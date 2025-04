アメリカ ・ロサンゼルスを拠点とするオルタナティブR&B/POPデュオ、エモーショナル・オレンジズの来日が決定。5月23(金)〜25(日)に横浜 赤レンガ倉庫 で開催される GREE NROOM FESTIVALに出演する(出演は24日)。さらに彼らは、新曲「Out The Blue」を公表。ニューシングル「Out The Blue」では、彼らが得意とするR&BとPOPが融合されたサウンドに乗せて、不意に現れて消えてしまう儚い恋について歌われる。両者の視点から、情熱と幻滅、つながりとすれ違いとの間の微妙な駆け引きが描かれる。

メンバーのヴァリ・ポーター(Vali Porter)は新曲「Out The Blue」についてこう語る。「この曲”Out The Blue”は、2つの視点から語られる 失恋 ストーリーです。誤解され嘘をつかれたと感じる男性と、認められず理解されていないと感じる女性。2人とも瞬時に美しい形で恋に落ち…つまり不意に(Out The Blue)やってくる恋です。実際、カラーホイール(色相関)によると、ブルーはオレンジの正反対であり、両者は補色の関係にあります」。メンバーのアザド・ナフィシーとケリー・ヴァレンティーナ・ポーターの2人、R&BデュオTHEY.のダンテ・ジョーンズが作詞作曲を手がけ、ダンテ・ジョーンズ(THEY.、 クリス・ブラウン )がプロデュースを担当。満を持して発表されるデビューアルバムに先駆け、LAデュオの新たな章の幕開けを告げている。<ライブ情報> GREE NROOM FESTIVAL 20th Anniversary2025年 5月23日(金)・24日(土)・25日(日)横浜 赤レンガ倉庫 公式サイト https://greenroom.jp/ *Emotional Orangesの出演は5月24日(土)<リリース情報>エモーショナル・オレンジズシングル「Out The Blue」配信中https://orcd.co/outtheblueレーベル:Avant Garden