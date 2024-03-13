¥¥ã¥Ð¾î¤Ë°Õ³°¤È¡ÖÉÔÉ¾¤Ê¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡×3Áª
¡¡Âç¿Í¤Î¼Ò¸ò¾ì¡¦¶äºÂ¤Î¥¯¥é¥Ö¤Ë¥Û¥¹¥Æ¥¹¤È¤·¤Æ¶Ð¤á¤Æ¤¤¤ë¤ß¤º¤¨¤Á¤ã¤ó¤È¿½¤·¤Þ¤¹¡£ÀèÆü¡¢É÷Ï¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤éÆ±À³Ãæ¤ÎÎø¿Í¤¬¡Ö¥«¥ë¥Ü¥Ê¡¼¥éºî¤Ã¤Æ¤¤¤¤¡©¡×¤ÈÊ¹¤¯¤Î¤Ç¡¢·ù¤ÊÍ½´¶¤¬¤·¤Ê¤¬¤é¤âÈè¤ì¤Æ¤¤¤Æ¤á¤ó¤É¤¯¤µ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤·¤Ö¤·¤Ö¾µÂú¤·¡¢É÷Ï¤¤«¤é¤¢¤¬¤ë¤È¾²¤Ë¤Ï¥Ù¡¼¥³¥ó¤¬Íî¤Á¤Æ¤¤¤ÆÂæ½ê¤Ï¥®¥Ã¥È¥®¥È¡¢µíÆý¤â¥Á¡¼¥º¤â¥Ñ¥¹¥¿¤âÁ´¤ÆÀ¸¤´¤ß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Èè¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎËµ¤é¡¢¥é¥¤¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë»ä¤¬¤ª¼à¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ª¤¸¤µ¤ÞÊý¤È¤Î¼ÂÂÎ¸³¤ò¤â¤È¤Ë¡¢ÌëÍ·¤Ó¤ä¥â¥Æ¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊó¤òÈ¯¿®¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡¡È¤½¤Î¿Í¤ò»×¤Ã¤ÆÁª¤ó¤À¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡É¤ò½ä¤Ã¤Æ·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤¿ÀåÀï
¡¡
¡¡ÀèÆü¡¢¸µ¥×¥í¥²¡¼¥Þ¡¼¤Ç¸½ºß¤ÏYouTuber¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤Ì¤«¤Ê»á¤È¡¢¥»¥¯¥·¡¼½÷Í¥¡¦·îÅç¤µ¤¯¤é»á¤¬¡¢X¡Êµì¡§Twitter¡Ë¾å¤ÇÀåÀï¤ò·«¤ê¹¤²¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡¢¤¿¤Ì¤«¤Ê»á¤¬2024Ç¯2·î¤ËTwitch¤Ç¹Ô¤Ã¤¿À¸ÇÛ¿®Ãæ¤Ç¤ÎÈ¯¸À¤Ç¤¹¡£
¡¡¥»¥¯¥·¡¼½÷Í¥¡¦¿·¤¢¤ê¤Ê»á¤¬¼«¿È¤ÎX¾å¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤ò¸ø³«¡£¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¥«¥Ã¥×¾Æ¤¤½¤Ð¤ä¡¢¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¤Î¤ªÃã¤Ê¤ÉÈæ³ÓÅª°Â²Á¤Ê¤â¤Î¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤¿¤¿¤á¤«¡¢¤¿¤Ì¤«¤Ê»á¤Ï¡Ö¥Þ¥·¤Ê¤ó¤¬GODIVA¤À¤±¡×¤È¹óÉ¾¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¤¿¤Ì¤«¤Ê»á¤ÎÈ¯¸À¤ËÂÐ¤·¡¢·îÅç»á¤Ï¼«¿È¤ÎX¤Ç¡Ö¤¹¤´¤¯Èá¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£°ìÀ¸·üÌ¿¡¢¤½¤Î¿Í¤ò»×¤Ã¤Æ¹Í¤¨¤¿¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤ò¸«¤Æ¡¢¤½¤ó¤Ê¤³¤È¸À¤¦É¬Í×¤Ê¤¤¤¸¤ã¤ó¡×¤ÈÈ¿ÏÀ¡£¤³¤ì¤òÈ¯Ã¼¤Ë¡¢Î¾»á¤Î´Ö¤Ç·ã¤·¤¤¥ì¥¹¥Ð¤¬ËÖÈ¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤Æ¡¢º£Ç¯¤â¥Û¥ï¥¤¥È¥Ç¡¼¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¤Í¡£¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¥¥ã¥Ð¾î¤µ¤ó¤«¤é¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¤¢¤Ê¤¿¡£¥Û¥ï¥¤¥È¥Ç¡¼¤ËÈà½÷¤ØÂ£¤ë¤â¤Î¤Ï¤â¤¦·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¡¡¤µ¤¹¤¬¤Ë°ìÀ¸·üÌ¿¤½¤Î¥¥ã¥Ð¾î¤µ¤ó¤ò»×¤Ã¤Æ¥«¥Ã¥×¾Æ¤¤½¤Ð¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¹¤ëÊý¤Ï¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤é¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢º£²ó¤Ï¡Ö¥Û¥ï¥¤¥È¥Ç¡¼¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Ê¤¤¤¿¤á¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È5¤Ä¡×¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡
¢¡¡¥Û¥ï¥¤¥È¥Ç¡¼¤ËÉÔÉ¾¤Ê¥×¥ì¥¼¥ó¥È3Áª
¡¡°Õ³°¤ÈÂ¿¤¤¤Î¤¬¡¢ÃËÀ¤¬¥Û¥ï¥¤¥È¥Ç¡¼¤ò¥¹¥ë¡¼¤¹¤ë¥±¡¼¥¹¡£¤³¤Á¤é¤ÏÏÀ³°¤Ç¤¹¤¬¡¢Èà½÷¤ËÂ£¤Ã¤¿¥×¥ì¥¼¥ó¥È¼¡Âè¤Ç¤Ï¡¢Ì®¥Ê¥·ÃËÀÇ§Äê¤µ¤ì¤«¤Í¤Þ¤»¤ó¡£¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ï¿µ½Å¤ËÁª¤Ó¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¥¥ã¥Ð¾î¤ËÉÔÉ¾¤Ê¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤½¤Î¡¤Ï¿©ÎÁÉÊ¡£ÆÃ¤Ë¤ª²Û»Ò¤ÏÉÔ¿Íµ¤¤Ç¤¹¡£¥¥ã¥Ð¾î¤Ï¥ë¥Ã¥¯¥¹¤¬¤â¤Î¤ò¸À¤¦À¤³¦¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤Îµ´¤Ç¤¹¡£ÂÎ·¿°Ý»ý¡¢ÂÎ·¿´ÉÍý¤òÅ°Äì¤·¤Æ¤¤¤ë½÷¤Î»Ò¤Ë¤Ï¡¢¿©¤Ù¤é¤ì¤Ê¤¤¤â¤Î¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¤»¤Ã¤«¤¯¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤â¤Î¤¬¡¢¤ªº½Åü¤ÈÌý¤Î²ô¤À¤Èº¤¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡ÏÃ¤ÏÃ¦Àþ¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢°ÊÁ°¤ªµÒÍÍ¤«¤éÌÚ¤ÎÈ¢¤ËÆþ¤Ã¤¿¹â¤½¤¦¤Ê¤ª¿Ý¤òÄºÂ×¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Èà¤Ï»ä¤Î¤³¤È¤¬Âç¹¥¤¤Ç¡¢¡ÖËÍ¤¿¤Á¤ËÀÖ¤Á¤ã¤ó¤¬¤Ç¤¤¿¤é¤¤Ã¤È²Ä°¦¤¤¤è¡×¤ÈÏÃ¤¹¤¯¤é¤¤¥í¥Þ¥ó¥Á¥Ã¥¯¤ÊÃËÀ¤Ç¤·¤¿¡£¤Ç¤â¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ï¤Ê¤¼¤«¤ª¿Ý¡£·ì¤ò¥µ¥é¥Ã¥µ¥é¤Ë¤·¤Ê¤è¤Ã¤Æ¤³¤È¤«¤Ê¡£
¡¡¥¥ã¥Ð¾î¤ËÉÔÉ¾¤Ê¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤½¤Î¢¤Ï¼ê¤Å¤¯¤ê¤Î¤ª²Û»Ò¡£¤³¤Á¤é¤Ï¥¥ã¥Ð¾î¤Ë¸Â¤é¤º¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤Î½÷À¤ËÉÔ¿Íµ¤¤Ç¤¹¡£°ÊÁ°¡¢¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿½ñÅ¹¤ÎµÙ·Æ¼¼¤Ë¡¢¡Ö³§¤µ¤ó¤Ç¾¤¤·¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È½ñ¤«¤ì¤¿¥á¥â¤È¡¢¥¿¥Ã¥Ñ¡¼¤ËÆþ¤Ã¤¿¼ê¤Å¤¯¤ê¤ÎÀ¸¥Á¥ç¥³¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Û¤È¤ó¤É¼ê¤òÉÕ¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¿ôÆü¤¬·Ð²á¤·¡¢¤¤¤Ä¤Î¤Þ¤Ë¤«Å±µî¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Îø¿Í¤ä²ÈÂ²¤«¤é¼õ¤±¼è¤ë¤â¤Î¤Ê¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤±¤ì¤É¡¢¤½¤³¤Þ¤Ç¿¼¤¤´Ø·¸¤¸¤ã¤Ê¤¤Áê¼ê¤«¤é¼õ¤±¼è¤ë¼ê¤Å¤¯¤ê¤Î¤ª²Û»Ò¤Ï¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÉÔµ¤Ì£¤À¤Ê¤¢¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢¤ª¤½¤é¤¯°ìÈÌÅª¤Ê´¶³Ð¤Ç¤¹¡£
¡¡¥¥ã¥Ð¾î¤ËÉÔÉ¾¤Ê¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤½¤Î£¤Ï°Â²Á¤¹¤®¤ë¤â¤Î¡£¡Ö¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤ÏÃÍÃÊ¤¸¤ã¤Ê¤¤¡ª µ¤»ý¤Á¤À¤è¡ª¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ÏÎø¿ÍÆ±»Î¤ä²ÈÂ²´Ö¤Ç¤Î¤ßÄÌÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¡£¸ýÀâ¤¤¤Æ¤¤¤ëÃÊ³¬¤Ç¡¢Áê¼ê¤Î½÷À¤Ë¸«±É¤âÄ¥¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤ÊÃËÀ¤Ë¤Ï¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À¤ªÍ·¤Ó¤ÏÁá¤¹¤®¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤ÎËµ¤é¡¢¥é¥¤¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë»ä¤¬¤ª¼à¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ª¤¸¤µ¤ÞÊý¤È¤Î¼ÂÂÎ¸³¤ò¤â¤È¤Ë¡¢ÌëÍ·¤Ó¤ä¥â¥Æ¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊó¤òÈ¯¿®¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡¡È¤½¤Î¿Í¤ò»×¤Ã¤ÆÁª¤ó¤À¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡É¤ò½ä¤Ã¤Æ·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤¿ÀåÀï
¡¡
¡¡ÀèÆü¡¢¸µ¥×¥í¥²¡¼¥Þ¡¼¤Ç¸½ºß¤ÏYouTuber¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤Ì¤«¤Ê»á¤È¡¢¥»¥¯¥·¡¼½÷Í¥¡¦·îÅç¤µ¤¯¤é»á¤¬¡¢X¡Êµì¡§Twitter¡Ë¾å¤ÇÀåÀï¤ò·«¤ê¹¤²¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡¢¤¿¤Ì¤«¤Ê»á¤¬2024Ç¯2·î¤ËTwitch¤Ç¹Ô¤Ã¤¿À¸ÇÛ¿®Ãæ¤Ç¤ÎÈ¯¸À¤Ç¤¹¡£
¡¡¥»¥¯¥·¡¼½÷Í¥¡¦¿·¤¢¤ê¤Ê»á¤¬¼«¿È¤ÎX¾å¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤ò¸ø³«¡£¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¥«¥Ã¥×¾Æ¤¤½¤Ð¤ä¡¢¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¤Î¤ªÃã¤Ê¤ÉÈæ³ÓÅª°Â²Á¤Ê¤â¤Î¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤¿¤¿¤á¤«¡¢¤¿¤Ì¤«¤Ê»á¤Ï¡Ö¥Þ¥·¤Ê¤ó¤¬GODIVA¤À¤±¡×¤È¹óÉ¾¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¤¿¤Ì¤«¤Ê»á¤ÎÈ¯¸À¤ËÂÐ¤·¡¢·îÅç»á¤Ï¼«¿È¤ÎX¤Ç¡Ö¤¹¤´¤¯Èá¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£°ìÀ¸·üÌ¿¡¢¤½¤Î¿Í¤ò»×¤Ã¤Æ¹Í¤¨¤¿¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤ò¸«¤Æ¡¢¤½¤ó¤Ê¤³¤È¸À¤¦É¬Í×¤Ê¤¤¤¸¤ã¤ó¡×¤ÈÈ¿ÏÀ¡£¤³¤ì¤òÈ¯Ã¼¤Ë¡¢Î¾»á¤Î´Ö¤Ç·ã¤·¤¤¥ì¥¹¥Ð¤¬ËÖÈ¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤¹¤¬¤Ë°ìÀ¸·üÌ¿¤½¤Î¥¥ã¥Ð¾î¤µ¤ó¤ò»×¤Ã¤Æ¥«¥Ã¥×¾Æ¤¤½¤Ð¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¹¤ëÊý¤Ï¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤é¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢º£²ó¤Ï¡Ö¥Û¥ï¥¤¥È¥Ç¡¼¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Ê¤¤¤¿¤á¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È5¤Ä¡×¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡
¢¡¡¥Û¥ï¥¤¥È¥Ç¡¼¤ËÉÔÉ¾¤Ê¥×¥ì¥¼¥ó¥È3Áª
¡¡°Õ³°¤ÈÂ¿¤¤¤Î¤¬¡¢ÃËÀ¤¬¥Û¥ï¥¤¥È¥Ç¡¼¤ò¥¹¥ë¡¼¤¹¤ë¥±¡¼¥¹¡£¤³¤Á¤é¤ÏÏÀ³°¤Ç¤¹¤¬¡¢Èà½÷¤ËÂ£¤Ã¤¿¥×¥ì¥¼¥ó¥È¼¡Âè¤Ç¤Ï¡¢Ì®¥Ê¥·ÃËÀÇ§Äê¤µ¤ì¤«¤Í¤Þ¤»¤ó¡£¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ï¿µ½Å¤ËÁª¤Ó¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¥¥ã¥Ð¾î¤ËÉÔÉ¾¤Ê¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤½¤Î¡¤Ï¿©ÎÁÉÊ¡£ÆÃ¤Ë¤ª²Û»Ò¤ÏÉÔ¿Íµ¤¤Ç¤¹¡£¥¥ã¥Ð¾î¤Ï¥ë¥Ã¥¯¥¹¤¬¤â¤Î¤ò¸À¤¦À¤³¦¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤Îµ´¤Ç¤¹¡£ÂÎ·¿°Ý»ý¡¢ÂÎ·¿´ÉÍý¤òÅ°Äì¤·¤Æ¤¤¤ë½÷¤Î»Ò¤Ë¤Ï¡¢¿©¤Ù¤é¤ì¤Ê¤¤¤â¤Î¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¤»¤Ã¤«¤¯¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤â¤Î¤¬¡¢¤ªº½Åü¤ÈÌý¤Î²ô¤À¤Èº¤¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡ÏÃ¤ÏÃ¦Àþ¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢°ÊÁ°¤ªµÒÍÍ¤«¤éÌÚ¤ÎÈ¢¤ËÆþ¤Ã¤¿¹â¤½¤¦¤Ê¤ª¿Ý¤òÄºÂ×¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Èà¤Ï»ä¤Î¤³¤È¤¬Âç¹¥¤¤Ç¡¢¡ÖËÍ¤¿¤Á¤ËÀÖ¤Á¤ã¤ó¤¬¤Ç¤¤¿¤é¤¤Ã¤È²Ä°¦¤¤¤è¡×¤ÈÏÃ¤¹¤¯¤é¤¤¥í¥Þ¥ó¥Á¥Ã¥¯¤ÊÃËÀ¤Ç¤·¤¿¡£¤Ç¤â¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ï¤Ê¤¼¤«¤ª¿Ý¡£·ì¤ò¥µ¥é¥Ã¥µ¥é¤Ë¤·¤Ê¤è¤Ã¤Æ¤³¤È¤«¤Ê¡£
¡¡¥¥ã¥Ð¾î¤ËÉÔÉ¾¤Ê¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤½¤Î¢¤Ï¼ê¤Å¤¯¤ê¤Î¤ª²Û»Ò¡£¤³¤Á¤é¤Ï¥¥ã¥Ð¾î¤Ë¸Â¤é¤º¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤Î½÷À¤ËÉÔ¿Íµ¤¤Ç¤¹¡£°ÊÁ°¡¢¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿½ñÅ¹¤ÎµÙ·Æ¼¼¤Ë¡¢¡Ö³§¤µ¤ó¤Ç¾¤¤·¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È½ñ¤«¤ì¤¿¥á¥â¤È¡¢¥¿¥Ã¥Ñ¡¼¤ËÆþ¤Ã¤¿¼ê¤Å¤¯¤ê¤ÎÀ¸¥Á¥ç¥³¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Û¤È¤ó¤É¼ê¤òÉÕ¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¿ôÆü¤¬·Ð²á¤·¡¢¤¤¤Ä¤Î¤Þ¤Ë¤«Å±µî¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Îø¿Í¤ä²ÈÂ²¤«¤é¼õ¤±¼è¤ë¤â¤Î¤Ê¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤±¤ì¤É¡¢¤½¤³¤Þ¤Ç¿¼¤¤´Ø·¸¤¸¤ã¤Ê¤¤Áê¼ê¤«¤é¼õ¤±¼è¤ë¼ê¤Å¤¯¤ê¤Î¤ª²Û»Ò¤Ï¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÉÔµ¤Ì£¤À¤Ê¤¢¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢¤ª¤½¤é¤¯°ìÈÌÅª¤Ê´¶³Ð¤Ç¤¹¡£
¡¡¥¥ã¥Ð¾î¤ËÉÔÉ¾¤Ê¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤½¤Î£¤Ï°Â²Á¤¹¤®¤ë¤â¤Î¡£¡Ö¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤ÏÃÍÃÊ¤¸¤ã¤Ê¤¤¡ª µ¤»ý¤Á¤À¤è¡ª¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ÏÎø¿ÍÆ±»Î¤ä²ÈÂ²´Ö¤Ç¤Î¤ßÄÌÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¡£¸ýÀâ¤¤¤Æ¤¤¤ëÃÊ³¬¤Ç¡¢Áê¼ê¤Î½÷À¤Ë¸«±É¤âÄ¥¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤ÊÃËÀ¤Ë¤Ï¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À¤ªÍ·¤Ó¤ÏÁá¤¹¤®¤Þ¤¹¡£