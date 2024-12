【「Stellar Blade」×「NIKKE」コラボ】開催日:未定

SHIFT UPは、プレイステーション 5用アクションゲーム「Stellar Blade」と「勝利の女神:NIKKE」のコラボを12月24日に発表した。

「Stellar Blade」は敵対勢力ネイティブによって壊滅した地球と人類を救う使命を果たすため、主人公のイヴが活躍するアクションゲーム。今回のコラボは同社のスマートフォン、PC向けガンガールRPG「勝利の女神:NIKKE」とのコラボとなっており、予告動画ではイヴと、対峙するラプチャーの姿が確認できる。

(C) 2024 SHIFT UP Corporation. All rights reserved. Published by Sony Interactive Entertainment Inc.