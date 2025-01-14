¡Ô¥Ö¡¼¥á¥é¥ó¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤â¡ÕÌ±Êü³Æ¶É¤¬ÃæµïÀµ¹¤Î½÷À¥È¥é¥Ö¥ë¤ËËÜµ¤¤Ç¡È¸þ¤¹ç¤¨¤Ê¤¤¡É¥¦¥é»ö¾ð
1·î12Æü¡¢½Å¤¤¹ø¤¬¤è¤¦¤ä¤¯¾å¤¬¤Ã¤¿¡½¡½¡£
¸µSMAP¤ÎÃæµïÀµ¹¡Ê52¡Ë¤Î½÷À¥È¥é¥Ö¥ëÌäÂê¤Ë¤Û¤È¤ó¤É¿¨¤ì¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿Ì±Êü³Æ¶É¤¬ÃæµïÂ¦¤Ø¤ÎÊ¹¤¼è¤êÄ´ºº¤ò»Ï¤á¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÃæµï¤µ¤ó¤Ï¡Ç24Ç¯Ëö¤«¤éÇ¯»Ï¤Ë¤«¤±¤ÆÊ£¿ô¤Î½µ´©»ï¤Ç½÷À¥È¥é¥Ö¥ë¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¡Ç23Ç¯¤Ë³«¤«¤ì¤¿²ñ¿©¤ÎÀÊ¤ÇÃæµï¤µ¤ó¤È½÷À¤Î´Ö¤Ç¥È¥é¥Ö¥ë¤¬È¯À¸¡£¤½¤Î²ñ¿©¤Ï¤â¤È¤â¤ÈÃæµï¤µ¤ó¤È½÷À¤Î2¿Í¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤â¤¦1¿ÍÃËÀ¤¬½ÐÀÊ¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢µÞ¤¤ç¤½¤ÎÃËÀ¤Ï½ÐÀÊ¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤È¤Ê¤ê¡¢Ãæµï¤µ¤ó¤È½÷À¤Î¡ÈÌ©¼¼¤Ç¤Î1ÂÐ1¡É¤È¤Ê¤Ã¤¿¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æµ¼Ô¡¢°Ê²¼Æ±¡Ë
¤³¤Î½÷À¥È¥é¥Ö¥ë¤Î²ò·è¶â¤È¤·¤Æ½÷À¤ËÌó9000Ëü±ß¤ò»ÙÊ§¤Ã¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¡£¤½¤Î¸å¡¢Ãæµï¤Ï1·î9Æü¤Ë¼«¿È¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ò¹¹¿·¤·¡¢Æ±¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯É½¡£½÷À¤È¤Î´Ö¤Ë¥È¥é¥Ö¥ë¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤òÇ§¤á¤Ä¤Ä¡¢¡Ô²ò·è¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â»ö¼Â¡Õ¡Ôº£¸å¤Î·ÝÇ½³èÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â»Ù¾ã¤Ê¤¯Â³¤±¤é¤ì¤ë¡Õ¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¤³¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÈ¯É½¤òµ¡¤ËÌ±Êü³Æ¶É¤¬¤ä¤Ã¤ÈÃæµïÌäÂê¤ò¥Ë¥å¡¼¥¹ÈÖÁÈ¤Ç¼è¤ê¾å¤²»Ï¤á¤¿¤Î¤À¤¬¡¢¤µ¤é¤Ã¤È¿¨¤ì¤ëÄøÅÙ¤Ç¿¼·¡¤ê¤¹¤ë¶É¤Ï³§Ìµ¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤¬ËÁÆ¬¤Ë¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë¡È¤è¤¦¤ä¤¯¡ÉËÜ¹ø¤òÆþ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤À¡£
¡Ö¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹ÀìÌç¥Æ¥ì¥Ó¶É¡ØBFM TV¡Ù¤äÂç¼ê¿·Ê¹¡ØLe Figaro¡Ù¤Ê¤É¤¬¤³¤Î·ï¤ò¼è¤ê¾å¤²¤¿¤³¤È¤¬ÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤ÈSmart Flash¤ÏÊó¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸Î¡¦¥¸¥ã¥Ë¡¼´îÂ¿Àî»á¤ÎÀ²Ã³²ÌäÂê¤Î¤È¤¤â¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¤ÎBBC¤¬Êó¤¸¤ë¤Þ¤ÇÆüËÜ¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï´°Á´¥¹¥ë¡¼¤Ç¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢³¤³°¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÆ°¤¤Ë½à¤¸¤¿¤È¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡×
¤À¤¬¡¢¶È³¦´Ø·¸¼Ô¤«¤é¤Ï¡ÈËÜµ¤¤Ç¤ä¤ë¤Î¤«¤É¤¦¤«¡Ä¡Ä¡É¤È²ûµ¿Åª¤ÊÀ¼¤â¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢È¯Ã¼¤È¤Ê¤Ã¤¿²ñ¿©¤Ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î´´Éô¼Ò°÷¤¬´ØÍ¿¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦µ¿ÏÇ¤¬½µ´©Ê¸½Õ¤ËÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¥Õ¥¸¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç´ØÍ¿¤òÈÝÄê¤·¡¢Ãæµï¤µ¤ó¤â¥³¥á¥ó¥È¤ÎÃæ¤Ç¡ÈÅö»ö¼Ô°Ê³°¤Î´ØÍ¿¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡É¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¬¡¢º£¸å¤â¿·¤¿¤Êµ¿ÏÇ¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤ë²ÄÇ½À¤â¤Ê¤¯¤Ï¤Ê¤¤¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¤Ç¡¢¥Õ¥¸¤¬ËÜµ¤¤ÇÃæµïÌäÂê¤È¸þ¤¹ç¤¨¤ë¤Î¤«¤ÏÈùÌ¯¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¡Ê·ÝÇ½µ¼Ô¡¢°Ê²¼Æ±¡Ë
¥Õ¥¸°Ê³°¤ÎÌ±Êü³Æ¶É¤â¤½¤ì¤ÏÆ±¤¸¤À¤È¤â¡£
¡Öº£²ó¡¢µ¿ÏÇ¤ò¤«¤±¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¥Õ¥¸¤Î´´Éô¼Ò°÷¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¡È»÷¤¿¤è¤¦¤ÊÌäÂê¤¬ÀäÂÐ¤Ë¤Ê¤¤¡É¤È¸À¤¤ÀÚ¤ì¤ë¥Æ¥ì¥Ó¶É¤¬¤É¤ì¤À¤±¤¢¤ë¤Î¤«¡£¤¢¤ë´Ø·¸¼Ô¤Ï¡È¶É¤¬ÁÈ¿¥Åª¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢°ìÉô¤Î¼Ò°÷¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡É¤È¤â¡£
ÊóÆ»ÈÖÁÈ¤Ç¥Æ¥ì¥Ó¶É¤Î°Ç¤òÂç¤¤¯¼è¤ê¾å¤²¤Æ¡¢¤Î¤Á¤Ë¼«¼Ò¤Î¼Ò°÷¤âÆ±ÍÍ¤Î°Æ·ï¤¬È¯³Ð¤·¤¿¤é¡Ä¡Ä¡£ÆÃÂç¥Ö¡¼¥á¥é¥ó¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¿µ½Å¤Ë¤Ê¤é¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¥Æ¥ì¥Ó¶É¤ÏÃæµïÌäÂê¤Ë¤É¤³¤Þ¤ÇÀÚ¤ê¹þ¤á¤ë¤Î¤«¡½¡½¡£