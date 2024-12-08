ÃÓÂÞË½Áö»ö¸Î°äÂ²¡¢»¦³²Í½¹ð¤Î½÷»ÒÃæ³ØÀ¸¤Ø¤Î¡ÖÈï³²ÆÏ¡×¼è¤ê²¼¤²¤º¡¡¡Ö»ä¤Ê¤ê¤ÎÍ£°ì½ÐÍè¤ë°¦¤Î·Á¡×»×¤¤¤Ä¤Å¤ë
ºÊ¤ÈÌ¼¤ò¼º¤Ã¤¿ÃÓÂÞË½Áö»ö¸Î¤ÎÈï³²¼Ô°äÂ²¡¦¾¾±ÊÂóÌé¤µ¤ó¤¬2024Ç¯12·î6Æü¡¢¼«¿È¤ËÂÐ¤¹¤ë»¦³²Í½¹ð¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿14ºÐ¤Î½÷»ÒÃæ³ØÀ¸¤¬½ñÎàÁ÷¸¡¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢²þ¤á¤ÆX¤Ç»×¤¤¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¥Í¥Ã¥È¾å¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¡Öº£²ó¤Î»¦³²Í½¹ð¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×
11·î28Æü¤ÎÊóÆ»¤Ë¤è¤ë¤È¡¢9·î¤Ë¾¾±Ê¤µ¤ó¤ò¥á¡¼¥ë¤Ç¶¼Ç÷¤·¤¿¤Ê¤É¤È¤·¤Æ¡¢·Ù»ëÄ£¤¬²£ÉÍ»Ô¤ÎÃæ³Ø3Ç¯À¸¤Î½÷»ÒÃæ³ØÀ¸¤ò½ñÎàÁ÷¸¡¤¹¤ëÊý¿Ë¤ò¸Ç¤á¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¾¾±Ê¤µ¤ó¤¬²áµî¤Ë¸ø³«¤·¤¿¼ÂºÝ¤ËÁ÷¤é¤ì¤¿¥á¡¼¥ë¤Î¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡¢½÷»ÒÀ¸ÅÌ¤Ï¾¾±Ê¤µ¤ó¤ËÂÐ¤·¡Ö´°Á´¤Ë¶âÌÜÅö¤Æ¤ÇÁð¾Ð¡×¡Ö¤½¤ó¤Ê¤Ë¿É¤¤¤Ê¤é»ä¤¬ÊÑ¤ï¤ê¤Ë»¦¤·¤Æ¤¢¤²¤è¤Ã¤«¡©¾Ð¡×¤Ê¤É¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¾¾±Ê¤µ¤ó¤Ï6Æü¤ËX¤Ç¡¢½÷»ÒÀ¸ÅÌ¤Î½ñÎàÁ÷¸¡¤ÎÊóÆ»¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¡ØÃæ³ØÀ¸Áê¼ê¤Ë¸·¤·¤¹¤®¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡Ù¤È¤¤¤¦¤´ÈãÈ½¤â¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£
¸·¤·¤¤È½ÃÇ¤ò²¼¤·¤¿ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¾¯Ç¯»ö·ï¤ÏÂç¿Í¤ÎºÛÈ½¤ä·ºÈ³¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢¡Ø¾¯Ç¯¤Î·òÁ´¤ÊÀ®Ä¹¡Ù¤¬ÌÜÅª¤È¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Î·ï¤â¡¢Èà½÷¤ÎÀº¿ÀÅªÀ®Ä¹¤äµßºÑ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡£¤½¤Î¤¿¤áÈï³²ÆÏ¤Ï¼è¤ê²¼¤²¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¡£
¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¡ÖÈà½÷¤¬¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤òµ¯¤³¤·¤¿»ö¤Ïº£²ó¤Î»¦³²Í½¹ð¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ö¼Ò²ñÁ´ÂÎ¤ÇÈà½÷¤ò¼õ¤±»ß¤á¡¢»Ù¤¨¡¢À®Ä¹¤òÂ¥¤¹¤³¤È¤¬É¬Í×¡×
²áµî¤Ë¤â¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦½÷»ÒÀ¸ÅÌ¤Î¸½¾õ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¤½¤ì¤òÆ§¤Þ¤¨¤ë¤È¡¢¤´²ÈÂ²¤À¤±¤Ç¤ÏÈà½÷¤ò»Ù¤¨¤¤ì¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¼Ò²ñÁ´ÂÎ¤ÇÈà½÷¤ò¼õ¤±»ß¤á¡¢»Ù¤¨¡¢À®Ä¹¤òÂ¥¤¹¤³¤È¤¬É¬Í×¤À¤È¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡×¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡¢¡ÖÈï³²ÆÏ¤ò¼è¤ê²¼¤²¤ë¤È¡¢¤à¤·¤íµ¡²ñ¤òÃ¥¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¤È¤Î»×¤¤¤«¤é¡¢½ñÎàÁ÷¸¡¤Ë»ê¤Ã¤¿¤È¤·¤¿¡£
¾¾±Ê¤µ¤ó¼«¿È¤Ï¡¢¡Ö9·î11Æü¤Ë»¦³²Í½¹ð¤ò¼õ¤±¡¢1¥ö·î´Ö³°½Ð¤Ç¤¤Ê¤¤¤Û¤É¤Î¶²ÉÝ¤ÈÉÔ°Â¤Ë¶ì¤·¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢²Ã³²¼Ô¤¬Ãæ³ØÀ¸¤À¤ÈÃÎ¤ê¡¢Èó¾ï¤ËÇº¤ß¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£
½÷»ÒÀ¸ÅÌ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢²¿¤«¿¼¤¤ÌäÂê¤¬¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¤È¿´ÇÛ¤·¡¢½÷»ÒÀ¸ÅÌ¤ÎÌ¤Íè¤ò»×¤Ã¤Æ¤ÎÈ½ÃÇ¤À¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ö¤³¤Î·Ð¸³¤òÄÌ¤¸¤ÆÅ¬ÀÚ¤Ê»Ù±ç¤Ë·Ò¤¬¤ê¡¢ÌäÂê¤È¸þ¤¹ç¤¤¡¢¤è¤êÎÉ¤¤¿ÍÀ¸¤Ë·Ò¤¬¤ëµ¡²ñ¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì°Ê¾åÂç¤¤Ê²á¤Á¤òÈÈ¤¹Á°¤Ë¡£¤³¤ì¤¬¡¢´é¤âÌ¾Á°¤âÃÎ¤é¤Ê¤¤Èà½÷¤Ø¤Î¡¢»ä¤Ê¤ê¤ÎÍ£°ì½ÐÍè¤ë°¦¤Î·Á¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Î¿ÍÀ¸¤¬¤è¤êÎÉ¤¤¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦µ§¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¾¾±Ê¤µ¤ó¤Ï¡Ö»¦³²Í½¹ð¤ò¤·¤¿½÷¤Î»Ò¤Ø¡×¤È¤·¤Æ¡¢ËÜ¿Í¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤â¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö»ä¤Ø¤Î»¦³²Í½¹ð¤Ê¤é¤Ó¡¢ºÊ¤ÈÌ¼¤Ø¸þ¤±¤¿¸ÀÍÕ¤Ï»ä¤Î¿´¤«¤é¤Ï¾Ã¤¨¤Þ¤»¤ó¡£¤À¤«¤é¼è¤ê²¼¤²¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¤³¤¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò´ó¤»¤¿¡£
¡Ö¿É¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¢¤Ê¤¿°Ê³°¤Î¿Í¤¿¤Á¤â¡¢²èÌÌ¤Î¸þ¤³¤¦¤Ë¤¤¤ëÃ¯¤«¤â¡¢¤ß¤ó¤Ê¿´¤ÈÌ¿¤¬¤¢¤ë¿Í´Ö¤Ç¤¹¡£Å¬ÀÚ¤Ê»Ù±ç¤Ë·Ò¤¬¤ê¡¢µ¤¤Å¤¤ò·Ð¤Æ¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î¿ÍÀ¸¤¬¤è¤êÎÉ¤¤¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦µ§¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¾¾±Ê¤µ¤ó¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¾¾±Ê¤µ¤ó¤¬Ãæ³ØÀ¸¤ËÂÐ¤·¤ÆÈï³²ÆÏ¤±¤ò½Ð¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò»Ù»ý¤·¤Þ¤¹¡£Ãæ³ØÀ¸¤À¤«¤é¤³¤½¤³¤ì¤«¤é¤Î¿ÍÀ¸¤òÊâ¤à¤¿¤á¤Ë¹¹À¸¤¬½ÅÍ×¤À¤È»×¤¦¡×¡Ö¾Íè¤Î¤¢¤ë»Ò¤É¤â¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤¤Á¤ó¤ÈÁ±°¤ò¶µ¤¨¤ë¤Ù¤¤À¤È¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£º£²ó¤ÎÁ¼ÃÖ¤Ï¡¢Á´¤¯¤â¤Ã¤ÆÂÅÅö¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¡¢»Ù»ý¤¹¤ëÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£