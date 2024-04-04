¡Ö¥Ò¥í¥¢¥«¡×¤¬1²¯ÉôÆÍÇË¡¡¿Íµ¤¥¢¥¯¥·¥ç¥óÌ¡²è
¡¡ËÙ±Û¹ÌÊ¿¤µ¤ó¤Î¿Íµ¤Ì¡²è¡ÖËÍ¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¥¢¥«¥Ç¥ß¥¢¡×¤ÎÎß·×È¯¹ÔÉô¿ô¡ÊÅÅ»ÒÈÇ¤ò´Þ¤à¡Ë¤¬¡¢4ÆüÈ¯Çä¤ÎºÇ¿·40´¬¤Ç1²¯Éô¤òÆÍÇË¤·¤¿¡£ÈÇ¸µ¤Î½¸±Ñ¼Ò¤¬4ÆüÉÕ¤ÇÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡Ã¯¤â¤¬Ä¶¾ïÇ½ÎÏ¡Ö¸ÄÀ¡×¤ò»ý¤ÄÀ¤³¦¤Ç¡¢¸ÄÀ¤ò»ý¤¿¤Ê¤¤¼ç¿Í¸ø¤Î¥Ç¥¯¤¬¡ÖºÇ¹â¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¡×¤òÌÜ»Ø¤¹¥¢¥¯¥·¥ç¥óÌ¡²è¡£¡Ö½µ´©¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×¡×¤ÇÏ¢ºÜÃæ¤Ç¡¢³¤³°¤Ç¤ÎÎß·×È¯¹ÔÉô¿ô¤¬4ÀéËüÉô°Ê¾å¤ËÃ£¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢À¤³¦Ãæ¤Ç°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢±Ç²è¤ä¥²¡¼¥à¡¢ÉñÂæ¤Ë¤â¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡ËÙ±Û¤µ¤ó¤Ï1986Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢°¦ÃÎ¸©½Ð¿È¡£½¸±Ñ¼Ò¤òÄÌ¤¸¡Ö±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤ÆËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò½Ð¤·¤¿¡£