ÂçÃ«æÆÊ¿¡¢¥É¥Ã¥¥ê¤Î»ÅÊÖ¤·¤¯¤é¤¦¡Ö¤ó¡Ä¡©¡×¡¡°¦¼Ö¤«¤éÂçÎÌ¥Ü¡¼¥ë¤Ëè«Á³¡Ä¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤ÎÈ¿·â¡Ö¤ä¤êÊÖ¤¹¤ÈÅÁ¤¨¤¿¤è¤Ê¡©¡×
¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¸ø¼°¤¬¸ø³«
¡¡ÊÆÂç¥ê¡¼¥°¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤¬¥É¥Ã¥¥ê¤Î»ÅÊÖ¤·¤ò¼õ¤±¤¿¡£¥Ç¡¼¥Ö¡¦¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤«¤é¤ÎÈ¿·â¤Ë¡Ö¤ó¡Ä¡©¡×¤Èè«Á³¡£µåÃÄ¸ø¼°¤¬Æ°²è¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤µ¤«¤Î»ÅÊÖ¤·¤ò¼õ¤±¤¿¡£Çò¤¤T¥·¥ã¥Ä¤Ë¥¥ã¥Ã¥×¤òÁ°¸å¤í¤ËÈï¤Ã¤¿ÂçÃ«¡£¹õ¤¤°¦¼Ö¤ÎÃæ¤òÇÁ¤¯¤È¡¢¡Ö¤ó¡Ä¡©¡×¤Èº¤ÏÇ¤·¤¿¡£¥É¥¢¤ò³«¤±¤¿½Ö´Ö¤À¡£ÂçÎÌ¤Î¥«¥é¡¼¥Ü¡¼¥ë¤¬¤Ê¤À¤ìÍî¤Á¤Æ¤¤¿¡£ÂçÃ«¤ÏÎ©¤Á¿Ô¤¯¤¹¤·¤«¤Ê¤¤¡£¼Ö¤ÎÃæ¤Ë¤ÏÂçÇú¾Ð¤¹¤ë»Ø´ø´±¤Î¼Ì¿¿¤ÈÂç¤¤ÊÀÖ¤¤¥Ü¡¼¥ë¤¬¤¢¤ê¡¢Êò¤ìµ¤Ì£¤Ë¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ°²è¤ò¸ø³«¤·¤¿¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¸ø¼°X¤Ï¡Ö¥Ç¡¼¥Ö¤¬¥·¥ç¥¦¥Ø¥¤¤Ë¥¤¥¿¥º¥é¤ò¤ä¤êÊÖ¤·¤¿¡×¤È¾Ò²ð¡£ÂçÃ«¤ËÂ£¤é¤ì¤¿¥Ó¥Ç¥ª¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ç¤Ï¡¢¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤¬¤³¤¦¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÂè1¥é¥¦¥ó¥É¤Ï·¯¤Ë¤ä¤é¤ì¤¿¤è¡£¤ä¤êÊÖ¤¹¤ÈÅÁ¤¨¤¿¤è¤Ê¡©¡¡»ä¤¬¤ä¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡Ä¡Ä¤³¤³¡Ê¥Ü¡¼¥ë¤ÎÃæ±û¡Ë¤Ë²Ä°¦¤¤´é¤¬¸«¤¨¤ë¤«¤¤¡©¡¡¤³¤ì¤Ï»ä¤Ç¡¢Á´¤Æ¤Î¥Ü¡¼¥ë¤ËÅ½¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢Á´¤Æ¤Î¥Ü¡¼¥ë¤ò·¯¤Î¼Ö¤ËÆþ¤ì¤Æ¤ª¤¤¤¿¤è¡£¼Ö¤ÎÊÒ¤Å¤±¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤Í¡×
¡¡Æ°²èÆâ¤Ç¤ÏÂçÃ«¤¬¥Ü¡¼¥ë¤ò°ì½ï¤ËÊÒ¤Å¤±¤¿ÍÍ»Ò¡£µ¤Ê¬¤òÌä¤ï¤ì¤¿ÂçÃ«¤Ï±Ñ¸ì¤Ç¡Ö¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤è¡¢¾¯¤·ÌÌÅÝ¤¯¤µ¤¤¤Í¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤·¤¿¡£
¡¡2·îÃæ½Ü¤Ë¤Ï¡¢¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤Î°¦¼Ö¤ò¤ª¤â¤Á¤ã¤Î¥Ý¥ë¥·¥§¤ËÆþ¤ìÂØ¤¨¤ë¥É¥Ã¥¥ê¤¬ÏÃÂê¤Ë¡£ÂçÃ«¤¬»Å³Ý¤±¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢2¿Í¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤¬¥Õ¥¡¥ó¤ò³Ú¤·¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë