フィンガルリンクは、非接触型ミリ波見守りシステムでは初めてとなる排尿、排便が検知できる機能を搭載した非接触型見守りシステム「フィンガルコネクト FU6823」を、全国で販売中です。

フィンガルリンク「フィンガルコネクト FU6823」

ミリ波見守りシステム1

・特徴 : 非接触で、バイタル情報、排尿、排便、温湿度の検知が可能

・製品スペック : 60GHZミリ波レーダDC5V

・通信 : 有線LAN、Wi-Fi

・製品サイトURL :https://finggal-link.com

・サンプル価格 : 24万円(税込)

・発売日 : 2024年5月20日

・初年度売上台数目標: 10,000台

フィンガルリンクは、2024年5月20日より、非接触型ミリ波見守りシステムでは初めてとなる排尿、排便が検知できる機能を搭載した非接触型見守りシステム「フィンガルコネクト FU6823」を、全国で発売中です。

ミリ波見守りシステム2

非接触、遠隔で見守りが可能なサービスが広がり、また人材不足が急速に広がりつつある介護分野において、人材労力を補う目的で見守りシステムツールを導入する施設も増えています。

見守りシステムツールの市場規模は今後ますます拡大していくことが予想されています。

新発売の非接触型見守りシステムは遠隔医療、介護システムとして1台で約10の機能を備えているため、これまでのような複数のセンサーを導入することがなくなります。

更に画期的なことは、新たに排尿、排便、室温が検知のできる機能を搭載することで、これらの課題に対するソリューションを提供。

本機能の搭載は見守りシステムのツールでは初めてです。

この機能により、オムツの交換時期、室内の監視、バイタル測定が1台のセンサーで見守ることが可能に。

さらに、オンプレタイプも提供します。

このミリ波見守りシステムは専用のサービス体制も充実しており簡単に設定ができます。

ミリ波見守りシステムは、遠隔介護、遠隔医療における新しいソリューションとして、快適な介護環境を実現します。

サンプル価格は24万円(税込)で、初年度販売台数は10,000台を計画しています。

ミリ波見守りシステムは、遠隔介護、遠隔医療における新しいソリューションとして、快適な介護環境を実現します。

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 非接触型ミリ波見守りシステム!フィンガルリンク「フィンガルコネクト FU6823」 appeared first on Dtimes.