ÂçÃ«æÆÊ¿¤«¤é»õ¤Î¼£ÎÅÈñ¡Ö£¹£³£°Ëü±ß¡×¥Í¥³¥Ð¥Ð¡¡¿å¸¶°ìÊ¿ÍÆµ¿¼Ô¤¬ÆüËÜ¤Ë¶¯À©Á÷´Ô¤Ø
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ÂçÃ«æÆÊ¿¤Î¸µÀìÂ°ÄÌÌõ¡¦¿å¸¶°ìÊ¿ÍÆµ¿¼Ô¤Î¤µ¤é¤Ê¤ëà°¹Ôá¤¬È½ÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡ÊÆÏ¢Ë®¸¡»¡¤¬¤Ï£¸Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£¹Æü¡Ë¡¢Æ±ÍÆµ¿¼Ô¤¬¶ä¹Ôº¾µ½¤Ê¤É¤ÎÍÆµ¿¤òÇ§¤áÍºáÅúÊÛ¤Î»ÊË¡¼è°ú¤¬À®Î©¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¡£¿å¸¶ÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡¢°ãË¡ÅÒÇî¤Î¤¿¤á¤ËÂçÃ«¤Î¸ýºÂ¤«¤éÌó£±£·£°£°Ëü¥É¥ë¡ÊÌó£²£¶²¯£´£°£°£°Ëü±ß¡Ë¤òÉÔÀµ¤ÎÁ÷¶â¤·¤¿¤³¤È¤òÇ§¤á¤¿¡£
àÍ¾ºáá¤â¼¡¡¹¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£µõµ¶¤ÎÇ¼ÀÇ¿½¹ð½ñ¤òºîÀ®¤·Ìó£´£±£°Ëü¥É¥ë¡ÊÌó£¶²¯£³£·£°£°Ëü±ß¡Ë¤Î½êÆÀ¤ò¿½¹ð¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢£²£°£²£³Ç¯£¹·î¤Ë¤Ï¡¢»õ¤Î¼£ÎÅ¤Ç£¶Ëü¥É¥ë¡ÊÌó£¹£³£°Ëü±ß¡Ë¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÂçÃ«¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹ÍÑ¤Î¸ýºÂ¤«¤é¾®ÀÚ¼ê¤Ç»Ù±ç¤ò¼õ¤±¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤Î¾®ÀÚ¼ê¤òÆ±ÍÆµ¿¼Ô¤Ï¼«¤é¤Î¸ýºÂ¤ËÆþ¶â¡£¼ÂºÝ¤Î»ÙÊ§¤¤¤ÏÂçÃ«¤Î¥Ç¥Ó¥Ã¥È¥«¡¼¥É¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¾®ÀÚ¼ê¤ò¥Í¥³¥Ð¥Ð¤µ¤ì¤¿¤³¤Ç¡¢ÂçÃ«¤Ï¤µ¤é¤Ê¤ë»Ù½Ð¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÌó£³£²Ëü£µ£°£°£°¥É¥ë¡ÊÌó£µ£°£°£°Ëü±ß¡ËÊ¬¤ÎÌîµå¥«¡¼¥É¤âÂçÃ«¤Î¸ýºÂ¤«¤é¹ØÆþ¡£¤Î¤Á¤ËÅ¾Çä¤·¤ÆÌÙ¤±¤è¤¦¤È²èºö¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Ï¢Ë®¸¡»ö¤Î¥Þ¡¼¥Æ¥£¥ó¡¦¥¨¥¹¥È¥é¡¼¥À»á¤Ï¡Ö¤³¤ÎÈï¹ð¤Îµ½âÖ¤ÈÀàÅð¤ÎÄøÅÙ¤Ï¿ÓÂç¤Ç¤¢¤ë¡×¤ÈÃÇºá¡£¡ÖÈà¤Ï¿®Íê¤òÆÀ¤Æ¤¤¤¿¥ª¥ª¥¿¥Ë¤òÍøÍÑ¤·¡¢´í¸±¤Ê¥®¥ã¥ó¥Ö¥ëÍß¤òËþ¤¿¤·¤¿¡£²æ¡¹¤ÏÀµµÁ¤ÎÅ´ÄÈ¤ò²¼¤¹¤³¤È¤ËÁ´ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤¹¡×¤ÈÀë¸À¤·¤¿¡£
¡¡¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡Ö¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤ÃË¡×¡ÖÁá¤á¤Ë¼ê¤òÀÚ¤ì¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦À¼¤Î¤Û¤«¡¢»õ¤Î¼£ÎÅ¤ËÂçÃ«¤Î¥Ç¥Ó¥Ã¥È¥«¡¼¥É¤¬ÍøÍÑ¤µ¤ì¤¿ÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÂçÃ«¤¬ÅÏ¤·¤¿¤Î¤«¤Ê¡©¡×¤È¤¤¤Ã¤¿°Õ¸«¤â¤¢¤ë¡£
¡¡¸½ÃÏ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢»ÊË¡¼è°ú¤¬À®Î©¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢ÊÆ¹ñ»ÔÌ±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¿å¸¶ÍÆµ¿¼Ô¤ÏÆüËÜ¤Ë¶¯À©Á÷´Ô¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¿å¸¶ÍÆµ¿¼Ô¤Îºá¾õÇ§ÈÝ¤Ï£¹Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£±£°Æü¡Ë¤«¤é£±£´Æü¡ÊÆ±£±£µÆü¡Ë¤Ë±ä´ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£