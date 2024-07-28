ÀõÌîÂóËá½Ð¾ì¤Î¥Þ¥¸¥ç¥ë¥«Àï¤Ç¥¬¥Á·ö²ÞËÖÈ¯¡ª¡ÖUFC¤«¡×¡Ö¥Õ¥ì¥ó¥É¥ê¡¼¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃÂê

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Friendly match: West Brom vs Mallorca... 😳👊 pic.twitter.com/Vwtbu7tL51
— EuroFoot (@eurofootcom) July 27, 2024
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