4月20日(日本時間・以下同)に第一子が誕生したことを報告したばかりの、ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平(30)と真美子さん(28)夫妻。慌ただしい日々を送るなか、チームの婦人会メンバーに“ 差し入れ”を贈っていたようだ。

4月29日、マイアミ・マーリンズと試合を行ったドジャース。この日は日本文化の伝統に触れる「ジャパニーズ・ヘリテージ・ナイト」として開催され、来場者には記念ユニフォームが配布されることに。また、11人組グローバルボーイズグループ「JO1」が試合前にパフォーマンスを行った。

「ジャパニーズ・ヘリテージ・ナイト」に合わせて、大谷夫妻は大谷がCM出演する「コーセー」のスキンケアブランド「コスメデコルテ(DECORTE)」の商品を婦人会メンバーにプレゼントしたようだ。アレックス・ベシア投手(29)の妻・ケイラさんは同日、Instagramのストーリーに「DECORTE」の紙袋が並んだ写真をアップし、《thank you Ohtanis(大谷夫妻 ありがとう)》と感謝した。

またマックス・マンシー内野手(34)の妻であるケリーさんは30日、「DECORTE」のCMで大谷が見せるポーズを動画でアップ。それは美容液の容器を右手親指と人さし指で支えて持ち、目の前でスライドさせるというもので、ケリーさんはドジャースと大谷のアカウントに向けて《am I doing this right?!(これで合ってる?!)》といい、《Thank you so much @decortebeauty & Mamiko for the goodies, I can’t wait to try them out!(DECORTEと真美子、素敵な贈り物をありがとう。試すのが待ちきれません!)》と喜びとともに真美子さんへの感謝を綴った。

大谷夫妻の差し入れは、婦人会メンバーに大好評のようだ。