Î©²Ö¹§»Ö»á¡¢ÀéÍÕ¸©ÃÎ»öÁª¡Ö£²ÇÏÎÏÁªµó¡×¤òÅ±²ó¡Ä¡Ö¤¢¤ë¿ÍÊª¤Ë¤ä¤á¤Æ¤¯¤ì¤È¶¯¤¯¸À¤ï¤ì¤¿¡×
¡¡ÀéÍÕ¸©ÃÎ»öÁª¡Ê£²£·Æü¹ð¼¨¡¢£³·î£±£¶ÆüÅê³«É¼¡Ë¤ËÎ©¸õÊä¤òÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ëÀ¯¼£ÃÄÂÎ¡Ö£Î£È£Ë¤«¤é¹ñÌ±¤ò¼é¤ëÅÞ¡×ÅÞ¼ó¤ÎÎ©²Ö¹§»Ö»á¤Ï£±£´Æü¡¢ºÆÁª¤òÌÜ»Ø¤¹·§Ã«ÃÎ»ö¤ò±þ±ç¤¹¤ë¡Ö£²ÇÏÎÏÁªµó¡×¤ò¼è¤ê¤ä¤á¤ë¹Í¤¨¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡Î©²Ö»á¤ÏÅìµþÅÔÆâ¤Ç³«¤¤¤¿µ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡ÖºòÌë¤¢¤ë¿ÍÊª¤Ë¤ä¤á¤Æ¤¯¤ì¤È¶¯¤¯¸À¤ï¤ì¤¿¡££²ÇÏÎÏ¤ÏÅ±²ó¤¹¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¡Ö²¿¤è¤ê¤â·§Ã«ÃÎ»ö¤¬¡ØÌÂÏÇ¤À¡Ù¤È¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Þ¤Ç¡¢µÕ¤é¤Ã¤Æ¤ä¤ë¤³¤È¤Ï¤è¤í¤·¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¤â½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡ÃÎ»öÁª¤Ø¤ÎÎ©¸õÊä¤ÏÅ±²ó¤·¤Ê¤¤¤È¶¯Ä´¡£¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¾å¤ÎÈðëî¡Ê¤Ò¤Ü¤¦¡ËÃæ½ýÂÐºö¤È¤·¤Æ¡¢¿¿¼ÂÀ¤òÃ´ÊÝ¤¹¤ë¹ñ±Ä¤Î¾ðÊó¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤ÎÁÏÀß¤ò·Ç¤²¤ëÊý¿Ë¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡Î©²Ö»á¤Ï£·Æü¡¢ÃÎ»öÁª¤ËÎ©¸õÊä¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç·§Ã«»á¤Î±þ±ç¤Ë²ó¤ë°Õ¸þ¤òÉ½ÌÀ¡£·§Ã«»á¤Ï¡ÖÌÂÏÇ¤À¤·¡¢º¤ÏÇ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£