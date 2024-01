米ネバダ州の裁判所で今月3日、暴行罪で裁判にかけられていた男の判決が言い渡された。男は反省の意を示し、執行猶予付きの判決を求めた。しかし執行猶予なしの判決が下されると男は激昂し、裁判官に飛びかかった。男を取り押さえるために複数のケガ人が出たようで、当時の様子を捉えたショッキングな映像には驚きの声が寄せられている。米ニュースメディア『New York Post』などが伝えた。

問題の裁判は今月3日午前11時、米ネバダ州クラーク郡の地方裁判所で行われた。被告人はディオブラ・デローン・レドン(Deobra Delone Redden、30)で、昨年に野球バットで人を襲った件で逮捕、起訴された。

出廷したディオブラは、自身の弁護士の横で「私は手に負えないような人間ではありませんので、刑務所に入るべきだとは思いません。しかし懲役刑が適切だと思うのなら、あなたが判断をしてください」と、メアリー・ケイ・ホルサス裁判官(Mary Kay Holthus)へ静かに訴えた。

反省している様子を見せたディオブラだが、3件の重罪と9件の軽犯罪の前科を持っていた。メアリー裁判官はこうした背景を考慮し、「被告人の過去の行いは受け入れられるものではなく、彼は何かしら報いを受けるべきです」と述べ、執行猶予を付けず、ディオブラに懲役刑の判決を下した。

判決に続いてメアリー裁判官がネバダ州の法律について読み上げると、裁判所の執行官がディオブラに手錠をかけようとした。ところがその瞬間、ディオブラは執行官の手をすり抜け、メアリー裁判官に向かって飛びかかったのだ。

当時の様子は監視カメラが捉えており、判決を読み上げるメアリー裁判官の姿が映っている。ディオブラの姿は映っていないが、メアリー裁判官とその隣に座っている男性が視線を上げた次の瞬間、目の前にいたディオブラがテーブルを大きく飛び越え、メアリー裁判官に襲いかかったのだ。

メアリー裁判官はディオブラを避けきれず、床に倒れ込んでしまった。隣にいた男性がすぐにディオブラを取り押さえようとするが、ディオブラはテーブルの裏で暴れているようで、立っていたアメリカの国旗とネバダ州旗が倒れている。その後、裁判所にいた保安官らが駆けつけて拘束しようとするが、ディオブラは保安官らの手を払いのけて、しつこくメアリー裁判官に襲いかかっていた。

ディオブラが飛びかかってから30秒以上にもわたって乱闘は続いており、騒然となった現場では、「お願い、止めて」と何度も叫ぶ傍聴人の声も聞こえる。そして、「彼女から離れろ」「止めろ。こんなことするな」「裁判官は大丈夫か?」などの声が飛び交ったところで映像は終わった。

襲いかかられたメアリー裁判官は軽傷を負ったものの、幸いにも入院するほどのケガではなかった。しかしディオブラを拘束しようとした執行官は額から出血し、肩が脱臼してしまったため入院することになった。

一方、ディオブラは5万4000ドル(約782万円)の保釈金で身柄が拘束され、翌日の出廷を求められていたが拒否したため、次の裁判は今月9日に変更された。今回の騒動でディオブラの訴因は新たに7つ追加され、恐喝や暴行などで合計13に増えた。

ディオブラが飛びかかる衝撃的な動画が各メディアで報じられると、「どれだけ暴力的な人間なのか、自分で証明しちゃったよ」「裁判所でこうなってしまうなんて、日常ではもっと酷いだろうね」といったコメントが多数あがっている。

