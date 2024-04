MONSTA XのI․M、初のソロワールドツアーが決定！日本公演は9月22日に開催

MONSTA XのI.Mが、デビュー後初のソロワールドツアーを開催する。所属事務所のSony Music Entertainment Koreaによると、I.Mは5月からワールドツアー「I.M WORLD TOUR 2024 Off The Beat」(以下、「Off The Beat」)を開催する。I.Mのワールドツアー「Off The Beat」は、5月25日と26日のソウルを皮切りに、7月にロンドンとパリ、8月にケルン、ベルリン、ボストン、ニューヨーク、トロント、シカゴ、ヒューストン、ダラス、バンクーバー、バークレー、ロサンゼルスまで計6ヶ国14都市で開かれる。

また彼は、9月から台北と東京、バンコク、マカオなどアジア4ヶ国でもツアーを回ることを予告した。本格的なグローバル活動を通じ、全世界のMONBEBE(MONSTA Xのファン)と近くでコミュニケーションを取る予定だ。今回のワールドツアーは、I.MがSony Music Entertainment Koreaに移籍後、初めて開催するという点でさらに意味がある。それだけでなく、4月3日に発売したニューアルバム「Off The Beat」と同名のタイトルを掲げた公演であるだけに、I.M.はそれぞれ異なるコンセプトで様々な魅力をアピールできるセットリストで、グローバルアーティストとしての存在感をアピールする見通しだ。活発な音楽活動と多彩な活動で、韓国国内外のリスナーに愛されているI.M。彼だけの音楽を披露し、オールラウンダーミュージシャンとして生まれ変わりつつある彼が、今回の単独ツアーで見せる限界のないスペクトルに期待が高まっている。I.Mのワールドツアー「Off The Beat」に関する詳細は、公式SNSチャンネルを通じて順次公開される。