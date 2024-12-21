¿¹ÊÝ´ÆÆÄ¤¬¤Þ¤µ¤«¤ÎÁª¼ê¤Ç½Ð¾ì¡Ö¥Õ¥©¡¼¥à¤á¤Ã¤Á¤ãåºÎï¡×¡¡¹Åç¥æ¥Ë»Ñ¤Ç¥×¥ì¡¼¡Ö½é¤á¤Æ¸«¤¿¡×
¹Åç¥ì¥¸¥§¥ó¥É¥Þ¥Ã¥Á¤¬12·î21Æü¤Ë³«ºÅ
¡¡¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹Åç¥ì¥¸¥§¥ó¥É¥Þ¥Ã¥Á¤¬12·î21Æü¤Ë¥¨¥Ç¥£¥ª¥ó¥Ô¡¼¥¹¥¦¥¤¥ó¥°¹Åç¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¤Ê¤«¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤òÎ¨¤¤¤ë¿¹ÊÝ°ì´ÆÆÄ¤¬Áª¼ê¤È¤·¤Æ¥µ¥×¥é¥¤¥º½Ð¾ì¤·¤¿¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤Þ¤µ¤«¤Î¡ª¡×¡Ö½é¤á¤Æ¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤ë¤Î¸«¤¿¡×¤ÈÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¿¹ÊÝ´ÆÆÄ¤¬¡ÖTEAM¥Ô¡¼¥¹¡×¤Î´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¡¢»öÁ°¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤ÏÁª¼ê·ó´ÆÆÄ¤ÈµºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£»ç¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤òÃåÍÑ¤·¤¿¿¹ÊÝ´ÆÆÄ¤ÏÁª¼ê¤È¤·¤Æ½Ð¾ì¤·¡¢¸µ¹Åç¤Î¿¹ºêÏÂ»á¤È¥Ü¥é¥ó¥Á¤òÁÈ¤ó¤À¡£Ìó20Ê¬´Ö¤Î½Ð¾ì¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Á°È¾17Ê¬¤Ë¤Ï¥Ô¥ó¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î¥¯¥í¥¹¤Ç·èÄêµ¡¤ò±é½Ð¤·¡¢¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ÏÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡È¥É¥é¥´¥ó¡É¤³¤ÈFWµ×ÊÝÎµÉ§¤È¤Î¥Þ¥Ã¥Á¥¢¥Ã¥×¤Ë¤Ï²ñ¾ì¤¬Ê¨¤¡¢¡É¥ì¥¸¥§¥ó¥É¥Þ¥Ã¥Á¡É¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¥×¥ì¡¼¤Ö¤ê¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¿¹ÊÝ´ÆÆÄ¤Î¥×¥ì¡¼»Ñ¤ËSNS¾å¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡Ö¤Þ¤µ¤«¤Î¥¹¥¿¥á¥ó¡ª¡×¡Ö½é¤á¤Æ¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤ë¤Î¸«¤¿¡×¡Ö¥Õ¥©¡¼¥àÈþ¤·¤¹¤®¡×¡Ö¥Õ¥©¡¼¥à¤á¤Ã¤Á¤ãåºÎï¡×¡Ö¥Ê¥¤¥¹±é½Ð¡×¤È¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë