¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬µÞÊÑ¡¢¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¤ò·Ù¹ð¡Ä³¤³°¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥Ð¥Á¥«¥ó¤Ç¸ç¤ê¤«¡×
¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤¬¥Ð¥Á¥«¥ó¤Ç¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼ÂçÅýÎÎ¤ÈÃ±ÆÈ²ñÃÌ¤ò¤·¤¿Ä¾¸å¡¢¥í¥·¥¢¤Î¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¤Ë·Ù¹ð¤·¤¿¡£¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼ÂçÅýÎÎ¤ÈÀåÀï¤Ë¤Ê¤ê¥Û¥ï¥¤¥È¥Ï¥¦¥¹¤«¤éÄÉ¤¤½Ð¤·¤¿¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬¤ï¤º¤«£±£µÊ¬¤ÎÂÐÏÃ¤ÇÂÖÅÙ¤òÊÑ¤¨¡¢³¤³°¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡Ö¥È¥é¥ó¥×¤Ë¸ç¤ê¤Î½Ö´Ö¤¬Íè¤¿¡×¤È¤¤¤¦É¾²Á¤ÈÆ±»þ¤Ë¡Ö¤â¤¦°ì¤Ä¤Îµ¤¤Þ¤°¤ì¡×¤ÈÉÔ°Â´¶¤òÉ½¤·¤¿¡£
¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï£²£¶Æü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö¡Ë¡¢¥Ð¥Á¥«¥ó¤Ç±Ä¤Þ¤ì¤¿¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³¶µ¹Ä¤ÎÁòµ·¤ÎÁ°¡¢¥µ¥ó¥Ô¥¨¥È¥íÂçÀ»Æ²¤Ç¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼ÂçÅýÎÎ¤È²ñ¤Ã¤¿¡£¿ï¹Ô°÷¤Ê¤¯¸ß¤¤¤Ë¸þ¤¹ç¤¤¤Ê¤¬¤éºÂ¤Ã¤Æ£±£µÊ¬´Ö¤Û¤ÉÂÐÏÃ¤ò¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤Î¸å¡¢Æ±¤¸¾ì½ê¤Ç¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤È¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼ÂçÅýÎÎ¤ò´Þ¤á¡¢¥Þ¥¯¥í¥óÊ©ÂçÅýÎÎ¡¢¥¹¥¿¡¼¥Þ¡¼±Ñ¼óÁê¤Î£´¥«¹ñ¼óÇ¾¤¬½¸¤Þ¤ë»Ñ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ÏÆ±Æü¡¢£Ó£Î£Ó¥È¥¥¥ë¡¼¥¹¡¦¥½¡¼¥·¥ã¥ë¤Ë¡Ö¥×¡¼¥Á¥ó¤ÏÀïÁè¤òÃæÃÇ¤¹¤ë¹Í¤¨¤¬¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¡×¤È¤·¡Ö¡Ø¶ä¹Ô¡Ù¤Þ¤¿¤Ï¡Ø£²¼¡À©ºÛ¡©¡Ù¤òÄÌ¤¸¤Æ¡Ê¥×¡¼¥Á¥ó¤¬°ÊÁ°¤È¤Ï¡Ë°Û¤Ê¤ëÂÔ¶ø¤ò¼õ¤±¤ë¤Ù¤¤À¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤Ë¤Ê¤ë¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬¸ÀµÚ¤·¤¿¶ä¹Ô¤È£²¼¡À©ºÛ¤Ï¥í¥·¥¢¤ËÂÐ¤¹¤ëÄÉ²ÃÀ©ºÛ¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¤È¿äÄê¤µ¤ì¤ë¡£¥í¥·¥¢¤Ï£²£°£²£²Ç¯¤Î¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¿¯¹¶°Ê¹ß¡¢¹ñºÝ¶ä¹Ô´Ö¤ÎÄÌ¿®¶¨²ñ¡Ê£Ó£Å£É£Æ£Ô¡Ë¤«¤é½ü³°¤µ¤ì¤Æ¹ñºÝ¶âÍ»¼è°ú¤ËÀ©ºÛ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ºÇ¶áÃæ¹ñ¤òÄÌ¤·¤¿±ª²ó·èºÑÌÖ¡Ê¥Á¥ã¥¤¥Ê¥È¥é¥Ã¥¯¡Ë¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ë¤Ê¤ÉÀ©ºÛ²óÈò¾õ¶·¤¬ÊáÂª¤µ¤ì¡¢ÄÉ²ÃÀ©ºÛ¤ÎÉ¬Í×À¤¬Äóµ¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡££²¼¡À©ºÛ¤È¤Ï¥í¥·¥¢¤È¼è°ú¤¹¤ëÂè»°¼Ô¤ËÂÐ¤·¤ÆÊÆ¹ñ¤¬ËÇ°×¤ä¶âÍ»¼è°ú¤ò¼×ÃÇ¤¹¤ëÀ©ºÛ¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¡£
³¤³°¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ÎÉ¿ÊÑ¤ÎÇØ·Ê¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£±Ñ¥¬¡¼¥Ç¥£¥¢¥ó¤Ï¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³¶µ¹Ä¤ÎÁòµ·¤Î¤¿¤á¤Ë²¦²È¡¢³°¹ñ¼óÇ¾¡¢¿õµ¡¶ª¤È¼ç¶µ¡¢¿ôÀé¿Í¤Î¿®ÅÌ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿Ãæ¡¢¥è¥ë¥À¥óÀî¤ÇÀöÎé¤ò¼õ¤±¤ë¥¤¥¨¥¹¡¦¥¥ê¥¹¥È¤Î¥â¥¶¥¤¥¯²è¤òÇØ·Ê¤Ë¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤È¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼ÂçÅýÎÎ¤¬£²¿Í¤À¤±¤ÇÁÇËÑ¤Ê°Ø»Ò¤ËºÂ¤Ã¤Æ¸þ¤¹ç¤¦¾ìÌÌ¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤¿¡£¥¬¡¼¥Ç¥£¥¢¥ó¤Ï¡Ö¸ç¤ê¤òÆÀ¤ë¤Î¤ËÅ¬¤·¤¿½Ö´Ö¡×¤ÈÉ¾²Á¤·¤¿¡£
£Ã£Î£Î¤â¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³¶µ¹Ä¤ÎÁ±½ª¤òÍýÍ³¤Ëµó¤²¤¿¡£¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤ò£²´üÌÜ½¢Ç¤¸å¤ÎºÇ½é¤ÎË¬ÌäÃÏ¤Ë·è¤á¤¿¤¬¡¢¶µ¹Ä¤ÎÁ±½ª¤Ç¥Ð¥Á¥«¥ó¤òË¬¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤³¤³¤Ç¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬²¤½£¤Î¼óÇ¾¤é¤È²ñ¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£
¥Õ¥é¥ó¥¹¸ì¤Î¥¢¥ë¥Õ¥¡¥Ù¥Ã¥È¤ò´ð½à¤ËÁòµ·¤ÎºÂÀÊ¤òÇÛÃÖ¤·¡¢ÊÆ¹ñ¡Ê£Å£ô£á£ô£ó¡Ý£Õ£î£é£ó¡Ë¼óÇ¾¤Î¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ÎÍ§·³¥¨¥¹¥È¥Ë¥¢¤È¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥É¤Î¼óÇ¾¤Ë¶´¤Þ¤ì¤Æ¤·¤Ð¤é¤¯ÂÐÏÃ¤ò¤·¤¿ÅÀ¤ËÃíÌÜ¤¹¤ë¥á¥Ç¥£¥¢¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¤¿¤À¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Î¹Í¤¨¤¬»ýÂ³¤¹¤ë¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ïµ¿¿´¤òÉ½¤·¤¿¡£¥¬¡¼¥Ç¥£¥¢¥ó¤Ï¡ÖÅöÁ³¤³¤ì¤é¤¹¤Ù¤Æ¤Î¤³¤È¤¬ÌµÂÌ¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ïµ¤¤Þ¤°¤ì¤Ê¤³¤È¤Ç°Ì¾¹â¤¤¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÀïÁèÊ¿ÏÂ¸ò¾Ä¤Îº¬ËÜÅª¤ÊÏÈ¼«ÂÎ¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦»ØÅ¦¤â¤¢¤ë¡£¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ÏÊÆ¹ñ¤Î°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤ÈÆ±»þ¤Ë¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÆâ¤ÎÍ§¹¥¹ñÃóÎ±¡¢Åà·ë¤·¤¿¥í¥·¥¢»ñ»º¤òÄÌ¤¸¤¿Èï³²Êä½þ¤Ê¤É¤ò·Ç¤²¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥í¥·¥¢¤Ï¤³¤ì¤Ë¤¹¤Ù¤ÆÈ¿ÂÐ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
±Ñ¥¿¥¤¥à¥º¤â¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤È¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼ÂçÅýÎÎ¤ÎÂÐÏÃ¤ÎÄ¾¸å¡¢¥¦¥£¥È¥³¥ÕÆÃ»È¤ÎÂ¦¶á¤Î¸ÀÍÕ¤ò°úÍÑ¤·¡Ö¥í¥·¥¢¤¬ÀêÎÎ¤·¤¿¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÎÎÅÚ¤ò¥í¥·¥¢¤ËÊÝÍ¤µ¤»¤ë¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Î·×²è¤Ï³Î¼Â¡×¤È£²£¶ÆüÊó¤¸¤¿¡£
¥í¥·¥¢¤Ï£²£¶Æü¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ËÆÃÊÌ¤ÊÈ¿±þ¤ò¸«¤»¤º¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê·³¤Î¿Ê·â¤Ç¼º¤Ã¤¿¥í¥·¥¢À¾ÆîÉô¥¯¥ë¥¹¥¯½£¤ò´°Á´¤ËÃ¥´Ô¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¥í¥·¥¢¤Î¥²¥é¥·¥â¥Õ·³Áí»²ËÅÄ¹¤Ï²èÁü²ñµÄ¤Ç¡Ö¥¯¥ë¥¹¥¯¤Î¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê·³¤ÏÊ´ºÕ¤µ¤ì¤¿¡×¤È¤·¡Ö£·Ëü£¶£°£°£°¿Í°Ê¾å¤Î¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê·³¤¬»à½ý¤·¤¿¡×¤È¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¤ËÊó¹ð¤·¤¿¡£¥²¥é¥·¥â¥ÕÁí»²ËÅÄ¹¤Ï¤³¤Î²áÄø¤Ç¡ÖËÌÄ«Á¯¤Î·³¿Í¤È¾¹»¤Ï¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î½±·â¤ò·âÂà¤¹¤ë´Ö¡¢¥í¥·¥¢·³¤È¶¦¤ËÀïÆ®Ç¤Ì³¤ò¿ë¹Ô¤·¤Ê¤¬¤é¹â¤¤ÀìÌçÀ¤È²óÉüÎÏ¡¢Í¦µ¤¡¢±ÑÍºÅª¹ÔÆ°¤ò¸«¤»¤¿¡×¤È¤·¡¢ËÌÄ«Á¯·³¤Î¥í¥·¥¢ÇÉÊ¼»ö¼Â¤ò½é¤á¤Æ¤Î¸ø¼°Åª¤ËÇ§¤á¤¿¡£