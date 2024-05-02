時間のある連休は買い替えに最適？ いま売れてるスマートフォンTOP10 2024/5/2
「BCNランキング」2024年4月15日から21日の日次集計データによると、スマートフォン（シリーズ別）の実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 iPhone 14（アップル）
2位 iPhone 15（アップル）
3位 Redmi 12 5G（Xiaomi）
4位 AQUOS wish3（シャープ）
5位 Pixel 7a（Google）
6位 Pixel 8（Google）
7位 iPhone 15 Pro（アップル）
8位 AQUOS sense8（シャープ）
9位 iPhone SE(3rd)（アップル）
10位 Libero 5G IV(Y!mobile)（ZTE）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 iPhone 14（アップル）
2位 iPhone 15（アップル）
3位 Redmi 12 5G（Xiaomi）
4位 AQUOS wish3（シャープ）
5位 Pixel 7a（Google）
6位 Pixel 8（Google）
7位 iPhone 15 Pro（アップル）
8位 AQUOS sense8（シャープ）
9位 iPhone SE(3rd)（アップル）
10位 Libero 5G IV(Y!mobile)（ZTE）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。