¿Í¸ø¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£ÆùÂÎ¤òÃÃ¤¨¾å¤²¤¿¥¸¥ç¥¨¥ë¡¦¥¥Ê¥Þ¥ó¤¬Éü½²¤ËÇ³¤¨¤ëÃË¤òÇ®±é¡ª
±Ç²èËÁÆ¬¡¢²¤ÊÆ¤Ç¤Ï¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤ÎÄêÈÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡È¥¢¥°¥ê¡¼¥»¡¼¥¿¡¼(¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤À¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÍÑ¤¤¤¿¥À¥µ¤«¤ï¤¤¤¤¥»¡¼¥¿¡¼)¡É¤òÃå¤ÆÅÐ¾ì¤¹¤ë¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¤Ë¤Þ¤º¿´¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤«¤ì¤¿¡£¥¯¡¼¥ë¤Ê¸«¤¿ÌÜ¤Ê¤Î¤Ë²ÈÂ²¤È¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤òÁ´ÎÏ¤Ç¤ª½Ë¤¤¤¹¤ë¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¤¬¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤ë¡£
¤½¤ó¤Ê»Ñ¤Ë¤Û¤Ã¤³¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¤Î½»¤à³¹¤Ç¥®¥ã¥ó¥°Æ±»Î¤Î¹³Áè¤¬ËÖÈ¯¤·¤ÆÉÔ²º¤ÊÅ¸³«¤Ë¡£¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¤Ï¼«Âð¤ÎÄí¤ÇÂ©»Ò¤È³Ú¤·¤½¤¦¤ËÍ·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤¬¡¢¤½¤³¤Ë¸½¤ì¤¿¥®¥ã¥ó¥°¤Î·â¤Ã¤¿Î®¤ìÃÆ¤¬Â©»Ò¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡Ä¡£
¤³¤Î±Ç²è¤Î¤¹¤´¤¤¤È¤³¤í¡Ä¤È¤¤¤¦¤«¥¥Ê¥Þ¥ó¤Î¤¹¤´¤¤¤È¤³¤í¤Ï¡¢À¼¤ò¤Ê¤¯¤·¤Æ¤«¤é¤Î¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¤Î¥»¥ê¥Õ¤¬°ìÀÚ¤Ê¤¯¤Æ¤âÉ½¾ð¤ä»ÅÁð¤«¤é´¶¾ð¤¬ÅÁ¤ï¤ê¡¢´Ñ¤ë¼Ô¤Î¶»¤¬Äù¤áÉÕ¤±¤é¤ì¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¢¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢Éü½²¤Î¤¿¤á¤Ë¶Ú¥È¥ì¤ò»Ï¤á¤¿¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¤ÎÃÃ¤¨¾å¤²¤é¤ì¤¿ÆùÂÎ¤â¡¢ÀâÆÀÎÏ¤¬¤¢¤Ã¤ÆÈþ¤·¤¤¤Î¤Ç¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡£
¥¥Ê¥Þ¥ó¤Ï¥»¥ê¥Õ¤Ê¤·¤Î¼Çµï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÂ¿¤¯¤Î¿Í¤Ï¡¢¥»¥ê¥Õ¤¬¤Ê¤¤±Ç²è¤Ï¥é¥¯¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£³Î¤«¤Ë¡¢¥»¥ê¥Õ¤ò³Ð¤¨¤ëÉ¬Í×¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ï¥é¥¯¤À¤±¤É¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¤½¤ì°Ê¾å¤ËÍ×µá¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡£»£±ÆÁ°¤Î½àÈ÷¤Ï³ÊÃÊ¤ËÁý¤¨¤ë¤·¡¢¥«¥á¥é¤ÎÆ°¤¡¢ÌÜ¤Î±éµ»¡¢¥Ü¥Ç¥£¥é¥ó¥²¡¼¥¸¤Ê¤É¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÍ×ÁÇ¤¬¤è¤ê½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤ë¡£¸ÀÍÕ¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¡¢Â¾¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÉ½¸½ÊýË¡¤Ë½¸Ãæ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤â¤Á¤í¤ó¥¥Ê¥Þ¥ó¤Î±éµ»¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢±ÇÁü¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¤È¸«¤»¤Æ¤¤¤¯¥¸¥ç¥ó¡¦¥¦¡¼´ÆÆÄ¤Î¼êÏÓ¤Ë¤è¤Ã¤ÆË°¤¤µ¤»¤Ê¤¤Å¸³«¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤âÂç¤¤¤¡£
´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¥»¥ê¥Õ¤Î¤Ê¤¤±Ç²è¤òºî¤ë¤Î¤Ï¤È¤Æ¤âÆñ¤·¤¤¡£¹Í¤¨¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤³¤È¤¬ÉáÄÌ¤Î±Ç²è¤è¤ê¤âÂ¿¤¤¤·¡¢²¿¤è¤ê¤â»ë³ÐÅª¤ÊÉ½¸½¤ÇÊª¸ì¤òÅÁ¤¨¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤«¤é¿·¤·¤¤»£±Æ¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÌÏº÷¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£²»¤È±ÇÁü¤ò¶î»È¤·¡¢¸ÀÍÕ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯±ÇÁü¤Ç¸ì¤ë¤ó¤À¡£¤³¤ì¤Ï·è¤·¤Æ´ÊÃ±¤Êºî¶È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤ê¡¢¡Ö¥»¥ê¥Õ¤Ê¤·¤Ç±Ç²è¤òºî¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤ÎÃæ¤Ë¿·¤¿¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤ä¡È¸À¸ì¡É¤ò¸«¤Ä¤±¤ëÄ©Àï¤ò²Ý¤¹¤È¤¤¤¦¤³¤È¡×¤È¡¢ËÜºî¤Ç¿·¤¿¤Ê»î¤ß¤ò¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£ÍÌ¾¥é¥Ã¥Ñ¡¼¤Î¥¥Ã¥É¡¦¥«¥Ç¥£¤¬¡ÈÇÐÍ¥¥¹¥³¥Ã¥È¡¦¥á¥¹¥«¥Ç¥£¡É¤È¤·¤Æ·º»öÌò¤ËÄ©¤à
¥®¥ã¥ó¥°¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¡¦¥×¥é¥ä¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¥á¥¥·¥³½Ð¿È¤ÎÇÐÍ¥¥Ï¥í¥ë¥É¡¦¥È¥ì¥¹¡£¡È¤³¤Î´é¡Ä¤Ê¤ó¤«¸«³Ð¤¨¤¬¤¢¤ë¡É¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¥ê¡¼¥¢¥à¡¦¥Ë¡¼¥½¥ó¼ç±é¤Î¡ÖMEMORY ¥á¥â¥ê¡¼¡×(2022)¤Ç¥á¥¥·¥³Ï¢Ë®·Ù»¡¤Î·º»öÌò¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤¿¿Í¤À¤Èµ¤¤Å¤¤¤Æ¥Ó¥Ã¥¯¥ê¡ª¡È·º»ö¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ë¤É¤¦¤·¤Æ¥®¥ã¥ó¥°¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¡©¡É¤È¤·¤Ð¤é¤¯º®Íð¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿(¾Ð)¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¥ê¡¼¥¢¥à¤¬¥¢¥ë¥Ä¥Ï¥¤¥Þ¡¼ÉÂ¤Çµ²±¤ò¼º¤Ã¤Æ¤¤¤¯¥Ù¥Æ¥é¥ó»¦¤·²°¤ò±é¤¸¤¿¡ÖMEMORY ¥á¥â¥ê¡¼¡×¤â¤ª¤â¤·¤í¤¤ºîÉÊ¤Ê¤Î¤Ç¤ª¤¹¤¹¤á¡£
¤½¤·¤Æ¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¤ÎÂ©»Ò¤Î»ö·ï¤òÁÜºº¤¹¤ë¥Ç¥Ë¥¹¡¦¥ô¥¡¥Ã¥»¥ë·º»ö¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢¥é¥Ã¥Ñ¡¼¤ä²»³Ú¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ë¥¥Ã¥É¡¦¥«¥Ç¥£¤Ç¡¢ËÜºî¤Ë¤Ï¥¹¥³¥Ã¥È¡¦¥á¥¹¥«¥Ç¥£Ì¾µÁ¤Ç½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¼Â¤ÏÈà¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¥¢¥À¥à¡¦¥Þ¥Ã¥±¥¤´ÆÆÄ¤Î¡Ö¥É¥ó¥È¡¦¥ë¥Ã¥¯¡¦¥¢¥Ã¥×¡×(2021)¤äA24À½ºî¤Î¥Û¥é¡¼±Ç²è¡ÖX ¥¨¥Ã¥¯¥¹¡×(2022Ç¯)¡¢M¡¦¥Ê¥¤¥È¡¦¥·¥ã¥Þ¥é¥ó´ÆÆÄ¤Î¡Ö¥È¥é¥Ã¥×¡×(2024Ç¯)¤Ê¤É¤ËÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ½Ð±é¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¼«¿È¤¬µÓËÜ¤È¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¡¢À¼Í¥¤òÌ³¤á¤¿Netflix¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¡ÖEntergalactic¡×¤òÀ½ºî¤¹¤ë¤Ê¤ÉÂ¿ºÌ¤Ê¿ÍÊª¤Ç¤¢¤ë¡£
¤½¤ó¤Ê¥¹¥³¥Ã¥È±é¤¸¤ë¥Ç¥Ë¥¹·º»ö¤¬¡¢ËÜºî¤Ç¤É¤ó¤Ê³èÌö¤ò¸«¤»¤ë¤Î¤«´üÂÔ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£(¥¸¥ç¥ó¡¦¥¦¡¼´ÆÆÄºîÉÊ¤ªÌóÂ«¤ÎÆóÃú·ý½Æ¤â¤Ö¤ÃÊü¤·¤Þ¤¹¾Ð)
Â©»Ò¤ò»¦¤µ¤ìÉü½²¥¹¥¤¥Ã¥Á¤¬Æþ¤Ã¤¿¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¤Ï¡¢¶Ú¥È¥ì¤ò»Ï¤á¡¢¥Ê¥¤¥Õ¤È½Æ¤Î°·¤¤Êý¤ò¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤·¤Æ¥¹¥¥ë¥¢¥Ã¥×¤µ¤»¤Æ¤¤¤¯¡£
¤½¤Î¤¦¤¨¥ª¥ó¥Ü¥í¤Î¼Ö¤ò¹ØÆþ¤·¡¢ÌµÃã¤Ê±¿Å¾¤Î»ÅÊý¤Þ¤Ç½¬ÆÀ¤¹¤ë¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¤Î¶¸µ¤¤ËËþ¤Á¤¿ÌÜ¤Ï¥¾¥¯¥¾¥¯¤¹¤ë¤Û¤É¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡£
¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¡¦¥¤¥Ö¤Ë¥®¥ã¥ó¥°¤òËÐÌÇ¤µ¤»¤ë¤¿¤á¡¢¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¤Ë½àÈ÷¤ò¤¹¤ë¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¤ò±þ±ç¤»¤º¤Ë¤Ï¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¤¤¤è¤¤¤è¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¡¦¥¤¥Ö¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥®¥ã¥ó¥°¤Î¥¢¥¸¥È¤Î¤è¤¦¤Ê¾ì½ê¤Ø°ì¿Í¤Ç¾è¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¯¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¡£¤½¤Î»Ñ¤Ï¡¢ËãÌô²¦¤¬»ÙÇÛ¤¹¤ë¹âÁØ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÇÅ¨¤È»àÆ®¤ò·«¤ê¹¤²¤¿±Ç²è¡Ö¥¶¡¦¥ì¥¤¥É¡×(2011)¤Î¼ç¿Í¸ø¤È¤â½Å¤Ê¤ë¡£
²Ì¤¿¤·¤Æ¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¤ÏÂ©»Ò¤ò»¦¤á¤¿¥×¥é¥ä¤òÅÝ¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«!? ¤¼¤Ò¤½¤Î·ëËö¤ò·à¾ì¤Ç³Î¤«¤á¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡£
Ê¸¡á±üÂ¼É´·Ã
(C)2023 Silent Night Productions, Inc. All Rights Reserved
¢¨µ»öÆâ¤Ë²Á³ÊÉ½¼¨¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¡¢ÆÃ¤ËÃíµÅù¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ÏÀÇ¹þ¤ßÉ½¼¨¤Ç¤¹¡£¾¦ÉÊ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ·Ú¸ºÀÇÎ¨¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¡¢É½¼¨²Á³Ê¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û²æ¤¬»Ò¤ÎÌ¿¤òÃ¥¤ï¤ì¤ÆÉü½²¤ËÇ³¤¨¤ë¼ç¿Í¸ø¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¤ò±é¤¸¤¿¥¸¥ç¥¨¥ë¡¦¥¥Ê¥Þ¥ó
¡Ú¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡Û
¹¬¤»¤Ê°ìÆü¤Ë¤Ê¤ë¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¡¦¥¤¥Ö¡£¥®¥ã¥ó¥°Æ±»Î¤Î½Æ·âÀï¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¤»¤¤¤Ç¡¢¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó(¥¸¥ç¥¨¥ë¡¦¥¥Ê¥Þ¥ó)¤ÏÌÜ¤ÎÁ°¤Ç°¦¤¹¤ë²æ¤¬»Ò¤ÎÌ¿¤òÃ¥¤ï¤ì¤ë¡£
¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¤ÎÈá¤·¤ß¤Ï¤ä¤¬¤ÆÁþ°¤Ø¤ÈÊÑ¤ï¤ê¡¢°ÅÞ¤É¤â¤Ø¤ÎÉü½²¤ò·è°Õ¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
¼¡¤Î12·î24Æü¤ò¥®¥ã¥ó¥°²õÌÇ¤ÎÆü¤È·è¤á¤¿¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¤ÎÁÔÀä¤ÊÉü½²·à¤¬Ëë¤ò³«¤±¤ë¡Ä¡£
¢£¥¸¥ç¥ó¡¦¥¦¡¼´ÆÆÄ¤¬¡Ö¥¸¥ç¥ó¡¦¥¦¥£¥Ã¥¯¡×¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÀ½ºî¿Ø¤é¤È¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ó¤ÇÄ©¤ó¤ÀËÜ³Ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó
¶õÁ°¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡ÖÃË¤¿¤Á¤ÎÈÔ²Î¡×¡¢¥Æ¥í¥ê¥¹¥È¤ÈFBIÁÜºº´±¤ÎÆ®¤¤¤òÉÁ¤¤¤¿¡Ö¥Õ¥§¥¤¥¹¡¿¥ª¥Õ¡×(1997Ç¯)¡¢¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¥¤¥ó¥Ý¥Ã¥·¥Ö¥ë¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÂè2ºîÌÜ¡ÖM:I-2¡×(2000Ç¯)¡¢»°¹ñ»Ö¤òÂêºà¤Ë¡¢ÍÌ¾¤Ê¡ÈÀÖÊÉ¤ÎÀï¤¤¡É¤ò2Éô¹½À®¤Ç±Ç²è²½¤·¤¿¡Ö¥ì¥Ã¥É¥¯¥ê¥Õ¡×(2008Ç¯¡¢2009Ç¯)¡¢Ê¡»³²í¼£¤¬½Ð±é¤·¤¿¤³¤È¤ÇÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Ö¥Þ¥ó¥Ï¥ó¥È¡×(2018Ç¯)¤Ê¤É¡¢¥Ò¥Ã¥Èºî¤ò¼¡¡¹¤ÈÀ¤¤ËÁ÷¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¿¥¸¥ç¥ó¡¦¥¦¡¼´ÆÆÄ¡£
º£²ó¡¢¡Ö¥¸¥ç¥ó¡¦¥¦¥£¥Ã¥¯¡×¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÀ½ºî¿Ø¤é¤È¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ß¡¢Á´ÊÔ¥»¥ê¥Õ¤Ê¤·¤ÎÁÔÀä¤Ê¤ëÉü½²·à¤ËÄ©¤ó¤À¡£
¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢¥ê¡¼¥¢¥à¡¦¥Ë¡¼¥½¥ó¤È¿Æ»ÒÌò¤Ç¶¦±é¤·¤¿¡Ö¥é¥ó¡¦¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¡×(2015Ç¯)¡¢¥È¥à¡¦¥í¥Ö¡¦¥¹¥ß¥¹¤Î¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¾®Àâ¤ò±Ç²è²½¤·¤¿¡Ö¥Á¥ã¥¤¥ë¥É44 ¿¹¤Ë¾Ã¤¨¤¿»Ò¶¡¤¿¤Á¡×(2015Ç¯)¡¢¥É¥é¥Þ¡Ö¥Ï¥¦¥¹¡¦¥ª¥Ö¡¦¥«¡¼¥É ÌîË¾¤Î³¬ÃÊ¡×¤Ê¤É¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó¡¦¥¹¥È¥Ã¥¯¥Û¥ë¥à½Ð¿È¤ÎÇÐÍ¥¥¸¥ç¥¨¥ë¡¦¥¥Ê¥Þ¥ó¡£
¡Ö¥Ð¥Ã¥È¥Þ¥ó¡×¤ä¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¥ó¡×¤òÀ¸¤ó¤ÀDC¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë°Ìò¤¿¤Á¤¬¥Á¡¼¥à¤òÁÈ¤ó¤ÇÀï¤¦»Ñ¤òÉÁ¤¤¤¿¡Ö¥¹¡¼¥µ¥¤¥É¡¦¥¹¥¯¥ï¥Ã¥É¡×(2016Ç¯)¤ÇÈà¤òÃÎ¤Ã¤¿¿Í¤âÂ¿¤¤¤À¤í¤¦¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¥Ë¥³¥é¥¹¡¦¥±¥¤¥¸¤È¶¦±é¤·¤¿¡Ö¥·¥ó¥Ñ¥·¡¼¡¦¥Õ¥©¡¼¡¦¥¶¡¦¥Ç¥Ó¥ë¡×¤â2025Ç¯2·î28Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¥¥Ê¥Þ¥ó¡£ËÜºî¤Ç¤Ï¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤Ç°¦¤¹¤ëÂ©»Ò¤ò»¦¤µ¤ì¡¢Éü½²¤ËÇ³¤¨¤ë¼ç¿Í¸ø¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£ÆùÂÎ¤òÃÃ¤¨¾å¤²¤¿¥¸¥ç¥¨¥ë¡¦¥¥Ê¥Þ¥ó¤¬Éü½²¤ËÇ³¤¨¤ëÃË¤òÇ®±é¡ª
±Ç²èËÁÆ¬¡¢²¤ÊÆ¤Ç¤Ï¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤ÎÄêÈÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡È¥¢¥°¥ê¡¼¥»¡¼¥¿¡¼(¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤À¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÍÑ¤¤¤¿¥À¥µ¤«¤ï¤¤¤¤¥»¡¼¥¿¡¼)¡É¤òÃå¤ÆÅÐ¾ì¤¹¤ë¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¤Ë¤Þ¤º¿´¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤«¤ì¤¿¡£¥¯¡¼¥ë¤Ê¸«¤¿ÌÜ¤Ê¤Î¤Ë²ÈÂ²¤È¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤òÁ´ÎÏ¤Ç¤ª½Ë¤¤¤¹¤ë¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¤¬¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤ë¡£
¤½¤ó¤Ê»Ñ¤Ë¤Û¤Ã¤³¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¤Î½»¤à³¹¤Ç¥®¥ã¥ó¥°Æ±»Î¤Î¹³Áè¤¬ËÖÈ¯¤·¤ÆÉÔ²º¤ÊÅ¸³«¤Ë¡£¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¤Ï¼«Âð¤ÎÄí¤ÇÂ©»Ò¤È³Ú¤·¤½¤¦¤ËÍ·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤¬¡¢¤½¤³¤Ë¸½¤ì¤¿¥®¥ã¥ó¥°¤Î·â¤Ã¤¿Î®¤ìÃÆ¤¬Â©»Ò¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡Ä¡£
¤³¤Î±Ç²è¤Î¤¹¤´¤¤¤È¤³¤í¡Ä¤È¤¤¤¦¤«¥¥Ê¥Þ¥ó¤Î¤¹¤´¤¤¤È¤³¤í¤Ï¡¢À¼¤ò¤Ê¤¯¤·¤Æ¤«¤é¤Î¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¤Î¥»¥ê¥Õ¤¬°ìÀÚ¤Ê¤¯¤Æ¤âÉ½¾ð¤ä»ÅÁð¤«¤é´¶¾ð¤¬ÅÁ¤ï¤ê¡¢´Ñ¤ë¼Ô¤Î¶»¤¬Äù¤áÉÕ¤±¤é¤ì¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¢¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢Éü½²¤Î¤¿¤á¤Ë¶Ú¥È¥ì¤ò»Ï¤á¤¿¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¤ÎÃÃ¤¨¾å¤²¤é¤ì¤¿ÆùÂÎ¤â¡¢ÀâÆÀÎÏ¤¬¤¢¤Ã¤ÆÈþ¤·¤¤¤Î¤Ç¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡£
¥¥Ê¥Þ¥ó¤Ï¥»¥ê¥Õ¤Ê¤·¤Î¼Çµï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÂ¿¤¯¤Î¿Í¤Ï¡¢¥»¥ê¥Õ¤¬¤Ê¤¤±Ç²è¤Ï¥é¥¯¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£³Î¤«¤Ë¡¢¥»¥ê¥Õ¤ò³Ð¤¨¤ëÉ¬Í×¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ï¥é¥¯¤À¤±¤É¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¤½¤ì°Ê¾å¤ËÍ×µá¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡£»£±ÆÁ°¤Î½àÈ÷¤Ï³ÊÃÊ¤ËÁý¤¨¤ë¤·¡¢¥«¥á¥é¤ÎÆ°¤¡¢ÌÜ¤Î±éµ»¡¢¥Ü¥Ç¥£¥é¥ó¥²¡¼¥¸¤Ê¤É¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÍ×ÁÇ¤¬¤è¤ê½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤ë¡£¸ÀÍÕ¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¡¢Â¾¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÉ½¸½ÊýË¡¤Ë½¸Ãæ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤â¤Á¤í¤ó¥¥Ê¥Þ¥ó¤Î±éµ»¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢±ÇÁü¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¤È¸«¤»¤Æ¤¤¤¯¥¸¥ç¥ó¡¦¥¦¡¼´ÆÆÄ¤Î¼êÏÓ¤Ë¤è¤Ã¤ÆË°¤¤µ¤»¤Ê¤¤Å¸³«¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤âÂç¤¤¤¡£
´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¥»¥ê¥Õ¤Î¤Ê¤¤±Ç²è¤òºî¤ë¤Î¤Ï¤È¤Æ¤âÆñ¤·¤¤¡£¹Í¤¨¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤³¤È¤¬ÉáÄÌ¤Î±Ç²è¤è¤ê¤âÂ¿¤¤¤·¡¢²¿¤è¤ê¤â»ë³ÐÅª¤ÊÉ½¸½¤ÇÊª¸ì¤òÅÁ¤¨¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤«¤é¿·¤·¤¤»£±Æ¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÌÏº÷¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£²»¤È±ÇÁü¤ò¶î»È¤·¡¢¸ÀÍÕ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯±ÇÁü¤Ç¸ì¤ë¤ó¤À¡£¤³¤ì¤Ï·è¤·¤Æ´ÊÃ±¤Êºî¶È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤ê¡¢¡Ö¥»¥ê¥Õ¤Ê¤·¤Ç±Ç²è¤òºî¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤ÎÃæ¤Ë¿·¤¿¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤ä¡È¸À¸ì¡É¤ò¸«¤Ä¤±¤ëÄ©Àï¤ò²Ý¤¹¤È¤¤¤¦¤³¤È¡×¤È¡¢ËÜºî¤Ç¿·¤¿¤Ê»î¤ß¤ò¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£ÍÌ¾¥é¥Ã¥Ñ¡¼¤Î¥¥Ã¥É¡¦¥«¥Ç¥£¤¬¡ÈÇÐÍ¥¥¹¥³¥Ã¥È¡¦¥á¥¹¥«¥Ç¥£¡É¤È¤·¤Æ·º»öÌò¤ËÄ©¤à
¥®¥ã¥ó¥°¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¡¦¥×¥é¥ä¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¥á¥¥·¥³½Ð¿È¤ÎÇÐÍ¥¥Ï¥í¥ë¥É¡¦¥È¥ì¥¹¡£¡È¤³¤Î´é¡Ä¤Ê¤ó¤«¸«³Ð¤¨¤¬¤¢¤ë¡É¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¥ê¡¼¥¢¥à¡¦¥Ë¡¼¥½¥ó¼ç±é¤Î¡ÖMEMORY ¥á¥â¥ê¡¼¡×(2022)¤Ç¥á¥¥·¥³Ï¢Ë®·Ù»¡¤Î·º»öÌò¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤¿¿Í¤À¤Èµ¤¤Å¤¤¤Æ¥Ó¥Ã¥¯¥ê¡ª¡È·º»ö¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ë¤É¤¦¤·¤Æ¥®¥ã¥ó¥°¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¡©¡É¤È¤·¤Ð¤é¤¯º®Íð¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿(¾Ð)¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¥ê¡¼¥¢¥à¤¬¥¢¥ë¥Ä¥Ï¥¤¥Þ¡¼ÉÂ¤Çµ²±¤ò¼º¤Ã¤Æ¤¤¤¯¥Ù¥Æ¥é¥ó»¦¤·²°¤ò±é¤¸¤¿¡ÖMEMORY ¥á¥â¥ê¡¼¡×¤â¤ª¤â¤·¤í¤¤ºîÉÊ¤Ê¤Î¤Ç¤ª¤¹¤¹¤á¡£
¤½¤·¤Æ¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¤ÎÂ©»Ò¤Î»ö·ï¤òÁÜºº¤¹¤ë¥Ç¥Ë¥¹¡¦¥ô¥¡¥Ã¥»¥ë·º»ö¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢¥é¥Ã¥Ñ¡¼¤ä²»³Ú¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ë¥¥Ã¥É¡¦¥«¥Ç¥£¤Ç¡¢ËÜºî¤Ë¤Ï¥¹¥³¥Ã¥È¡¦¥á¥¹¥«¥Ç¥£Ì¾µÁ¤Ç½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¼Â¤ÏÈà¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¥¢¥À¥à¡¦¥Þ¥Ã¥±¥¤´ÆÆÄ¤Î¡Ö¥É¥ó¥È¡¦¥ë¥Ã¥¯¡¦¥¢¥Ã¥×¡×(2021)¤äA24À½ºî¤Î¥Û¥é¡¼±Ç²è¡ÖX ¥¨¥Ã¥¯¥¹¡×(2022Ç¯)¡¢M¡¦¥Ê¥¤¥È¡¦¥·¥ã¥Þ¥é¥ó´ÆÆÄ¤Î¡Ö¥È¥é¥Ã¥×¡×(2024Ç¯)¤Ê¤É¤ËÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ½Ð±é¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¼«¿È¤¬µÓËÜ¤È¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¡¢À¼Í¥¤òÌ³¤á¤¿Netflix¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¡ÖEntergalactic¡×¤òÀ½ºî¤¹¤ë¤Ê¤ÉÂ¿ºÌ¤Ê¿ÍÊª¤Ç¤¢¤ë¡£
¤½¤ó¤Ê¥¹¥³¥Ã¥È±é¤¸¤ë¥Ç¥Ë¥¹·º»ö¤¬¡¢ËÜºî¤Ç¤É¤ó¤Ê³èÌö¤ò¸«¤»¤ë¤Î¤«´üÂÔ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£(¥¸¥ç¥ó¡¦¥¦¡¼´ÆÆÄºîÉÊ¤ªÌóÂ«¤ÎÆóÃú·ý½Æ¤â¤Ö¤ÃÊü¤·¤Þ¤¹¾Ð)
Â©»Ò¤ò»¦¤µ¤ìÉü½²¥¹¥¤¥Ã¥Á¤¬Æþ¤Ã¤¿¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¤Ï¡¢¶Ú¥È¥ì¤ò»Ï¤á¡¢¥Ê¥¤¥Õ¤È½Æ¤Î°·¤¤Êý¤ò¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤·¤Æ¥¹¥¥ë¥¢¥Ã¥×¤µ¤»¤Æ¤¤¤¯¡£
¤½¤Î¤¦¤¨¥ª¥ó¥Ü¥í¤Î¼Ö¤ò¹ØÆþ¤·¡¢ÌµÃã¤Ê±¿Å¾¤Î»ÅÊý¤Þ¤Ç½¬ÆÀ¤¹¤ë¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¤Î¶¸µ¤¤ËËþ¤Á¤¿ÌÜ¤Ï¥¾¥¯¥¾¥¯¤¹¤ë¤Û¤É¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡£
¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¡¦¥¤¥Ö¤Ë¥®¥ã¥ó¥°¤òËÐÌÇ¤µ¤»¤ë¤¿¤á¡¢¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¤Ë½àÈ÷¤ò¤¹¤ë¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¤ò±þ±ç¤»¤º¤Ë¤Ï¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¤¤¤è¤¤¤è¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¡¦¥¤¥Ö¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥®¥ã¥ó¥°¤Î¥¢¥¸¥È¤Î¤è¤¦¤Ê¾ì½ê¤Ø°ì¿Í¤Ç¾è¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¯¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¡£¤½¤Î»Ñ¤Ï¡¢ËãÌô²¦¤¬»ÙÇÛ¤¹¤ë¹âÁØ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÇÅ¨¤È»àÆ®¤ò·«¤ê¹¤²¤¿±Ç²è¡Ö¥¶¡¦¥ì¥¤¥É¡×(2011)¤Î¼ç¿Í¸ø¤È¤â½Å¤Ê¤ë¡£
²Ì¤¿¤·¤Æ¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¤ÏÂ©»Ò¤ò»¦¤á¤¿¥×¥é¥ä¤òÅÝ¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«!? ¤¼¤Ò¤½¤Î·ëËö¤ò·à¾ì¤Ç³Î¤«¤á¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡£
Ê¸¡á±üÂ¼É´·Ã
(C)2023 Silent Night Productions, Inc. All Rights Reserved
¢¨µ»öÆâ¤Ë²Á³ÊÉ½¼¨¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¡¢ÆÃ¤ËÃíµÅù¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ÏÀÇ¹þ¤ßÉ½¼¨¤Ç¤¹¡£¾¦ÉÊ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ·Ú¸ºÀÇÎ¨¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¡¢É½¼¨²Á³Ê¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£