¡ÖÆüËÜÀ½Å´¡×Çã¼ý¤ÏÀäË¾Åª¤Ç¡ÖÆÀ¤ò¤·¤¿¤Î¤ÏÊÆÀ¯ÉÜ¤ÈUS¥¹¥Á¡¼¥ë¡×¡Ä¡ÖÀµµÁ¤Ï¤É¤³¤Ë¤¢¤ë¤«¡×¤À¤±¤Ç¤Ï¸«¸í¤ë¡Èµð³ÛÇã¼ý·à¡É¤Î¿¿Áê
¡¡US¥¹¥Á¡¼¥ëÇã¼ý·×²è¤ËÂÐ¤¹¤ë¡ÖÃæ»ßÌ¿Îá¡×¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ÊÆ¹ñ¤ÎÂçÅýÎÎ¤òÄóÁÊ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦°ÛÎã¤Î°ì¼ê¤ËÂÇ¤Ã¤Æ½Ð¤¿ÆüËÜÀ½Å´¡£¥Ð¥¤¥Ç¥óÂçÅýÎÎ¤ÎÈ½ÃÇ¤ËÂÐ¤¹¤ëÉÔ¿®´¶¤ÏÅö»ö¼Ô°Ê³°¤Ë¤â¹¤¬¤ê¤ò¸«¤»¡¢ÆüËÜÀ¯ÉÜ¤Ë¥È¥é¥ó¥×¼¡´üÂçÅýÎÎ¤È¤Î¡È¼è¤ê°ú¤¡É¤ò´üÂÔ¤¹¤ëÀ¼¤â½Ð¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤³¤Ë¤Ï°Õ³°¤Ê¡ÖÌÕÅÀ¡×¤¬Àø¤ó¤Ç¤¤¤¿¡½¡½¡£
¡¡¡ö¡ö¡ö
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÅìµþ¡¦´Ý¤ÎÆâ¤Î¤É¿¿¤óÃæ¤ËÄÃºÂ¤¹¤ëÆüÅ´ËÜ¼Ò
¾ÇÅÀ¤ÏÆüÅ´¤Î¡Ö°ãÌó¶â¡×¤Ø
¡¡7Æü¤Î²ñ¸«¤ÇÆüÅ´¤Î¶¶ËÜ±ÑÆó²ñÄ¹·óCEO¤Ï¡¢¡ÖÄü¤á¤ëÍýÍ³¤âÉ¬Í×¤â¤Ê¤¤¡×¡Ö¾¡ÁÊ¤Î²ÄÇ½À¤Ï¤¢¤ë¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£¼çÀï¾ì¤Ï»ÊË¡¤Î¾ì¤Ë°Ü¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤ï¤±¤À¤¬¡¢
¡ÖÇã¼ýÀ®Î©¤Ï¤â¤¦Èó¸½¼ÂÅª¤À¤È¸À¤ï¤¶¤ë¤òÆÀ¤¨¤Þ¤»¤ó¡×
¡¡¤½¤¦»ØÅ¦¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¸µÆü·Ð¿·Ê¹ÊÔ½¸°Ñ°÷¤Ç¡¢Ãø½ñ¤Ë¡Ø·ÐÃÄÏ¢¡¡ÍîÆü¤Îºâ³¦ÁíËÜ»³¡Ù¡Ø¥Þ¥Ä¥À¤È¥«¡¼¥×¡¡¾¾ÅÄ¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤Î100Ç¯»Ë¡Ù¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î°ÂÀ¾¹ª»á¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ö¡Ø¤É¤Á¤é¤¬Àµ¤·¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦¼¡¸µ¤ÎÏÃ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¹ñ¤Î°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤Ë´Ø¤¹¤ëÂçÅýÎÎ¤ÎÈ½ÃÇ¤Ï¡¢´ðËÜÅª¤Ë¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤»¤ëÎà¤Î¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥Ð¥¤¥Ç¥ó¡¦¥È¥é¥ó¥×¤ÎÎ¾»á¤¬¤¢¤ì¤À¤±¶¯¤¯¡ØNO¡Ù¤òÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤ÇµÕÅ¾¤¬²ÄÇ½¤À¤È¤Ï¡¢ÆüÅ´¤Î·Ð±Ä¿Ø¤â»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡×
¡¡Áè¤¤¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¡ÈÅ±ÂàÀï¡É¤ÎÂÎ¤òÀ®¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¾ÇÅÀ¤Ï¤â¤Ã¤Ñ¤é¡¢ÆüÅ´¤¬US¥¹¥Á¡¼¥ë¤Ë»ÙÊ§¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡Ö°ãÌó¶â¡×¤Ë¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÎ¾¼Ò¤Î·ÀÌó¾å¡¢Çã¼ý¤¬ÉÔÀ®Î©¤Î¾ì¹ç¡¢Ìó890²¯±ß¤â¤Î°ãÌó¶â¤òÆüÅ´Â¦¤¬Ê§¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·è¤·¤Æ¾®¤µ¤Ê³Û¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¤é¡¢³ô¼ç¤Î¼êÁ°¡¢ºÇ¸å¤Þ¤ÇÀï¤¦»ÑÀª¤ò¼è¤é¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢ÄóÁÊ¤ËÆ§¤ßÀÚ¤Ã¤¿ÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤¢¤ë¤¤¤ÏUS¥¹¥Á¡¼¥ë¤È¤Î´Ö¤Ç¸º³Û¸ò¾Ä¤ò¹Ô¤¦¤Î¤â¤¢¤êÆÀ¤ëÏÃ¤À¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢US¥¹¥Á¡¼¥ëÂ¦¤Ë¸º³Û¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤ò¸«½Ð¤¹¤Î¤Ï¸½ÃÊ³¬¤Ç¤ÏÆñ¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
¡ÈGE¤ÎÆó¤ÎÉñ¡É¤òÌÈ¤ì¤¿¡©
¡¡·ë¶É¤³¤ÎÇã¼ý°Æ·ï¤Ï¡¢¡ÖÊÆ¹ñ¤ËÎÉ¤¤¤è¤¦¤Ë¤ä¤é¤ì¤Æ½ª¤ï¤Ã¤¿¡×¤È¡¢°ÂÀ¾»á¤ÏÁí³ç¤¹¤ë¡£
¡Ö¥Ð¥¤¥Ç¥óÂçÅýÎÎ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢Âç»ö¤ÊÉ¼ÅÄ¤Ç¤¢¤ëÁ´ÊÆÅ´¹ÝÏ«Æ¯ÁÈ¹ç¡ÊUSW¡Ë¤ËÎÉ¤¤´é¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢ÆüÅ´¤Èµ°¤ò°ì¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ëUS¥¹¥Á¡¼¥ë¤Ï¡¢µð³Û¤Î°ãÌó¶â¤¬¼ê¤ËÆþ¤ì¤Ð¼¡¤Ê¤ëÀïÎ¬¤òÎý¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¡£ºòÇ¯¤«¤éÆüÅ´¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¤Ë¡¢Âè°ì¼¡¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢»þÂå¤Î¸µ¹ñÌ³Ä¹´±¤Ç¤¢¤ë¥Þ¥¤¥¯¡¦¥Ý¥ó¥Ú¥ª»á¤¬½¢Ç¤¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Èà¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡ÈÎÉ¤¤¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡É¤¯¤é¤¤¤Î´¶³Ð¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢Çã¼ý¤ÎÉÔÀ®Î©¤¬¡Ö¹¬±¿¡×¤À¤Ã¤¿ÌÌ¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö2023Ç¯¡¢¶¥¹çÂ¾¼Ò¤¬70²¯¥É¥ëµ¬ÌÏ¤ÎÇã¼ý³Û¤òÄó¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿Ãæ¡¢ÆüÅ´¤Ï140²¯¥É¥ë¤òÄ¶¤¨¤ë¶â³Û¤òÄó¼¨¡£¤µ¤é¤ËÄÉ²ÃÅê»ñ¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿Ê¬¤â´Þ¤á¤ë¤È¡¢Çã¼ýÁí³Û¤Ï170²¯¥É¥ë¶á¤¯¡¢ÆüËÜ±ß¤Ë¤·¤ÆÌó2Ãû5000²¯±ß¤Ë¤Þ¤ÇËÄ¤é¤ó¤À¡£ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï¡ÈÇã¼ý¥Ü¡¼¥Ê¥¹¡É¤È¤·¤Æ¡¢US¥¹¥Á¡¼¥ë¤Î½¾¶È°÷¤Ë5000¥É¥ë¡ÊÌó75Ëü±ß¡Ë¤ò»ÙÊ§¤¦¤È¤Þ¤ÇÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡¢¤ä¤ê²á¤®¤Î´¶¤ÏÈÝ¤á¤Þ¤»¤ó¡£¤«¤Ä¤ÆÀ¤³¦ºÇ¶¯´ë¶È¤È¾Î¤µ¤ì¤¿¥¼¥Í¥é¥ë¡¦¥¨¥ì¥¯¥È¥ê¥Ã¥¯¡ÊGE¡Ë¤â¡¢2015Ç¯¤ÎÊ©¥¢¥ë¥¹¥È¥à¼ÒÇã¼ý¤ÎºÝ¤Ë¤Ï¡¢Åö»þ¤Î¥ª¥é¥ó¥ÉÀ¯¸¢¤«¤é¤¢¤é¤æ¤ë¾ùÊâ¤òÇ÷¤é¤ì¤Æ¤Þ¤ÇÇã¼ý¤òÃÇ¹Ô¤·¤¿·ë²Ì¡¢·Ð±ÄÉÔ¿¶¤Ë´Ù¤ê¤½¤Î¸å¤ÎGE²òÂÎ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤ÎÆüÅ´¤Ï¡¢¤½¤Î»Ñ¤Ë½Å¤Ê¤ëÉôÊ¬¤â¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¡×
¥°¥í¡¼¥Ð¥ë»ñËÜ¼çµÁ¤Î½ªßá
¡¡Çã¼ýÊü´þ¤Î´ü¸Â¤Ç¤¢¤ë2·î2Æü¤òÁ°¤Ë¡¢À¯¸¢¤Ï¥Ð¥¤¥Ç¥ó»á¤«¤é¥È¥é¥ó¥×»á¤Î¼ê¤ËÅÏ¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤³¤Ç¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤ËÂÐ¤¹¤ë¡È³°¸ò¸ò¾Ä¡É¤òÆüËÜÀ¯ÉÜ¤Ë´üÂÔ¤¹¤ëÀ¼¤â¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤¬¡¢
¡Ö¹ñ±×¤ò¹Í¤¨¤¿¤È¤¤Ë¡¢ËÜÅö¤Ë¤½¤ì¤Ï¹ñ¤¬¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤Ê¤Î¤«¤Ïµ¿Ìä¤Ç¤¹¡£¹ñÆâÀ¤ÏÀ¤Ï´°Á´¤Ë¡ÈÆüÅ´ÍÊ¸î¡É¤Ë¤Ê¤Ó¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÆüÅ´¤Ï¤³¤Î¿ôÇ¯¡¢¸â¡¢¼¯Åç¡¢ÏÂ²Î»³¡¢ËÌ¶å½£¤Î¹âÏ§¤ò°ìÉôµÙ»ß¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤Ë¤è¤Ã¤ÆÉü³è¤·¡¢ºÇ¹â±×¤ò¹¹¿·¤·Â³¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿´ë¶È¡£¸«Êý¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¥ê¥¹¥È¥é¤Ç¹ñÆâ¤Î¸ÛÍÑ¤òÀÚ¤ê¼Î¤Æ¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤ÆÆÀ¤¿¤ª¶â¤Ç¡¢º£ÅÙ¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤ËÇüÂç¤ÊÅê»ñ¤ò¹Ô¤ª¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ëÌÌ¤â¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¤é¡¢ÆüËÜÀ¯ÉÜ¤¬¹ñ¤òµó¤²¤Æ»Ù±ç¤¹¤ë¤Î¤Ï¶Ú°ã¤¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¥°¥í¡¼¥Ð¥ë»ñËÜ¼çµÁ¤¬Å¾´¹ÅÀ¤ò·Þ¤¨¤Æµ×¤·¤¤¤³¤È¤òÍý²ò¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
¡¡¤¤¤º¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢ÆüÅ´¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÇã¼ýÀ®Î©¤ò¥¢¥Æ¤Ë¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¾õ¶·¤¬Â³¤¯¡£¤½¤ó¤ÊÆ±¼Ò¤Ïº£¸å¤É¤³¤ËÀ®Ä¹ÀïÎ¬¤ò¸«½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡£
¡ÖUS¥¹¥Á¡¼¥ëÇã¼ý´°Î»¤ò¾ò·ï¤Ë²ò¾Ã¤¹¤ëÍ½Äê¤À¤Ã¤¿²¤¥ß¥¿¥ë¼Ò¡ÊÀ¤³¦ÁÆ¹ÝÀ¸»º¥é¥ó¥¥ó¥°2°Ì¡Ë¤È¤Î¹çÊÛ»ö¶È¤¬¤É¤¦¤Ê¤ë¤«¤â´Þ¤á¤Æ¡¢ÊÆ¹ñ¤Ç¤Î»ö¶È³ÈÂç¤ÎÆ»¤¬ÃÇ¤¿¤ì¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥Ö¥é¥¸¥ë¤äÀ®Ä¹»Ô¾ì¤Ç¤¢¤ë¥¤¥ó¥É¤Ë¤âÆ±ÍÍ¤Î¹çÊÛ²ñ¼Ò¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£°ìÊý¡¢À¤µª¤ÎÇã¼ý°Æ·ï¤Çíµ¤¤¤¿°Ê¾å¡¢¶¶ËÜ±ÑÆó²ñÄ¹¤¬ÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤¿¥°¥é¥ó¥É¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎÈ´ËÜÅª¤Ê¸«Ä¾¤·¤ÏÈò¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£US¥¹¥Á¡¼¥ëÇã¼ý·×²èÈ¯É½¸å¤ËÂÇ¤Á½Ð¤·¤¿Ãæ¹ñ¡¦Êõ»³¹ÝÅ´¡ÊÀ¤³¦1°Ì¡Ë¤È¤Î¹çÊÛ²ò¾Ã¤ä´Ú¹ñ¡¦¥Ý¥¹¥³¡ÊÀ¤³¦7°Ì¡Ë¤ÎÊÝÍÁ´³ôÇäµÑ¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¡¢ÆüÅ´¤ÏÊÆ¹ñ¤ä¥¤¥ó¥É¤Ë·Ð±Ä»ñ¸»¤ò½¸Ãæ¤µ¤»¤ëÊý¿Ë¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢²Ì¤¿¤·¤Æ¤½¤ÎÀïÎ¬¤ò¤É¤¦Î©¤ÆÄ¾¤¹¤Î¤«¡£¥Õ¥ì¥ó¥É¡¦¥·¥ç¥¢¥ê¥ó¥°¡ÊÆ±ÌÁ¡¦Í§¹¥¹ñ¤Ë¸ÂÄê¤·¤¿¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§¡¼¥ó¹½ÃÛ¡Ë¤Î¡È¸Â³¦¡É¤òº£²ó¤ÎUS¥¹¥Á¡¼¥ëÇã¼ý¼ºÇÔ¤Ï¸«¤»¤Ä¤±¤¿¤ï¤±¤Ç¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ï¡¢´¶¾ðÏÀ¤ä¡ØÀµµÁ¤Ï¤É¤³¤Ë¤¢¤ë¤«¡Ù¤È¤¤¤¦´ÑÅÀ¤Ç¸«¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¸½ºß¤ÎÀ¤ÏÀ¤äÊó¤¸¤é¤ìÊý¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢ÎäÀÅ¤µ¤¬·ç¤±¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Æ¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡×
¢¨À¤³¦ÁÆ¹ÝÀ¸»º¥é¥ó¥¥ó¥°¤ÏÀ¤³¦Å´¹Ý¶¨²ñÄ´¤Ù¡¢2023Ç¯¼ÂÀÓ¡£
¥Ç¥¤¥ê¡¼¿·Ä¬ÊÔ½¸Éô