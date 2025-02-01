¼«Ì±ÅÞ¸øÇ§¤ÇÎ©¸õÊä¤òÀµ¼°¤ËÉ½ÌÀ¡¡º£²Æ¤Î»²µÄ±¡ÁªµóÆÁÅç¹âÃÎÁªµó¶è¤ÇÁ°¹âÃÎ¸©µÄ¤ÎÂçÀÐ½¡»á¡ÚÆÁÅç¡Û
º£Ç¯²Æ¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë»²µÄ±¡ÁªµóÆÁÅç¹âÃÎÁªµó¶è¤Ç¡¢Á°¹âÃÎ¸©µÄ¤ÎÂçÀÐ½¡»á¤¬1ÆüÆÁÅç»ÔÆâ¤Çµ¼Ô²ñ¸«¤ò³«¤¼«Ì±ÅÞ¸øÇ§¤ÇÎ©¸õÊä¤¹¤ë¤³¤È¤òÀµ¼°¤ËÉ½ÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê¼«Ì±ÅÞ¤«¤éÎ©¸õÊäÍ½Äê ÂçÀÐ½¡»á¡Ë
¡Ö¤³¤Î²Æ¤Î»²µÄ±¡Áªµó¤ÏÆüËÜ¤Î¹ñ¤Î¾Íè¤òº¸±¦¤¹¤ëÂçÊÑ½ÅÍ×¤ÊÁªµóÀï¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦¤½¤ÎÁªµó¤Ë¿È¤òÅê¤¸¤³¤ÎÃÏÊý¤«¤éÆÁÅç¤«¤é¹âÃÎ¤«¤éÆüËÜ¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
º£Ç¯²Æ¤Î»²µÄ±¡ÁªµóÆÁÅç¹âÃÎÁªµó¶è¤«¤é¼«Ì±ÅÞ¸øÇ§¤ÇÎ©¸õÊä¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢ÂçÀÐ½¡»á 44ºÐ¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËÌ±¼çÅÞ¤È´õË¾¤ÎÅÞ¤«¤é¹ñÀ¯Áªµó¤ËÄ©Àï¤·¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÂçÀÐ»á¤Ï¡¢ÃÏÊý¤Î²ÝÂê²ò·è¤Î¤¿¤á»²µÄ±¡µÄ°÷¤ÎÌò³ä¤òÂç¤¤¤¤È·è°Õ¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê¼«Ì±ÅÞ¤«¤éÎ©¸õÊäÍ½Äê¡¡ÂçÀÐ½¡»á¡Ë
¡ÖÅÔ»ÔÉô½¸Ãæ¤Î¹ñ¤Î·Á¤«¤éÃÏÊý¤ËÊ¬»¶¤·¤Æ¤¤¤¯¹ñ¤Î·Á¤Ë²þ¤á¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦Ä¹´üÅª¤Ê´ÑÅÀ¤ò»ý¤¿¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×
º£Ç¯²Æ¤Î»²µÄ±¡ÁªµóÆÁÅç¹âÃÎÁªµó¶è¤Ë¤Ï»²À¯ÅÞ¤Î¿·¿Í¶â¾ë´´ÂÙ»á42ºÐ¤¬Î©¸õÊä¤òÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ëÂ¾¡¢¸½¿¦¤ÇÌµ½êÂ°¤Î¹ÅÄ°ì»á56ºÐ¤âÎ©¸õÊä¤Ë¸þ¤±½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£