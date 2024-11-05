Âë27ºÐ¤Ï¡Öº£Ç¯¤ÎÀïÎÏ³°¤Ç1ÈÖ¤ÎÌÜ¶Ì¡×¡¡¥Õ¥¡¥ó¡ÈºÇÃíÌÜ¡É¤Ç¡ÖÀäÂÐ¤Ë³Í¤ê¤Ë¹Ô¤¯¤Ù¤¡×
Âë¡¦³ÞÃ«¤Ïº£µ¨1·³ÅÐÈÄ¤Ê¤·¡Ä2·³¤Ç¤Ï24»î¹ç¤ÇËÉ¸æÎ¨2.82
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ï4Æü¡¢³ÞÃ«½Ó²ðÅê¼ê¤é¤ËÍèµ¨¤Î»ÙÇÛ²¼Áª¼ê·ÀÌó¤òÄù·ë¤·¤Ê¤¤»Ý¤òÄÌÃ£¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¥×¥í10Ç¯ÌÜ¤Îº£µ¨¤Ï1·³ÅÐÈÄ¤Ê¤·¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¤¬¡¢2·³¤Ç¤Ï24»î¹ç¤ÇËÉ¸æÎ¨2.82¤À¤Ã¤¿º¸ÏÓ¡£¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡ÖÀäÂÐ¤Ë³Í¤ê¤Ë¹Ô¤¯¤Ù¤¤ä¡¡º£Ç¯ÀïÎÏ³°¤ÎÁª¼ê¤Ç1ÈÖ¤Ë¤¤¤¯¤Ù¤¡×¡Ö³ÞÃ«¤Ïº£Ç¯¤ÎÀïÎÏ³°¤Ç1ÈÖ¤ÎÌÜ¶Ì¤À¤Ê¡×¤È¤ÎÀ¼¤ò¾å¤²¤¿¡£
¡¡ÂçÊ¬¾¦¤«¤é2014Ç¯¥É¥é¥Õ¥È4°Ì¤ÇÆþÃÄ¤·¤¿³ÞÃ«¤Ï¡¢2017Ç¯¤Ë1·³¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£2020Ç¯¤Ë¤Ï20ÅÐÈÄ¤ÇÂÔË¾¤Î¥×¥í½é¾¡Íø¤ò´Þ¤à4¾¡4ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨2.84¤ÎÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤¿¡£ÄÌ»»¤Ç¤Ï74»î¹ç¤Ç7¾¡9ÇÔ1¥Û¡¼¥ë¥É¡¢ËÉ¸æÎ¨3.93¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡27ºÐ¤È¤Þ¤ÀÆ¯¤À¹¤ê¤È¤¢¤Ã¤Æ¡¢Â¾µåÃÄ¥Õ¥¡¥ó¤Î»ëÀþ¤ÏÇ®¤¤¡£¡Ö³ÞÃ«ÀïÎÏ³°¤«¡¡³Í¤ëµåÃÄ¤¢¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡©¡×¡Ö³ÞÃ«ÀïÎÏ³°¤Ï°ÕÌ£¤ï¤«¤é¤ó¡¡Â¾µåÃÄ¤¤¤¤¤â¤Î½¦¤¨¤ë¤¾¡¡ÂçÃÝ¤ß¤¿¤¤¤Ë²½¤±¤ë¤«¤é¥»¡¦¥ê¡¼¥°¸þ¤¤Ç2·å¤¤¤±¤ë¤È»×¤¦¡×¤Ê¤É¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿³ÞÃ«¤ÏÌÜ¤Ë½á¤Þ¤»¡¢»þÀÞ¸ÀÍÕ¤ËµÍ¤Þ¤ê¤Ê¤¬¤é¡ÖÌîµå¤¬Âç¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡£¤ä¤ê¤¤Ã¤Æ¼¤á¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£Íèµ¨¿·¤¿¤Ê¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤òÃå¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë