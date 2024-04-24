²µÉðÍÎ¶©»á¡¡¤Ä¤Ð¤µ¤ÎÅÞ¤ÎàÁªµóË¸³²á¤ÇÂ¸ºß´¶£Õ£Ð¡ÖÄ¬ÌÜÊÑ¤ï¤ë¤«¤â¡×¤È¿Ø±Ä¼ê±þ¤¨
¡¡£¹¿Í¤Î¸õÊä¼Ô¤¬ÍðÎ©¤¹¤ë½°±¡Åìµþ£±£µ¶èÊäÁª¡Ê£²£¸ÆüÅê³«É¼¡Ë¤ËÌµ½êÂ°¤ÇÎ©¸õÊä¤·¤¿ºî²È¤Î²µÉðÍÎ¶©»á¡Ê£´£¸¡Ë¤¬¥¸¥ï¥¸¥ï¤ÈÂ¸ºß´¶¤òÈ¯´ø¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£
¡¡³Æ¼Ò¤Î¾ðÀªÊóÆ»¤Ë¤è¤ë¤ÈÎ©·ûÌ±¼çÅÞ¤Î¼ò°æºÚÅ¦»á¡Ê£³£·¡Ë¤¬¥ê¡¼¥É¤·¡¢Â¾¤Î¸õÊä¼Ô¤¬ÄÉ¤¤¤«¤±¤ëÅ¸³«¡£ÅÔÌ±¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¤Î²ñ´´»öÄ¹¤ÎÈøÅç¹ÉÊ¿»á¤Ï¡Ö¼Ò¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡Ê²µÉð»á¤¬¡Ë£²°Ì¤ÈÊóÆ»¤·¤Æ¤¤¤ë¡£²æ¡¹¤ÎÂÎ´¶¤È¤·¤Æ¤Ï¤Þ¤¯¤ì¤ëÈÏ°Ï¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê²µÉð»á¤ÎÇº¤ß¤Î¼ï¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬Æ±ÊäÁª¤ÇÎ©¸õÊä¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ä¤Ð¤µ¤ÎÅÞ¤Îº¬ËÜÎÉÊå»á¡Ê£²£·¡Ë¤Î¿Ø±Ä¡£Æ±¿Ø±Ä¤¬Â¾¤Î¸õÊä¼Ô¤Î³¹Æ¬±éÀâ¤Ë²¡¤·¤«¤±¡¢Âç²»ÎÌ¤Ç¼ÁÌä¤òÍá¤Ó¤»¤ë¹Ô°Ù¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£²µÉð»á¤ÏºòÆü¤Î³¹Æ¬±éÀâ¤â°ÂÁ´³ÎÊÝ¤Î¤¿¤áÃæ»ß¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Æ±¿Ø±Ä¤Î¹Ô°Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾¾ËÜ¹äÌÀÁíÌ³Áê¤Ï£²£³Æü¤Î²ñ¸«¤Ç¡ÖÁªµó±¿Æ°¤Î¼«Í³¤òË½ÎÏ¤Ê¤É¤ÇÈÈ¤¹¹Ô°Ù¤Ï¸ø¿¦ÁªµóË¡¾å¤Î½èÈ³¤Ë¤Ê¤ê¤¦¤ë¡×¤È¸ÀµÚ¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¤³¤ÎÆü¤â²µÉð»á¤¬Áªµó¥«¡¼¤Ç¹¾Åì¶èÆâ¤òÁö¹ÔÃæ¡¢Áø¶ø¤·¤¿Æ±¿Ø±Ä¤Î¼ÖÎ¾¤ËÄÉ¤¤¤«¤±¤é¤ì¤¿¡£¤½¤Î¸å¤ËÅìµþ¡¦µµ¸Í¤Î¾¦¶È»ÜÀßÁ°¤Ç¹Ô¤Ã¤¿³¹Æ¬±éÀâ¤Ë¤âºÆ¤ÓÍðÆþ¡£º¬ËÜ»á¤¬Ä°½°¤Î½÷À¤ÎÂ¤òÆ§¤ß¡¢Å¾ÅÝ¤¹¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤ê¡¢¤³¤ÎÆü¤â·Ù»¡¤¬½ÐÆ°¤¹¤ëÁû¤®¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤¢¤Þ¤ê¤Îº®Íð¤Ö¤ê¤Ë±þ±ç¤Ë¶î¤±ÉÕ¤±¤Æ¤¤¤¿¹ñÌ±Ì±¼çÅÞÂåÉ½¤Î¶ÌÌÚÍº°ìÏº»á¤¬ÂÐ±þ¡£º¬ËÜ»á¤Î¼ÁÌä¤ËÃúÇ«¤Ë²óÅú¤·¡¢¤½¤Î¾ì¤ò¼ý¤á¤¿¡£
¡¡²µÉð»á¤Ï¡Ö³Æ¿Ø±Ä¤¹¤´¤¯ÈèÊÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²¿¤è¤êÍ¸¢¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¡£¸½¹ÔË¡¤Ç¤âÅ¬ÍÑ¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¼è¤êÄù¤Þ¤Ã¤Æ¡¢³Æ¿Ø±Ä¤Î¼çÄ¥¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë´Ä¶¤ò³ÎÊÝ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡×¤È¤ª´ê¤¤¤·¤¿¡£
¡¡²µÉð»á¤Ï£²£±Æü¤Ë¤âË½´Á¤Ë½±¤ï¤ì¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤É¼õÆñÂ³¤¡£¤·¤«¤·²µÉð»á¿Ø±Ä´Ø·¸¼Ô¤Ï¡Ö¸ÎÀÐ¸¶¿µÂÀÏº¤µ¤ó¤Î¾®ÃÓ¡ÊÉ´¹ç»Ò¡Ë¤µ¤ó¤Ø¤Î¸ü²½¾ÑÈ¯¸À¤Î¤è¤¦¤ËÄ¬ÌÜ¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤¹¡££²£°£±£¶Ç¯¤ÎÅÔÃÎ»öÁª¤ÇÂÐ¹³ÇÏ¤Î±þ±ç¤Ë¶î¤±ÉÕ¤±¤¿ÀÐ¸¶¤µ¤ó¤¬¾®ÃÓÅÔÃÎ»ö¤ËÂÐ¤·¤Æ¡ÖÂçÇ¯Áý¤Ç¸ü²½¾Ñ¤Î½÷¤Ë¤ÏÇ¤¤»¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤ÈÈ¯¸À¤·¡¢±ê¾å¡£¾®ÃÓÅÔÃÎ»ö¤Ï¡Ö´é¤Ë¥¢¥¶¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç°åÎÅÍÑ¤Î¤â¤Î¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¤³¤È¤ò¤´Â¸¤¸¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡©¡×¤ÈÍ¾Íµ¤Î¾Ð¤ß¤ÇÂÐ±þ¤·À¤ÏÀ¤òÌ£Êý¤ËÉÕ¤±¤¿¡£
¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦·Á¤Ç¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï²µÉð»á¤Ë¤È¤Ã¤ÆÉÔËÜ°Õ¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢µÕ¤ËÍ¸¢¼Ô¤«¤é±þ±ç¤·¤¿¤¤¤È»×¤ï¤ì¡¢ÉâÆ°É¼¤¬Æ°¤¯¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¡ÊÆ±¡Ë
¡¡²µÉð»á¤ÏµÕ¶¤òÎÏ¤ËÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤«¡£