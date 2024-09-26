ÉÚ°Â·òÍÎ¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢°ÜÀÒ¤Î±½¤¬¹¤¬¤ë¤â¡Ö¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤Ç´°Á´¤ËËþÂ¡×
º£¥·¡¼¥º¥ó¤Î³«ËëÁ°¤Ë²ø²æ¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¤Þ¤À2024-25¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é1»î¹ç¤â¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÉÚ°Â·òÍÎ¡£
¥ê¥Ã¥«¥ë¥É¡¦¥«¥é¥Õ¥£¥ª¡¼¥ê¤Î²ÃÆþ¡¢¤½¤·¤Æ¥æ¥ê¥¨¥ó¡¦¥Æ¥£¥ó¥Ù¥ë¤ÎÉüµ¢¤â¤¢¤Ã¤Æ¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤ÎºÇ½ª¥é¥¤¥ó¤ÏÁØ¤Î¸ü¤µ¤òÁý¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÉÚ°Â·òÍÎ¤¬ÉÔºß¤Ç¤âÈó¾ï¤Ë°ÂÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤À¡£
¤½¤Î¤¿¤á¤³¤ÎÅß¤Ë¤Ï¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤¬ÉÚ°Â·òÍÎ¤Î°ÜÀÒ¤òÍÆÇ§¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤âÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆÃ¤Ë¥¤¥¿¥ê¥¢¡¦¥»¥ê¥¨A¤Î¥¤¥ó¥Æ¥ë¤ä¥Ê¥Ý¥ê¡¢¥æ¥ô¥§¥ó¥È¥¹¤Ê¤É¤¬³ÍÆÀ¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤¿¡£
¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡ØFootball Insider¡Ù¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢ÉÚ°Â·òÍÎËÜ¿Í¤Ï¤½¤Î¾õ¶·¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤Ç¡Ö´°Á´¤ËËþÂ¡×¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£
²óÉü¤·¤Æ¤â¤«¤Ê¤ê¥Ý¥¸¥·¥ç¥óÁè¤¤¤Ï¸·¤·¤¤¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Èà¤¬ºÇÍ¥Àè¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¤Þ¤º½½Ê¬¤Ê¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤êÌá¤¹¤³¤È¤Ç¡¢¥Ô¥Ã¥Á¤ËÉüµ¢¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÌÜÉ¸¤òÃ£À®¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤À¡£
ÂçÃ«æÆÊ¿¤ÏÀ¤³¦1°Ì¤¸¤ã¤Ê¤¤¡ª1Ç¯¤¢¤¿¤ê¤ÎÀ¤³¦ºÇ¹âµë¥¢¥¹¥ê¡¼¥È²¦
¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¥é¥¤¥ó¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¤«¤Ê¤êÂ¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¡£¤¿¤À±¦¤Ç¤âº¸¤Ç¤â¥»¥ó¥¿¡¼¤Ç¤â¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦Â¿ºÍ¤µ¤ÏÉÚ°Â·òÍÎ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¤â¤Î¡£¥¢¥ë¥Æ¥¿´ÆÆÄ¤Î¿®Íê¤ò¼è¤êÌá¤·¡¢Í¥¾¡Áè¤¤¤ò·«¤ê¹¤²¤ë¥Á¡¼¥à¤ÎÃæ¤ÇÌò³ä¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£