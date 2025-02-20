º´¡¹ÌÚÏ¯´õ¤Ï¡ÖÅ·ºÍ¤«¡©¡×¡¡¥É·³¤ò°µÅÝ¡¢¾×·â¡È¥Ç¥Ó¥å¡¼¡É¤ËÁûÁ³¡Ö¥á¥¸¥ã¡¼¤Ç¤âÂÇ¤Æ¤Ê¤¤¡×
¥é¥¤¥ÖBP¤Ç27µå¡¢1°ÂÂÇ2»°¿¶¡ÖÄ«¤«¤é´ò¤·¤¤¥Ë¥å¡¼¥¹¡×
¡¡¾×·â¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤âÂç¶½Ê³¤À¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦º´¡¹ÌÚÏ¯Åê¼ê¤Ï19Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö20Æü¡Ë¡¢ÊÆ¥¢¥ê¥¾¥Ê½£¥°¥ì¥ó¥Ç¡¼¥ë¤ÎµåÃÄ»ÜÀß¤Ç¼ÂÀï·Á¼°¤ÎÂÇ·âÎý½¬¡Ö¥é¥¤¥ÖBP¡×¤Ë½éÅÐÈÄ¡£±ä¤Ù9¿Í¤ÈÂÐÀï¤·¡¢°ÂÂÇÀ¤ÎÂÇµå¤Ï1ËÜ¡¢ºÇÂ®¤Ï95¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó152.8¥¥í¡Ë¤È¾å¡¹¤ÎÅêµå¤ò¸«¤»¡¢SNS¾å¤Ç¤Ï¡Ö¥Þ¥¸¤Ç1°ÂÂÇ¤È¤«Å·ºÍ¤«¡©¡×¤ÈÁûÁ³¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¤«¤éÂçÁèÃ¥Àï¤ÎËö¤Ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿±¦ÏÓ¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç3ÅÙ¤Î¥Ö¥ë¥Ú¥óÆþ¤ê¤Ç¤âÆ±Î½¤ä¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÇ®¤¤»ëÀþ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¡È½é¼ÂÀï¡É¤Ç¤Ï¤µ¤é¤ËÃíÌÜ¤òÍá¤Ó¤¿¡£´°Á´µÙÍÜÆü¤À¤Ã¤¿ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤¬¶î¤±ÉÕ¤±¡¢»³ËÜÍ³¿Åê¼ê¤â¸«¼é¤ëÃæ¤Ç¤ÎÅêµå¡£¥Ç¡¼¥Ö¡¦¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤é¼óÇ¾¿Ø¤Ë²Ã¤¨¡¢¥Ö¥ì¥¤¥¯¡¦¥È¥é¥¤¥Í¥óÅê¼ê¤é¤âÂÇ·â¥±¡¼¥¸¸åÊý¤«¤é»ë»¡¤·¤¿¡£
¡¡¥é¥¤¥ÖBP¤È¤Ï»×¤¨¤Ì°ÛÍÍ¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ç¤âÆ°¤¸¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢ºÇ½é¤ËÂÐÀï¤·¤¿¥Ü¡¼¥È¤«¤é¸«Æ¨¤·»°¿¶¤òÃ¥¤¦¤È¡¢¥ß¥²¥ë¡¦¥í¥Ï¥¹ÆâÌî¼ê¤âº¸Èô¤ËÍÞ¤¨¤ë¤Ê¤É¼çÎÏÁê¼ê¤Ëµö¤·¤¿°ÂÂÇ¤Ï1ËÜ¤Î¤ß¡£27µå¤òÅê¤²¤Æ2»°¿¶¡¢¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤Ï16µå¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ»þ´ÖÌ¤ÌÀ¤Î¡È²÷Åê¡É¤Ë¡ÖÂç¤·¤¿¤â¤ó¤À¡×¡ÖÀä¹¥Ä´¤Îº´¡¹ÌÚ¤Îµå¤Ï¥á¥¸¥ã¡¼Áª¼ê¤Ç¤â´ÊÃ±¤Ë¤ÏÂÇ¤Æ¤Ê¤¤¡×¡Ö¥á¥¸¥ã¡¼¤Î¥Ü¡¼¥ë¤ÎÊý¤¬¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡×¡Ö¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¤ÎÍîº¹¤¬¥¨¥°¤¤¡×¡Ö·Ú¤¯Åê¤²¤Æ¤³¤Î½ÐÍè¡×¡Ö³Ú¤·¤ß¤·¤«¤Ê¤¤¡×¡Ö´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯2·å¾¡¤Ä¡×¡ÖÄ«¤«¤é´ò¤·¤¤¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬ÊÂ¤ó¤À¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë