¡Ú£Í£Ì£Â¡Ûº£±Ê¾ºÂÀ¤ÎÃ¥»°¿¶Î¨¤¬£¹¡¦£°¤«¤é£µ¡¦£´¤ËÄã²¼¡¡ÊÆ»ï¤¬·üÇ°¡Ö¿ê¤¨¤¬Ç÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡×
¡¡ºòµ¨¤Ï¥Á¡¼¥à¥È¥Ã¥×¤Î£±£µ¾¡¤òµó¤²¡¢¥µ¥¤¡¦¥ä¥ó¥°¾ÞÅêÉ¼¤Ç£µ°Ì¤ËÆþ¤Ã¤¿¥«¥Ö¥¹¤Îº£±Ê¾ºÂÀÅê¼ê¡Ê£³£±¡Ë¤Ïº£µ¨¤â£´»î¹ç¤Ç£²¾¡£±ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨£²¡¦£·£°¤È¹¥Ä´¤À¡£¤·¤«¤·¡¢ÊÆ¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¡¦¥Ë¥å¡¼¥º»ï¡ÊÅÅ»ÒÈÇ¡Ë¤Ï£±£µÆü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£±£¶Æü¡Ë¤Ë¡Ö²¿¤«¿ê¤¨¤¬Ç÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡Æ±»ï¤¬ÃåÌÜ¤·¤¿¤Î¤ÏÃ¥»°¿¶Î¨¤ÎÄã²¼¤À¡£¥á¥¸¥ã¡¼£±Ç¯ÌÜ¤Îºòµ¨¤Ï£±£·£³²ó£±¡¿£³¤òÅê¤²£±£·£´»°¿¶¤Ç£¹¥¤¥Ë¥ó¥°Åö¤¿¤ê¤ÎÃ¥»°¿¶Î¨£¹¡¦£°¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¤¬¡¢º£µ¨¤Ï¤³¤³¤Þ¤ÇÆ±£µ¡¦£´¡£Í¿»ÍµåÎ¨¤âºòµ¨¤Ï£¹¥¤¥Ë¥ó¥°Åö¤¿¤ê£±¡¦£µ¤ÈÈ´·²¤ÎÀ©µåÎÏ¤òÈ¯´ø¤·¤¿¤¬¡¢º£µ¨¤Ï£²¡¦£·¤ËÄã²¼¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥«¥Ö¥¹¤ÏÆüËÜ¤Ç¤Î³«Ëë£²ÀïÌÜ¤ËÀèÈ¯¤·¤¿º¸ÏÓ¥¹¥Æ¥£¡¼¥ë¤¬º¸¥Ò¥¸¤Î¥È¥ß¡¼¡¦¥¸¥ç¥ó¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¡£Æ±»ï¤Ï¡Ö¥¹¥Æ¥£¡¼¥ë¤ÎÉé½ý¤Ë¤è¤êÀèÈ¯¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥óÆþ¤ê¤¹¤ë¥ì¥¤¤Ï£³£´ºÐ¤Î¥Ù¥Æ¥é¥ó¤À¤¬¡¢¥á¥¸¥ã¡¼£¶¥·¡¼¥º¥ó¤ÇËÉ¸æÎ¨£´¡¦£²£¹¤ò²¼²ó¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¯¡¢Ã¥»°¿¶Î¨£¸°Ê¾å¤òµÏ¿¤·¤¿·Ð¸³¤â¤Ê¤¤¡×¤È»ØÅ¦¡£¡Ö¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¢¥Ñ¥É¥ì¥¹¡¢¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤È¤¤¤Ã¤¿¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°¤ÎÍÎÏ¥Á¡¼¥à¤ÎÀèÈ¯¿Ø¤¬½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢º£±Ê¤È¸«¤»¤«¤±¤À¤±¤Î¥Ù¥Æ¥é¥óÅê¼ê¿Ø¤À¤±¤Ç¤ÏÄÌÍÑ¤·¤Ê¤¤¡×¤È¥Ð¥Ã¥µ¥ê»Â¤ê¼Î¤Æ¤¿¡£
¡Ö¥¢¥¹¥È¥í¥º¤Ï¡Ê¥«¥Ö¥¹¤Ø£Æ£Á°ÜÀÒ¤·¤¿¡Ë¥¿¥Ã¥«¡¼¤Î»þ¤ÈÆ±ÍÍ¡¢¥Ð¥ë¥Ç¥¹¤È¤ÎºÆ·ÀÌó¤Ë¤Û¤È¤ó¤É´Ø¿´¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤·¡¢º£¥ª¥Õ£Æ£Á¤Ë¤Ê¤ë¥Õ¥é¥à¥Ð¡¼¡¦¥Ð¥ë¥Ç¥¹Åê¼ê¡Ê£³£±¡Ë¤ò¸ò´¹¥È¥ì¡¼¥É¤Ç³ÍÆÀ¤¹¤ë¤³¤È¤ò¿Ê¸À¤·¤¿¡£