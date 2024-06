ランコントルは、全ての事業主を対象としたメール存在確認・有効性・生存確認ができる新サービス「Rencontru-EVS[Wordpressプラグイン]」の提供を2024年6月27日(木)に開始しました。

ランコントル「Rencontru-EVS」

サービス名: メール存在確認・有効性・生存確認

提供開始日: 2024年6月27日(木)

提供時間 : 平日 10:00〜17:00

料金 : 39,800円(税込)から

申込方法 : WEBページから

URL :

https://rencontru.com/lp/rencontruevs/

ランコントルは、全ての事業主を対象としたメール存在確認・有効性・生存確認ができる新サービス「Rencontru-EVS[Wordpressプラグイン]」の提供を2024年6月27日(木)に開始。

「Rencontru-EVS[Wordpressプラグイン]」

URL:

https://rencontru.com/lp/rencontruevs/

【開始時期】

2024年6月27日 三重県鈴鹿市

■提供背景

2024年2月以降、米グーグルは迷惑メール対策を強化する新しい「メール送信者のガイドライン」を導入します。

この変更により、世界最大のメールサービス「Gmail」への送信が制限される可能性が高まります。

企業にとって、このガイドラインへの適応は急務となっています。

メール送信の信頼性確保には、メールアドレスの存在確認が不可欠です。

これにより、無効なアドレスへの送信を防ぎ、到達率を向上させることができます。

さらに、メール存在確認は業務効率の向上とセキュリティ強化に直結する重要な要素となっています。

■サービスの特徴

メール存在確認システム WordPressプラグイン

今回販売させていただく「メール存在確認システム WordPressプラグイン」は、簡単に操作できるように設計されています。

以下の特徴があります:

1. 簡単なインストール:WordPressの管理画面から簡単にインストールが可能です。

2. ユーザーフレンドリーなインターフェース:直感的な操作ができるユーザーフレンドリーなインターフェースを備えています。

3. 自動検証機能:新規登録や更新時に自動でメールアドレスの有効性を確認します。

4. リアルタイムでの結果提供:検証結果をリアルタイムで表示し、即座に対応できます。

5. カスタマイズ可能:企業のニーズに合わせたカスタマイズが可能で、柔軟に対応します。

※別途御お見積となります。

「メール存在確認システム WordPressプラグイン」は、企業の信頼性と効率性を高めるための重要なツールです。

■利用の流れ

ホームページより購入以後、同社よりライセンス発行、ダウンロードURLの送付します。

その後ユーザー様でWordpressプラグイン追加画面より追加することで利用可能となります。

1. ホームページより購入

2. 同社よりライセンス発行、ダウンロードURL送付

3. ユーザー様でWordPressプラグイン追加画面より追加

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post メール存在確認・有効性・生存確認ができる!ランコントル「Rencontru-EVS」 appeared first on Dtimes.