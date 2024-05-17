°û¿©Å¹¡¢¤Ê¤«¤Ç¤â¼ò¤òÈæ³ÓÅª°Â¤¯ÈÎÇä¤¹¤ëÅ¹¤Ç¡¢Åìµþ¤ÈÂçºå¤Ç·èÄêÅª¤Ê°ã¤¤¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¥Ó¡¼¥ëÂçÉÓ¤Î²Á³Ê¤À¡£¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤Ç¡¢Î©¤Á°û¤ßÅ¹¤ä¡Ö¤»¤ó¤Ù¤í¡×¤È¤¤¤Ã¤¿²Á³Ê¤Î°Â¤¤¸Ä¿ÍÅ¹¤ò10¤«½ê¤Û¤É¤È¡¢Ê»¤»¤Æ¸ý¥³¥ß¾ðÊó¤âÄ´¤Ù¤¿¡£¥Ó¡¼¥ëÂçÉÓ¤Ï¡¢Åìµþ¤Ç¤Ï450±ß¤ä490±ß¤È¡¢500±ß¼å¤¬Â¿¤¤¡£°ìÊý¡¢Âçºå¤Ï350±ß¤ä390±ß¤Ê¤É¡¢Åìµþ¤è¤ê¤â100±ß¤Û¤É°Â¤¤¡£¤Ê¤¼¤Ê¤Î¤«¡£ÂçÉÓ¥Ó¡¼¥ë¤ò°¦°û¤¹¤ëÊ¸²½¥­¥ê¥ó¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤Î¹­Êó¤ò¼èºà¤¹¤ë¤È¡¢Å¹