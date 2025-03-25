¥×¥íÃíÌÜ±¦ÏÓ¤¬¾×·â¹ðÇò¡Öð×ÂÓ¤¬ÀÚ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¡¡¤ï¤º¤«1¥¤¥Ë¥ó¥°¤Ç½ª¤ï¤Ã¤¿½Õ
ÅìÍÎÂçÉ±Ï©¤Î147¥¥í±¦ÏÓ¡¦ºå²¼¡¢±¦Éª¤Îð×ÂÓÂ»½ý¤¬È¯³Ð
¡¡Âè97²óÁªÈ´¹â¹»ÌîµåÂç²ñ¤Ï24Æü¡¢Âç²ñÂè7Æü¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢Âè3»î¹ç¤ÏÅìÍÎÂçÉ±Ï©¡ÊÊ¼¸Ë¡Ë¤¬¹Åç¾¦¡Ê¹Åç¡Ë¤ÈÂÐÀï¡£±¦Éª¤òÄË¤á¤Æ¤¤¤ë¥×¥íÃíÌÜ±¦ÏÓ¤Îºå²¼ÎúÅê¼ê¡Ê3Ç¯¡Ë¤Ï¥Ù¥ó¥ÁÆþ¤ê¤·¤¿¤â¤Î¤ÎÅÐÈÄ¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯2-6¤ÇÇÔ¤ì¤¿¡£
¡¡»î¹çÁ°¥Î¥Ã¥¯¤Ç¤Ï¥Ü¡¼¥ë¥Ü¡¼¥¤Ìò¤òÃ´¤¤¡¢»î¹çÃæ¤Ï¥Ù¥ó¥Á¤ÇÉ¬»à¤ËÀ¼¤ò½Ð¤·¤¿ºå²¼¡£¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤Çµß±çÅÐÈÄ¤Î½àÈ÷¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤¯¡¢½ÐÈÖ¤¬¤Ê¤¤¤Þ¤Þ»î¹ç¤ò½ª¤¨¤¿¥¨¡¼¥¹¤Ï¡Ö¤»¤Ã¤«¤¯¤Î¹Ã»Ò±à¤ÎÉñÂæ¤À¤·¡¢¼«Ê¬¤È¤·¤Æ¤ÏÅê¤²¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¡£Åê¤²¤é¤ì¤Ê¤¯¤Æ²ù¤·¤¤¡£Ç¼ÆÀ¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¤È¿°¤ò¤«¤ó¤À¡£
¡¡°í´ô¡ÊÄ¹ºê¡Ë¤È¤Î1²óÀï¤ÏÀèÈ¯¤·¤¿¤â¤Î¤Î1²ó2¼ºÅÀ¤Ç¶ÛµÞ¹ßÈÄ¡£Âç²ñÄ¾Á°¤Ë±¦Éª¤Ë°ãÏÂ´¶¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤¿ºÇÂ®147¥¥í±¦ÏÓ¤Ï¡¢ÅÐÈÄ¸å¤ËÉÂ±¡¤Ç¸¡ºº¤ò¼õ¤±¤¿¡£¤½¤·¤ÆÈ¯³Ð¤·¤¿¤Î¤¬±¦Éªð×ÂÓ¤ÎÂ»½ý¤À¡£¡Öð×ÂÓ¤¬¡Ê°ìÉô¡ËÀÚ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ°¡¢¼ê½Ñ¤â¾¯¤·Æ¬¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤³¤Þ¤Ç¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£²Æ¤Ë¤Ï´Ö¤Ë¹ç¤¦¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¡£
¡¡¥Î¡¼¥¹¥í¡¼6½µ´Ö¤Î¥É¥¯¥¿¡¼¥¹¥È¥Ã¥×¡£¹¬¤¤¡¢¼ê½Ñ¤ÏÈò¤±¤é¤ì¤½¤¦¤Ê¸«ÄÌ¤·¤À¤È¤¤¤¦¡£Âç²ñÁ°¤Ë¥°¥é¥Ö¤ò¤Ä¤±¤ëº¸¼ê¤ÎÆ°¤¤ò»î¹Ôºø¸í¡£¤½¤³¤Ç¥Õ¥©¡¼¥à¤òÈùÌ¯¤ËÊø¤·¤Æ±¦Éª¤ËÉéÃ´¤¬¤«¤«¤Ã¤¿¡£¡Ö¥Õ¥©¡¼¥à¤¬°ÂÄê¤·¤Ê¤¯¤Æ¡¢ÂÎ¤Î»È¤¤Êý¤¬°ã¤¦¤Ê¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤éÄ´À°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤è¤¦¤ä¤¯´¶¤¸¤ò¤Ä¤«¤á¤¿¤È»×¤Ã¤Æ½ÐÎÏ¤ò¾å¤²¤¿¤È¤³¤í¤ÇÉª¤Ë¤¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤ä¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡¢¥ä¥Ð¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¤·¤¿¡×¡£ÌµÇ°¤Î¶»Ãæ¤ò¡¢¤½¤¦ÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¥Î¡¼¥¹¥í¡¼6½µ´Ö¡Ä¡Ö²Æ¤ÏËüÁ´¤ËÄ´À°¤·¤Æ¥ê¥Ù¥ó¥¸¤·¤¿¤¤¡×
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¡¢ÄË¤ß¤Ï¤½¤ì¤Û¤É¶¯¤¯¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ä¥¤ê¤ò´¶¤¸¤ëÄøÅÙ¡£Åê¤²¤¿¤¤»×¤¤¤Ï¶¯¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¾ÍèÀË¤«¤ÊÅê¼ê¤ËÌµÍý¤Ï¤µ¤»¤é¤ì¤ë¤Ï¤º¤¬¤Ê¤¤¡£ÅöÁ³¤Î¤è¤¦¤Ë¼þ°Ï¤ËÀ©»ß¤µ¤ì¤¿¡£¤³¤Î»î¹ç¤Ï¡Ö¥Á¡¼¥à¤Î¤¿¤á¤ËÁ´ÎÏ¤ÇÆ°¤³¤¦¡×¤ÈÎ¢Êý¤ËÅ°¤·¡¢ÀèÈ¯¤ÎÌÚ²¼ÂëÂçÅê¼ê¤Ë¤Ï¡Ö³Ú¤·¤ó¤Ç¡¢¼«Ê¬¤ÎÅêµå¤ò¤·¤Æ¤³¤¤¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤¿¤¬2²ó¤Ë6¼ºÅÀ¡£¡Ö»Ù¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£´°Á´¤Ë¼«Ê¬¤Î¤»¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÀÕÇ¤¤òÇØÉé¤Ã¤¿¡£
¡¡ºò½©¤Î¶áµ¦²¦¼Ô¤¬¡¢¥¨¡¼¥¹¤ò·ç¤¯·Á¤Ç·Þ¤¨¤¿½ªÀï¡£¡Ö²¿¤È¤«²Æ¤Ë¤Ï´Ö¤Ë¹ç¤¦¤è¤¦¤ËÄ´À°¤·¤¿¤¤¡£¥Î¡¼¥¹¥í¡¼´ü´Ö¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤é¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¡£²Æ¤ÏËüÁ´¤ËÄ´À°¤·¤Æ¥ê¥Ù¥ó¥¸¤·¤¿¤¤¡×¡£¸«¹þ¤ßÄÌ¤ê¤Ê¤é¡¢5·î¤Ë¤Ï¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ëºÆ³«¤Ç¤¤ë¡£¤¿¤À¤·¡¢ð×ÂÓ¤òÂ»½ý¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤ËÍ½ÃÇ¤Ïµö¤µ¤Ê¤¤¡£
¡¡ºå²¼¤Ë¤È¤Ã¤Æ½é¤á¤Æ¤Î¹Ã»Ò±à¤Ï¡¢¤Û¤í¶ì¤¤»×¤¤¤À¤±¤¬»Ä¤Ã¤¿¡£¤ï¤º¤«1¥¤¥Ë¥ó¥°23µå¤Ç½ª¤ï¤Ã¤¿½Õ¡£Àã¿«¤ò´ü¤¹¤¿¤á¤Ë»Ä¤µ¤ì¤¿»þ´Ö¤Ï¡¢¤½¤ì¤Û¤ÉÂ¿¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ï³Î¤«¤À¡£¡ÊÈøÄÔ¹ä / Go Otsuji¡Ë